14 миллиардов на развитие водных транспортных путей

К числу самых важных строительных проектов относятся шлюзы на Лабе в Дечине и Пржелоуче, подъемники на Орлицком и Слапском водохранилищах, а также создание нового шлюза в районе пражского Смихова.

Если план удастся реализовать, то на протяжении всего пути «Прага-Лаба» будут отстранены все «узкие места», которые ослабляют конкурентоспособность чешских водных транспортных путей по сравнению с железнодорожными и автомобильными. Положительное влияние будет оказано и на развитие пассажирских перевозок по воде, в первую очередь туристических.

Самые крупные вложения, как ожидается, будут осуществлены в Дечине – 4 миллиарда крон (154 миллиона евро), на втором месте у Пржелоуча - 3,5 миллиарда крон (134,6 миллиона евро).

В настоящее время транспортировка товаров по воде составляет в Чехии лишь 1% от общего объема осуществляемых грузовых перевозок. Проблематичным является частое снижение уровня воды в руслах рек и, как следствие, невозможность гарантировать своевременность доставки.