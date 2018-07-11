Жареный сыр – сырнее не бывает!

Чешская кухня на первый взгляд кажется довольно разнообразной и, благодаря обилию мясных блюд, весьма аппетитной. Но если присмотреться, выбор не так уж велик: свинина и говядина в разных вариациях, супы, колбаски (опять же мясо), закуски (тоже довольно жирные, жареные или маринованные). Если мясо вам уже приелось или вы являетесь сторонником вегетарианства, а с чешской кухней познакомиться все же хочется, то спешите попробовать жареный сыр!
Это одно из самых популярных блюд чешской кухни, особенно любимое детьми. Для его приготовления используют разные сыры, но предпочтение отдают полутвердым сортам с высоким показателем жирности. О том, какой сыр идеально подходит для жарки, рассказывает повар Ольга Сапрыкина:
– Я окончила Костромской техникум торговли и питания по специальности повар-кондитер, потом переехала в Прагу. Здесь мне удалось носторифицировать диплом и я стала работать по профессии. Конечно, пришлось учиться готовить некоторые блюда. Но «жареный сыр» относится к наиболее легким из них, достаточно выбрать правильный сорт сыра – сами чехи предпочитают свой классический эдам, мне больше нравится эмменталь или голландские сыры. Важно, чтобы сыр был максимально свежим – если по краям имеется заветревшася корочка, вкус будет испорчен.
Подают сыр как самостоятельную закуску или в виде главного блюда с гарниром. Чехи очень любят соусы и используют их в большинстве блюд. Не является исключением и жареный сыр. Чаще всего к нему предлагают тартар. Ценители изысканных блюд могут отведать брусничный или клюквенные соус, который прекрасно гармонирует с жареным сыром «Гермелин» (чешский сыр с белой плесенью). На гарнир – картофель отварной или фри, как вариант – овощная нарезка. Но можно обойтись без гарнира, заказав сыр с хлебом или листьями салата. Секрет приготовления жареного сыра с хрустящей корочкой и нежной начинкой нам открыла Ольга Сапрыкина:
– Приготовить жареный сыр очень просто – его нужно как следует обвалять в панировке: сначала мука, потом во взбитом яйце, потом в сухарях. Самое главное – жарить на максимально разогретой сковородке. Для идеальной корочке лучше жарить сыр во фритюре или на сковороде, но чтобы он при этом был полностью погружен в масло. Конечно, если жарить на меньшем количестве масла, то блюдо будет не таким жирным, но при этом во время жарки верхняя панировка может слегка отсыреть и тогда не будет такой хрустящей.
Но что же самое главное в чешском жареном сыре? Самое главное – съесть его горячим, когда под хрустящей панировкой скрывается расплавленная тягучая сырная масса. Это блюдо никого не оставит равнодушным!