Оломоуцкие сырки – аромат для сильных духом

После того, как вы откроете пакетик с сырками, подождите несколько секунд, дайте их аромату лучше распространиться. Не пугайтесь их резкого запаха, ведь именно он является тем, что делает этот чешский деликатес столь уникальным. В 2010 году Европейская комиссия присвоила оломоуцким сыркам статус PGI (Защищенное географическое указание).

Свое имя продукт получил благодаря базарам в моравском городе Оломоуц, где сырки – а по-чешски они называются тваружками – раньше продавались. Современное производство сырков осуществляется в городке Лоштице, находящимся в 30 км на северо-запад от Оломоуца. Есть здесь и целый музей, посвященный этому чешскому пикантному «золоту».

Яна Шилберска всегда готова провести для вас увлекательную экскурсию.

– Сырки созревают под жировым слоем, который имеет вязкую желтоватую поверхность. Процесс начинается снаружи, и постепенно переходит внутрь сырка. В музее вы можете ознакомиться с историей изготовления оломоуцких сырков в нашем регионе. Кто именно начал их производство – точно не известно, однако первые упоминания относятся уже к XV и XVI вв. Прежде всего сырки изготавливались здесь, в области Гана, для местных жителей. Называли их тогда сельскими.

Также в экспозиции музея вы можете осмотреть традиционные старинные инструменты – например, деревянные колотушки, придававшие сыркам характерную округлую форму. Тогда еще все производство осуществлялось вручную.

О том, откуда берется столь резкий и ни с чем не сравнимый запах оломоуцких сырков рассказывает председатель Чешскоморавского молочного союза Иржи Копачек:

– При изготовлении продукта происходит свертывание молочного белка под воздействием бактериальных культур. Сычужные ферменты, используемые обычно при изготовлении натуральных сыров, здесь отсутствуют. А это огромная разница. Творог мы разделяем на несколько категорий: мягкий, жирный, нежный и промышленный, который, по сути, не содержит жиров, и используется исключительно в качестве сырья для изготовления сырков. Процент сухого остатка у него выше, а главное – он более кислый. Словом, это один из продуктов молочной промышленности.

У каждого жителя Чехии, Моравии и Силезии имеется свой взгляд на оломоуцкие сырки. Однако какие эмоции он вызывает у иностранцев, решивших впервые в жизни их попробовать? Своими незабываемыми впечатлениями поделилась Хелен Ранкин из Лондона, которая познакомилась с их ароматом еще в 90-е гг.

– Запах действительно не очень привлекательный. Однажды я взяла с собой сырки в долгую дорогу. Сначала я ехала автобусом, потом – самолетом, снова автобусом и, наконец, поездом. Спустя какое-то время, я почувствовала, что мне срочно нужно сходить в душ. К счастью, уже скоро я осознала, что столь малоприятный аромат исходит не от меня, а от сырков, находящихся в рюкзаке – и это несмотря на то, что завернуты они были где-то в десять слоев полиэтиленовой пленки...

Как признается Хелен, любви с «первого взгляда» не произошло, однако сейчас для нее оломоуцкие сырки – истинный деликатес, от которого она уже никогда не сможет отказаться.

Оломоуцкие сырки являются единственным «отечественным» сыром Чехии. Пережили они ни одно поколение. Возможно, что «чешских» сыров когда-то было больше, однако сегодня они уже не изготавливаются. Именно поэтому сырки – уникальный продукт, который, ко всему прочему, содержит в себе особые пищевые ценности: он нежирный, низкокалорийный, подходит для людей, соблюдающих разгрузочную диету, легко усваивается организмом. Таким образом, с этой точки зрения он очень и очень полезный.