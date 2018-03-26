Аэропорт в иракском Курдистане будет оснащен чешской системой наблюдения за самолетами

Антон Каймаков
26-03-2018
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Компания ERA, штаб-квартира которой находится в городе Пардубице, оснастит своей системой наблюдения за самолетами аэропорт Сулеймания в Иракском Курдистане.

Аэропорт Сулеймания, фото: Аэропорт СулейманияАэропорт Сулеймания, фото: Аэропорт Сулеймания Международная воздушная пристань, открывшаяся в 2005 году, окружена горами, что исключает использование радаров для отслеживания движения самолетов на низких высотах. Система фирмы ERA позволит отстранить данный недостаток и сделать аэропорт Сулеймания более безопасным. Аппаратура позволяет наблюдать за самолетами, находящимися на расстоянии до 50 морских миль (93 километра). Чешская система надежно работает и в условиях перепада температур от –10 до +50°C и отличается низким потреблением электроэнергии.

Компания ERA входит в состав военно-промышленной группы Omnipol. Фирма разрабатывает и выпускает пассивные радарные системы, которые возможно использовать, как в гражданских, так и в военных целях. За 20 лет своего существования фирма выпустила, смонтировала и сдала в эксплуатацию более 100 радарных систем. Заказчики ERA разбросаны по 60 городам мира на пяти континентах.

Антон Каймаков
26-03-2018
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