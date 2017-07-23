23-07-2017 19:01 | Лорета Вашкова

Роботов в производстве используeт почти четверть чешских фирм

Роботов для различных технологических процессов используeт в производстве почти четверть чешских небольших фирм, причем половина из них планирует в будущем снижение доли ручного труда и увеличение доли автоматики и роботизации процессов. 2/3 отечественных предприятий не прибегает к помощи роботов и не намерены в корне изменить стратегию своего производства в будущем. Наоборот, остальные компании в настоящее время собираются ввести применение промышленных роботов. Данные предоставлены на основе исследования, проведенного Чехословацким торговым банком (ČSOB) среди 500 маленьких и средних фирм Чехии.

Милош Земан рекомендовал сосредоточиться на инвестициях, а не на потреблении

Министр финансов Иван Пильны и президент ЧР Милош Земан в ходе встречи в летней рeзиденции главы государства замка в Ланах обсуждали подготовку бюджета на 2018 год, а также вопросы долгосрочной перспективы, касающиеся состояния национальной экономики и перспектив ее развития. Затронуты были актуальные темы нехватки кадров на рабочем рынке страны и европейские дотации. В регулярно проводимой встрече экспертов принял участие и предшественник на посту нынешнего главы Минфина Андрей Бабиш, который заложил в проект государственного бюджета на 2018 г. дефицит в размере 50 млрд крон и представил план перед уходом с должности. В проекте был учтен рост пенсий, зарплат в госсекторе и социальных выплат. Президент, сообщает администрация Пражского Града, рекомендовал составителям бюджета в большей мере сосредоточить усилия на инвестициях, а не на потреблении.

Число аграриев ЧР в 2016 г. сократилось менее ощутимо

Число работников сферы сельского хозяйства в 2016 году вновь сократилось, что привело в межгодовом сравнении к снижению их численности на 0,7 процента. В прошлом году в стране насчитывалось всего 100200 аграриев. Более чем половина работников, связанных с сельскохозяйственным производством, старше 45 лет. Информация приведена в рабочей версии Отчета о состоянии сельского хозяйства Чешской Республики (Zelená zpráva), подготовленной Минсельхозом. Из документа вытекает -темпы сокращения численности постоянных рабочих кадров в этой сфере замедляются. В 2015 году число аграриев сократилось, например, на 1,2%, в предыдущие годы сокращение оказалось еще более заметным. В 2016 г. зарплаты в сфере сельского хозяйства повысились на 4,2% (в области промышленности - на 3%) и достигли уровня 22379 крон (829 евро).

В свет вышел первый путеводитель по всей Шумаве

В пльзеньском издательстве вышел первый в истории путеводитель по территории целого природного заповедника Шумава. Горный массив расположен как на чешской, так и на территории ФРГ и Австрии. Туристический справочник под названием Šumava, Bavorský les, Mühlviertel содержит множество практических сведений, предоставленных чешской, баварской и австрийской сторонами, и является уникальной подборкой 600 мест, проиллюстрированных фотографиями. Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщил представитель издательства Starý most. Справочник-путеводитель информирует об истории всех шумавских хуторов, поселков и городов и дает представление об объектах природного и культурно-исторического наследия этого исключительно ценного и красивейшего национального парка.

И в этом году Прага прибегла к «живым газонокосилкам»

И в нынешнем году на охраняемых природных территориях чешской столицы пасутся стада овец, коз и телят. Увидеть сельскохозяйственных животных можно будет примерно до конца октября, - например, в заповедниках Прокопской и Шарецкой долин (Дивока Шарка), в Чимицкой долине и на других местах, где смешанные стада овец и коз используются в труднодоступных для техники местностях или размокшей территории вместо газонокосилки. Об этом ČTK рассказал пресс-секретарь пражского муниципалитета Вит Хофман. Выпас на заповедных территориях Праги возобновился в 2000 году именно по инициативе администрации города. Выгон скота является наиболее экологичным способом восстановления естественной флоры упоминаемых мест. Прага оплачивает транспортировку животных, их ветеринарное обслуживание и зарплату пастуху.

В Жирече экспонируется уникальный храмовый вертеп XVIII в., созданный иезуитами

По инициативе Дома св. Йозефа в г. Жиреч Трутновской области на днях открылась первая часть экспозиции, посвященной истории местного барочного комплекса. Одним из самых интересных экспонатов выставки, разместившейся в костеле св. Анны, является уникальный храмовый вертеп, созданный в XVIII иезуитами. Один из самых крупных и известных орденов Римско-католической церкви, орден иезуитов существовал в Жирече с 1652 до 1773 года. «Прототипами фигур вертепа высотой один метр, вырезанных монахами, стали реальные жители городка чешской и немецкой национальности, жившие здесь», – сообщил сотрудник Дома св. Йозефа Ян Станек, где находится медицинское учреждение для больных рассеянным склерозом. До 1980–х рождественский вертеп был выставлен в костеле св. Анны.

Прогноз погоды на понедельник, 24 июля

В понедельник на территории Чехии будет преобладать облачная погода, ожидаются дожди, местами обильные, на юге и востоке – с грозами. Температура воздуха ночью – 17 - 13 °C. Днем столбик термометра покажет 20 - 24 °C, в Моравии – до 26 °C. Слабый переменный ветер 1 - 4 м/с.