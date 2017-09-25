14 миллиардов на развитие водных транспортных путей

Антон Каймаков
25-09-2017
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До 2023 года Чехия намерена инвестировать в развитие водных путей сообщения 14 миллиардов крон (538,5 миллионов евро). Инвестиции предусмотрены концепцией, разработанной Министерством транспорта страны. Благодаря вложениям, на 338 километров должен быть продлен судоходный грузовой путь «Влтава-Лаба». Большегрузные суда могли бы проходить через Прагу до Радотина, а на лабском участке завершать свой путь в городе Пардубице.

Иллюстративное фото: Tomáš Kolařík, CC 3.0. UnportedИллюстративное фото: Tomáš Kolařík, CC 3.0. Unported К числу самых важных строительных проектов относятся шлюзы на Лабе в Дечине и Пржелоуче, подъемники на Орлицком и Слапском водохранилищах, а также создание нового шлюза в районе пражского Смихова.

Если план удастся реализовать, то на протяжении всего пути «Прага-Лаба» будут отстранены все «узкие места», которые ослабляют конкурентоспособность чешских водных транспортных путей по сравнению с железнодорожными и автомобильными. Положительное влияние будет оказано и на развитие пассажирских перевозок по воде, в первую очередь туристических.

Самые крупные вложения, как ожидается, будут осуществлены в Дечине – 4 миллиарда крон (154 миллиона евро), на втором месте у Пржелоуча - 3,5 миллиарда крон (134,6 миллиона евро).

В настоящее время транспортировка товаров по воде составляет в Чехии лишь 1% от общего объема осуществляемых грузовых перевозок. Проблематичным является частое снижение уровня воды в руслах рек и, как следствие, невозможность гарантировать своевременность доставки.

Антон Каймаков
25-09-2017
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Иллюстративное фото: Tomáš Kolařík, CC 3.0.

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