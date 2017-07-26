26-07-2017 14:09 | Антон Каймаков

Государство выкупит свинарник, стоящий на месте концентрационного лагеря времен Второй мировой

В течение ближайших нескольких недель чешское государство выкупит у владельцев свиноферму, которая была построена на месте, где в городке Леты-у-Писка в период Второй мировой войны находился цыганский концентрационный лагерь. Об этом заявил министр культуры Чехии Даниэль Герман во время интервью Чешскому телевидению. Лагерь в Летах-у-Писка был построен нацистами в 1940 году и изначально являлся трудовым. Позже его превратили в концлагерь для цыган. До 1943 года через этот лагерь прошло 1308 человек, 327 из них погибли, а более 500 человек были перевезены в Освенцим. Рядом со свинофермой, располагающейся на месте концлагеря, с 2010 года стоит памятник жертвам цыганского Холокоста. Предпринятые до сих пор попытки выкупить и снести свинарник, являющийся частной собственностью, чтобы превратить его территорию в мемориал, были неуспешными. Против сноса свинофермы выступает, например, чешский президент Милош Земан, который заявил, что он «против ликвидации процветающего предприятия». За то, что на месте гибели цыган стоит свинарник Чехию критикуют, как отечественные, так и международные организации. Отстранить свиноферму с мемориального места Чехию неоднократно призывал и Европейский парламент.

Опрос: Полиции доверяет 65% чешских граждан

Согласно результатам июньского опроса, проведенного агентством STEM, к полицейским в настоящее время питает доверие 65% граждан страны. Это самый лучший показатель за 25 лет. Остальным инстанциям, связанным с процессом уголовным делопроизводства, то есть прокуратуре и судам, доверяет 46% населения Чехии. Опросы на данную тему проводятся с 1993 года. В течение 90-х годов рейтинг доверия полиции колебался от 27 до 40%. В сентябре 2002 показатель доверия, после наводнений, подскочил с 46% до 63%, однако, уже в октябре того же года он опустился до 38%. С 2005 года доверие граждан к полицейским постоянно увеличивается.

В партийном списке коммунистов оказался кандидат, находящийся под следствием

Список для участия в парламентских выборах, представленный компартией от Карловарского края, возглавляет Ярослав Борка, в отношении которого на прошлой неделе было начато полицейское расследование. Борка проходит по делу об афере с миллиардными дотациями Евросоюза, направленными в Устецкий и Карловарский края (региональная программа «Северо-Запад»). Председатель компартии Чехии и Словакии Войтех Филип в интервью «Чешскому Радио» заявил, что Ярослав Борка и его однопартийцы уверены в беспочвенности обвинений и в том, что имя кандидата будет очищено от подозрений, поэтому не видит причин менять список.

Социальные работники дождутся прибавки

Ассоциация административных краев Чешской Республики заверила премьер страны, что правительственный план увеличения зарплат социальных работников будет выполнен своевременно. Администрации уже подали заявление о перечислении из бюджета государства дополнительно 822 миллионов крон (31,6 миллиона евро), которые были выплачены организациям социального обслуживания из краевых бюджетов с октября по июнь 2016/2017 годов. Даже если краевые администрации не смогу вовремя завершить регламентированный процесс начисления окладов по повышенным тарифам, средства социальным работникам будут выплачены в качестве аванса.

Квартиры в Праге подорожали на 15%

Средняя цена новых квартир в Праге в первом полугодии 2017, в межгодовом сравнении, выросла на 15%. В настоящее время стоимость 1 квадратного метра новой жилплощади составляет 75 791 крону (около 2 915 евро). Общее количество проданных квартир в Праге сократилось в первом полугодии 2017 года на 15%. Статистические данные опубликовали девелоперские компании Trigema, Skanska Reality и Central Group. На пражском рынке жилья в настоящее время ощущается серьезный недостаток новых квартир, чем обусловлен рост цен.

Рост чешской экономики составит 3,2%

Чешская банковская ассоциация улучшила прогноз развития экономики Чешской Республики. Аналитики ЧБА ожидают, что итоговый показатель роста экономики страны в 2017 году составит 3,2%. В апрельском прогнозе говорилось о 2,6%. Как подчеркивают специалисты Чешской банковской ассоциации, одним из самых главных факторов, которые будут влиять на развитие экономики, является рост зарплат. Параметр роста в данном случае должен составить 5,5%.

Погода на 27 июля

В грядущий четверг, согласно прогнозу синоптиков, в Чешской Республике будет пасмурно. Ожидается дождь, в некоторых регионах возможны сильные ливни. Температура воздуха днем от 18 до 22°С. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.