Mинистерство сельского хозяйства Чехии настаивает на необходимости ускорения набора работников из Украины, которые были бы трудоустроены в сфере аграрного сектора, и введении новых правил их приема. Ведомство полагает, что на основе плана пополнения персонала ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в ЧР от 6 месяцев до года. Вопрос включен в повестку заседания правительства, запланированного на понедельник, 24 июля. Согласно предложенному Минсельхозом плану, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.
Министерство внутренних дел Чешской Республики планирует для обеспечения безопасности чешских аэропортов в большей мере использовать возможности биометрической идентификации. МВД, в частности, намеревается ввести систему распознавания лиц и номеров автомобилей, как и поиска в базах данных розыска, которая функционирует уже в пражском аэропорту им. В. Гавела. Правительство ЧР рассмотрит предложение МВД в понедельник, 24 июля.
Как сообщает «Чешское Радио», россиянин Евгений Никулин, задержанный в октябре 2016 г. в Праге на основании ордера США, отозвал свое заявление и согласен быть депортированным на родину. Таким образом вердикт городского суда вступает в силу, и его не будет рассматривать суд высшей инстанции, подтвердил адвокат россиянина Мартин Садилек. При этом апелляция на решение о выдаче в США по-прежнему должна быть рассмотрена. Ранее подозреваемый протестовал против выдачи в обе страны, что допускает решение суда, и изменение своей позиции объясняет опасениями за собственную безопасность. «Он опасается того, что с ним может произойти в случае возможного выхода на свободу. Он публично заявил, что его могут похитить. Поэтому из соображений безопасности он решил, что хочет быть депортированным в Россию», – пояснил Садилек.
США обвиняют Никулина в атаке на социальную сеть Linkedin и серверы компаний Dropbox и Formspring. Если американский суд признает россиянина виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы. В ноябре 2016 г. от Генпрокуратуры РФ поступил запрос на экстрадицию Никулина в Россию по обвинению в краже денежных средств в размере 3450 долларов США в электронной платежной системе Webmoney.
СМИ связывают интерес к Никулину с тем, что он якобы владеет информацией о хакерах, причастных к атаке на электронные почтовые ящики Демократической партии перед президентскими выборами. В апреле 2017 г. молодой человек сообщил о якобы имевшей место попытке агентов FBI выведать у него информацию о влиятельных людях современной России, а также о предложении получения вознаграждения или американского гражданства в обмен на признание во взломе компьютеров Демократической партии США.
В Oломоуце начала свою работу 31-ая Летняя школа славянских языков, которая открылась вот уже в 31-й раз. В 2017 году язык, литературу, реалии и историю Чехии здесь будут изучать более ста иностранцев из 23 стран мира. Превалируют в Летней школе студенты-богемисты из зарубежных университетов, усаживаются за парты также люди, профессионально не связанные с чешским языком, как и иностранцы с чешскими корнями. Больше всего в нынешнем году студентов - из Германии и Тайваня. Самому пожилому участнику курсов, прибывшему из США, исполнилось 73 года, самой молодой участнице, гостье из Китая, - 16 лет.
Чешская Республика способна предложить подходящее для штаб-квартиры Европейского банковского управления(EBA, European Banking Authority)здание вблизи центра Праги, куда EBA может переехать из Лондона после выхода Великобритании из Евросоюза. Если Чехия выиграет конкурс на лучшую штаб-квартиру, Европейское банковское управление могло бы разместиться в современном офисном здании, строительство которого завершится в начале 2019 г. Решение о новом месторасположении управления будет принято в ноябре. Отчет относительно выдвижения чешской кандидатуры на предоставление подходящей базы, одобренного кабмином еще в феврале 2017 г., правительство обсудит в ближайший понедельник.
"Мультижанровый международный музыкальный фестиваль Colours of Otrava, который проходит в Остраве с 2002 г., побил в этом году свой рекорд посещаемости", - сообщила без приведения конкретных цифр в завершающий день смотра его директор Злата Голушова. На двадцати площадках в промышленной зоне бывших шахт и металлургических заводов выступило более 130 групп и отдельных исполнителей, 80 зарубежных и 52 чешских, в числе которых - Imagine Gragons, Midnight Oil Moderat, Jamiroquai и дуэт Justice. Группы представили разные жанры: этническую и альтернативную музыку, джаз, фламенко, арт-рок и т.д. Организаторы мероприятия обеспечили присутствие музыкантов с максимально широким географическим охватом: из Австралии, Сенегала, Алжира, Чили, Индии, Израиля, Испании, Ирландии и других уголков мира. В следующем году ярчайшее музыкальное событие остравского культурного сезона состоится с 18 по 21 июля.
Ригровы сады в Праге вновь принимают дегустационный Фестиваль минипивоварен, число которых в стране к концу 2016 г. достигло 350. 22-23 июля, с 15 до 22 часов, здесь можно попробовать более 30 сортов пенного напитка, сваренного не менее чем в восьми пивоварнях. В рамках сопроводительной программы посетителей фестиваля ждут выступления чешских музыкантов. Некоторые из чешских экспертов предполагают, что в течение десяти лет маленькие пивоварни охватят до 7% внутреннего рынка.
В воскресенье, 23 июля, ожидается пасмурная погода, дождь, местами грозы. Во второй половине дня возможны прояснения. Ночью температура воздуха оставит от 15 до 19 °C. Днем столбик термометра поднимется до 26 – 30 °C, на западе до 24 °C. Слабый западный ветер 2–6 м/с.