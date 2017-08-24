Agroexpo CZ поставит концентрат для сока в Россию

Концентрат будет использоваться в производстве яблочного, вишневого и грушевого сока. Стоимость контракта превышает 5 млн евро, объем сырья, указанный в контракте, соответствует 3% от годового объема поставок фруктовых концентратов в Россию. Таким образом, Чешская Республика станет одним из лидеров поставок фруктовых концентратов на российский рынок.

Подписание контракта прокомментировал Илья Мещеряков, владелец компании Agroexpo CZ. «Ситуация на российском рынке продовольствия по-прежнему сложная. Поэтому нужно быть готовыми действовать гибко, учитывать все возможные риски, только в этом случае есть шансы на успех. Мы воспользовались возможностью проконсультироваться с CzechTrade по ряду проблем, с которыми сталкиваемся на российском рынке, а также получить организационную поддержку CzechTrade по переговорам с российскими партнерами. Я высоко ценю то, что в Москве эффективно работает чешский аграрный дипломат, к которому можно обратиться с актуальными вопросами, в том числе в важной для нас сфере ветеринарных и фитосанитарных норм и ограничений», - заявил он.