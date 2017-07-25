25-07-2017 15:11 | Лорета Вашкова

Глава чешской дипломатии напомнил Д. Дэвису о чешских приоритетах в переговорах по Brexit

Mинистр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек в ходе переговоров с министром по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвидом Дэвисом вновь перечислил чешские приоритеты, имеющие первостепенное значение при построении будущих отношений Праги и Лондона. Среди приоритетов – сохранение прав чешских граждан в Великобритании и решение финансовых обязательств Британии перед Евросоюзом. Глава чешской дипломатии на пресс-конференции отметил, что встречу с Дэвисом не следует понимать как вмешательство в процесс переговоров Великобритании с Европейской комиссией хотя бы по той причине, что обозначенные чешской стороной приоритеты являются составной частью общих требований 27-и государств ЕС.

Милош Земан рекомендовал главе Кыргызстана компанию Liglass Trading CZ

Президент Милош Земан рекомендовал главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву во время встречи чешскую компанию Liglass Trading CZ, которая впоследствии выиграла тендер на завершение строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В интервью, предоставленном президентом ЧР Радиожурналу «Чешского радио», Земан сообщил, что упомянул о Liglass Trading CZ на основе данных Министерства промышленности и торговли Чешской Республики.

За подмену медикаментов работнику фирмы Zentiva грозит до пяти лет заключения

До пяти лет заключения грозит бывшему сотруднику чешской фармацевтической компании Zentiva, обвиненному в умышленной подмене лекарств иными медикаментами, нежели было указано на упаковке. Лекарственные средства продавались в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Литве. "Дело рассмотрит Районный суд Праги-10", - сообщил глава районной прокуратуры Рихард Гоудек. По словам Гоудека, "состояние здоровья пациентов, принимавших эти лекарства, не подверглось опасности, однако фрармацевтической компании, вынужденной отозвать партию медикаментов, был нанесен серьезный ущерб". Комментировать ход расследования прокуратура и полицейские пока отказываются.

Безопасность аэропортов в Карловых Варах, Брно, Остраве и Пардубицах будет повышена

Правительство ЧР в понедельник, 24 июля, oдобрило предложение МВД по введению системы распознавания лиц и номеров автомобилей в чешских международных аэропортах за пределами Праги, а именно в Карловых Варах, Брно, Остраве и Пардубицах. В столичной воздушной гавани им. В. Гавела система уже функционирует, планируется, тем не менее, что данные меры охватят и другие части аэропорта в Рузыне. Введение системы биометрической идентификации в упомянутых городах запланировано до конца 2020 года и обойдется предположительно в 672 миллионов крон (26 млн евро).

Консилиум врачей примет решение о перевозке чешки, пострадавшей при нападении в Хургаде, в ЧР

В Каир во вторник прибудет группа чешских врачей, которые примут решение о сроке транспортировки на родину 36-летней чешки, пострадавшей 14 июля при нападении на туристок отеля в Хургаде. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ЧР. По словам пресс-секретаря аэропорта в Кбелах Зузаны Шпачковой, в Каир вылетит специальный самолет Airbus A319 Medevac, приспособленный для неотложной медицинской помощи и перевозки раненых. В понедельник МИД информировало, что 24 июля состояние здоровья госпитализированной в каирской больнице чешки неожиданно резко ухудшилось.

В ЧР проходит кампания по выявлению нарушений запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним

Чешская полиция проводит общереспубликанскую кампанию под названием «Змея», в ходе которой стражи порядка проверяют соблюдение барами и ресторанами запрета на продажу несовершеннолетним алкоголя и запрета на их допуск к азартным играм. На первом этапе была осуществлена проверка 860 предприятий общепита, в ходе которой в крови более 50 несовершеннолетних был обнаружен алкоголь. В кампании, которая продлится до конца сентября 2017 г., принимает участие 900 полицейских.

Прогноз погоды на среду, 26 июля

В среду, 26 июля, ожидается пасмурная погода, местами дождь. В Моравии и Силезии – кратковременные дожди, возможны прояснения. Ночью температура составит от 9 до 13°C. Днем в Чехии воздух прогреется до 15–19°C, в Моравии и Силезии до 22°C. Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с.