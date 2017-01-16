16-01-2017 10:45 | Катерина Айзпурвит

Продав в общей сложности около 14 млн билетов, владельцы чешских кинотеатров называют прошедший год самым удачным за всю историю Чешской Республики – зритель не только вернулся в кинозалы, но и принес их владельцам ощутимый доход. Средняя стоимость билета в кино в стране составляет сегодня 129 крон (4,7 евро).

Дистрибьюторы связывают высокие показатели с улучшающейся экономической ситуацией в стране и удачным выбором представленных кинолент. Так, чешский фильм Аnděl Páně («Ангел, или Рождественские приключения непутевого ангела»), премьера которого прошла 1 декабря, уже посмотрел миллион зрителей. Другими чемпионами проката стали иностранные ленты «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Фантастические твари и где они обитают».

Число кинотеатров в Чехии на конец 2016 г. составляло 701, в 29 из которых работает несколько кинозалов. При этом все больший интерес к посещению кинотеатров проявляет чешская молодежь в возрасте до 25 лет, что дистрибьюторы объясняют, в том числе, высокими инвестициями в техническое оснащение кинотеатров, в частности, в улучшение качества звука.

Эксперты отмечают, что повышение числа зрителей приводит также к повышению доходов от сопутствующих видов бизнеса, прежде всего от продажи в кинотеатрах еды и напитков. Кроме того, чешские фирмы все чаще заказывают для своих сотрудников закрытые показы, для которых арендуют весь кинозал. Таким образом, в некоторых киноцентрах доходы от дополнительных услуг достигают 25% от общей прибыли.

Как сообщает крупнейшая дистрибьюторская фирма Чехии Cinermart, в прошлом году жители страны потратили на просмотр в кинотеатрах фильмов, представленных компанией на рынок, в общей сложности 700 млн крон (26 млн евро). Ожидается, что 2017 г. станет для чешских кинотеатров не менее успешным, а дистрибьюторы намерены инвестировать значительные средства в приобретение лучших новинок мирового кинематографа, чтобы представить их чешской публике.