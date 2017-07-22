22-07-2017 18:00 | Лорета Вашкова

Минсельхоз Чехии хочет принимать на сезонные работы по новым правилам 1500 украинцев ежегодно

Mинистерство сельского хозяйства Чехии настаивает на необходимости ускорения набора работников из Украины, которые были бы трудоустроены в сфере аграрного сектора, и введении новых правил их приема. Ведомство полагает, что на основе плана пополнения персонала ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в ЧР от 6 месяцев до года. Вопрос включен в повестку заседания правительства, запланированного на понедельник, 24 июля. Согласно предложенному Минсельхозом плану, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.

МВД планирует повысить безопасность чешских аэропортов

Министерство внутренних дел Чешской Республики планирует для обеспечения безопасности чешских аэропортов в большей мере использовать возможности биометрической идентификации. МВД, в частности, намеревается ввести систему распознавания лиц и номеров автомобилей, как и поиска в базах данных розыска, которая функционирует уже в пражском аэропорту им. В. Гавела. Правительство ЧР рассмотрит предложение МВД в понедельник, 24 июля.

Подозреваемый в хакерстве Никулин согласен на депортацию в РФ

Как сообщает «Чешское Радио», россиянин Евгений Никулин, задержанный в октябре 2016 г. в Праге на основании ордера США, отозвал свое заявление и согласен быть депортированным на родину. Таким образом вердикт городского суда вступает в силу, и его не будет рассматривать суд высшей инстанции, подтвердил адвокат россиянина Мартин Садилек. При этом апелляция на решение о выдаче в США по-прежнему должна быть рассмотрена. Ранее подозреваемый протестовал против выдачи в обе страны, что допускает решение суда, и изменение своей позиции объясняет опасениями за собственную безопасность. «Он опасается того, что с ним может произойти в случае возможного выхода на свободу. Он публично заявил, что его могут похитить. Поэтому из соображений безопасности он решил, что хочет быть депортированным в Россию», – пояснил Садилек.

США обвиняют Никулина в атаке на социальную сеть Linkedin и серверы компаний Dropbox и Formspring. Если американский суд признает россиянина виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы. В ноябре 2016 г. от Генпрокуратуры РФ поступил запрос на экстрадицию Никулина в Россию по обвинению в краже денежных средств в размере 3450 долларов США в электронной платежной системе Webmoney.

СМИ связывают интерес к Никулину с тем, что он якобы владеет информацией о хакерах, причастных к атаке на электронные почтовые ящики Демократической партии перед президентскими выборами. В апреле 2017 г. молодой человек сообщил о якобы имевшей место попытке агентов FBI выведать у него информацию о влиятельных людях современной России, а также о предложении получения вознаграждения или американского гражданства в обмен на признание во взломе компьютеров Демократической партии США.

Чешский язык в оломоуцкой Летней школе будут изучать иностранцы из 23 стран мира

В Oломоуце начала свою работу 31-ая Летняя школа славянских языков, которая открылась вот уже в 31-й раз. В 2017 году язык, литературу, реалии и историю Чехии здесь будут изучать более ста иностранцев из 23 стран мира. Превалируют в Летней школе студенты-богемисты из зарубежных университетов, усаживаются за парты также люди, профессионально не связанные с чешским языком, как и иностранцы с чешскими корнями. Больше всего в нынешнем году студентов - из Германии и Тайваня. Самому пожилому участнику курсов, прибывшему из США, исполнилось 73 года, самой молодой участнице, гостье из Китая, - 16 лет.

Чехия предлагает Европейскому банковскому управлению здание для штаб-квартиры в Праге

Чешская Республика способна предложить подходящее для штаб-квартиры Европейского банковского управления(EBA, European Banking Authority)здание вблизи центра Праги, куда EBA может переехать из Лондона после выхода Великобритании из Евросоюза. Если Чехия выиграет конкурс на лучшую штаб-квартиру, Европейское банковское управление могло бы разместиться в современном офисном здании, строительство которого завершится в начале 2019 г. Решение о новом месторасположении управления будет принято в ноябре. Отчет относительно выдвижения чешской кандидатуры на предоставление подходящей базы, одобренного кабмином еще в феврале 2017 г., правительство обсудит в ближайший понедельник.

Мультижанровый фестиваль Colours of Ostrava побил свой рекорд посещаемости

"Мультижанровый международный музыкальный фестиваль Colours of Otrava, который проходит в Остраве с 2002 г., побил в этом году свой рекорд посещаемости", - сообщила без приведения конкретных цифр в завершающий день смотра его директор Злата Голушова. На двадцати площадках в промышленной зоне бывших шахт и металлургических заводов выступило более 130 групп и отдельных исполнителей, 80 зарубежных и 52 чешских, в числе которых - Imagine Gragons, Midnight Oil Moderat, Jamiroquai и дуэт Justice. Группы представили разные жанры: этническую и альтернативную музыку, джаз, фламенко, арт-рок и т.д. Организаторы мероприятия обеспечили присутствие музыкантов с максимально широким географическим охватом: из Австралии, Сенегала, Алжира, Чили, Индии, Израиля, Испании, Ирландии и других уголков мира. В следующем году ярчайшее музыкальное событие остравского культурного сезона состоится с 18 по 21 июля.

Ригровы сады в Праге гостят Фестиваль минипивоварен

Ригровы сады в Праге вновь принимают дегустационный Фестиваль минипивоварен, число которых в стране к концу 2016 г. достигло 350. 22-23 июля, с 15 до 22 часов, здесь можно попробовать более 30 сортов пенного напитка, сваренного не менее чем в восьми пивоварнях. В рамках сопроводительной программы посетителей фестиваля ждут выступления чешских музыкантов. Некоторые из чешских экспертов предполагают, что в течение десяти лет маленькие пивоварни охватят до 7% внутреннего рынка.

Прогноз погоды на воскресенье, 23 июля

В воскресенье, 23 июля, ожидается пасмурная погода, дождь, местами грозы. Во второй половине дня возможны прояснения. Ночью температура воздуха оставит от 15 до 19 °C. Днем столбик термометра поднимется до 26 – 30 °C, на западе до 24 °C. Слабый западный ветер 2–6 м/с.