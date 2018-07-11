Жареный сыр – сырнее не бывает!

Ирина Ручкина
11-07-2018
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Чешская кухня на первый взгляд кажется довольно разнообразной и, благодаря обилию мясных блюд, весьма аппетитной. Но если присмотреться, выбор не так уж велик: свинина и говядина в разных вариациях, супы, колбаски (опять же мясо), закуски (тоже довольно жирные, жареные или маринованные). Если мясо вам уже приелось или вы являетесь сторонником вегетарианства, а с чешской кухней познакомиться все же хочется, то спешите попробовать жареный сыр!

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу Это одно из самых популярных блюд чешской кухни, особенно любимое детьми. Для его приготовления используют разные сыры, но предпочтение отдают полутвердым сортам с высоким показателем жирности. О том, какой сыр идеально подходит для жарки, рассказывает повар Ольга Сапрыкина:

– Я окончила Костромской техникум торговли и питания по специальности повар-кондитер, потом переехала в Прагу. Здесь мне удалось носторифицировать диплом и я стала работать по профессии. Конечно, пришлось учиться готовить некоторые блюда. Но «жареный сыр» относится к наиболее легким из них, достаточно выбрать правильный сорт сыра – сами чехи предпочитают свой классический эдам, мне больше нравится эмменталь или голландские сыры. Важно, чтобы сыр был максимально свежим – если по краям имеется заветревшася корочка, вкус будет испорчен.

Подают сыр как самостоятельную закуску или в виде главного блюда с гарниром. Чехи очень любят соусы и используют их в большинстве блюд. Не является исключением и жареный сыр. Чаще всего к нему предлагают тартар. Ценители изысканных блюд могут отведать брусничный или клюквенные соус, который прекрасно гармонирует с жареным сыром «Гермелин» (чешский сыр с белой плесенью). На гарнир – картофель отварной или фри, как вариант – овощная нарезка. Но можно обойтись без гарнира, заказав сыр с хлебом или листьями салата. Секрет приготовления жареного сыра с хрустящей корочкой и нежной начинкой нам открыла Ольга Сапрыкина:

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу – Приготовить жареный сыр очень просто – его нужно как следует обвалять в панировке: сначала мука, потом во взбитом яйце, потом в сухарях. Самое главное – жарить на максимально разогретой сковородке. Для идеальной корочке лучше жарить сыр во фритюре или на сковороде, но чтобы он при этом был полностью погружен в масло. Конечно, если жарить на меньшем количестве масла, то блюдо будет не таким жирным, но при этом во время жарки верхняя панировка может слегка отсыреть и тогда не будет такой хрустящей.

Но что же самое главное в чешском жареном сыре? Самое главное – съесть его горячим, когда под хрустящей панировкой скрывается расплавленная тягучая сырная масса. Это блюдо никого не оставит равнодушным!

Фото: Dezidor / CC BY 3.0Фото: Dezidor / CC BY 3.0

Ирина Ручкина
11-07-2018
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