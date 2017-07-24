24-07-2017 14:23 | Катерина Айзпурвит

Президент Киргизии поддержал чешскую фирму Liglass Trading, на спорных основаниях получившую заказ на строительство ГЭС

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прокомментировал сообщения в СМИ, подвергавших сомнению компетентность чешской компании Liglass Trading, которая собирается строить две ГЭС Верхне-Нарынского каскада и 10 малых ГЭС. «В течение месяца чехи должны быть будут заплатить 37 млн долларов чтобы гавкание со стороны «РусГидро» закрыть», – цитирует слова президента киргизский сайт Tazabek.kg. Президент добавил, что в противном случае Бишкек будет искать другого инвестора. Ранее СМИ указывали на то, что Liglass Trading никогда раньше не занималась строительством крупных объектов и к тому же находится на грани банкротства. Это утверждение опровергает директор компании Михаэл Смелик. Также выяснилось, что получение контракта лоббировал глава канцелярии президента ЧР Вратислав Мынарж и обсуждали президенты Чехии и Киргизии на открытии выставки Экспо-2017 в Астане. Общие расходы на строительство гидроэлектростанций оцениваются в сумму от 400 до 700 млн долларов.

ЧР выделит почти миллион евро на поддержку береговой охраны Ливии

24 млн крон (905,5 тыс. евро) выделит Чехия на поддержку работы береговой охраны побережья Ливии, с которого нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Италии. Из этой суммы 20,9 млн крон (788,5 тыс. евро) внесет МВД ЧР и 3,1 млн крон (117 тыс. евро) правительство. Как отмечает премьер-министр Богуслав Соботка, вклад Чехии станет самым крупным среди стран ЕС. Страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) неоднократно подвергались критике в связи с отказом участвовать в перераспределении мигрантов по квотам ЕС. При этом правительство ЧР неоднократно подчеркивало, что Чехия активно участвует в защите границ ЕС, направляя помощь в страны, откуда идет поток беженцев, и в транзитные государства.

Конституционный суд ЧР встал на сторону двух мужчин, требовавших признания обоих родителями ребенка

Однополая пара, оба партнера в которой признаны отцами ребенка законом штата Калифорния, добилась подтверждения своих родительских прав в Конституционном суде ЧР. Один из проживающих в США партнеров является датчанином, другой – чехом по происхождению. Пара периодически презжает в ЧР и добивается официального признания своих родительских прав для осуществления медицинского обслуживания и возможного решения вопросов наследования. В 2012 г. ребенок был рожден суррогатной матерью на основании заключенного с ней договора. Ранее Верховный суд ЧР признал родительские права лишь за одним из мужчин, чем, по мнению Конституционного суда, нарушил права второго члена пары. Дело передано в Верховный суд для пересмотра.

Главой Управления кибербезопасности назначен Душан Навратил

Правительство назначило директором Национального управления кибернетической и информационной безопасности бывшего главу Управления национальной безопасности (NBÚ) Душана Навратила. Официально новая структура начнет работу 1 августа 2017 г. К ее компетенции относится защита секретной информации в информационных системах и коммуникациях, криптографическая защита и секретная работа в рамках спутниковой системы навигации «Галилео». Штаб-квартира Управления кибербезопасности открывается в Брно, где в 2018 – 2023 гг. будет возведено отдельное здания на 400 рабочих мест.

Контролеры обнаружили масштабные ошибки в бухгалтерии Министерства промышленности

В ходе плановой проверки отчетности за 2015 г. Верховное контрольное управление ЧР выявило в бухгалтерии Министерства промышленности и торговли ошибки на общую сумму 25 млрд крон (почти 1 млрд евро), указывая на то, что их бухгалтерия была «неверной и неточной». Министерство, со своей стороны, заявляет, что обнаруженные разночтения связаны с различием в толковании бухгалтерских нормативов.

За недоказанное обвинение в убийстве медсестра получит компенсацию от государства

Медсестра Вера Марешова из Румбурка получит компенсацию от государства в размере миллиона крон (около 38 тыс. евро) за обвинение в убийстве шести пациентов, которое суд счел недоказанным. Марешова, со своей стороны, требовала компенсации в размере 4 млн крон (151 тыс. евро) «за ущерб, нанесенный здоровью и социальному положению», а также 650 тыс. крон за содержание под стражей. Медсестру обвинили в том, что она в период с 2010 по 2014 г. убивала пациентов, вводя им повышенную дозу раствора калия хлорида. Марешова таким образом якобы стремилась упростить себе работу во время сложных дежурств. По этому обвинению сотруднице больницы грозило пожизненное заключение. В июле 2016 г. Верховный суд оправдал обвиняемую.

Два человека было ранено во время вооруженного ограбления в центре Праги

Во время вооруженного ограбления оружейного магазина на Оплеталовой улице, в центре Праги, ранения получили продавец и один из подозреваемых. Пострадавшие доставлены в больницу с огнестрельным и ножевым ранениями. Около 11 ч к месту нападения прибыло несколько полицейских автомобилей, Оплеталова улица была частично перекрыта вооруженными стражами порядка. Как сообщила ČTK пресс-секретарь службы «скорой помощи Яна Поштова, ранения были нанесены в ходе потасовки между двумя мужчинами.

Дело о правах на рыцарский замок Боузов передано в Верховный суд ЧР

Права на замок, являющийся собственностью чешского государства, предъявляет Орден дома святой Марии в Иерусалиме, или Тевтонский, т. е. Орден немецких рыцарей. Предыдущая судебная инстанция уже отклонила иск к Национальному институту охраны памятников, поскольку, как сказано в решении суда, замок был конфискован в пользу государства Чехословакия на основании Декретов Бенеша не у Ордена, а у немецкой компании. Орден был в 1939 г. ликвидирован, и истец, таким образом, не является владельцем данного имущества. Немецкие рыцари, со своей стороны, указывали на то, что замок является их традиционной резиденцией, права на которую были закреплены в Моравской земской книге, а собственность была у них отобрана нацистскими властями. Замок Боузов является одной из главных достопримечательностей Оломоуцкого края.

Прогноз погоды на вторник, 25 июля

Во вторник, 25 июля, синоптики обещают пасмурную дождливую погоду, на севере страны возможны ливни. В течение дня ожидается снижение осадков. Ночью температура воздуха составит от 11 до 15°C, днем от 18 до 22°C, за западе около 17°C. Слабый западный ветер 3-7 м/с.