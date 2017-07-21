21-07-2017 14:59 | Катерина Айзпурвит

В ЧР в тайне от общественности создана госструктура по координации связей с КНР

Как сообщает «Чешское Радио», в ходе работы недавно прошедшего в Праге чешско-китайского форума была создана новая правительственная структура по координации связей с КНР. Этот факт, как отмечает СМИ, скрывался от чешской общественности. Информация о переговорах высших руководителей Чехии и Китая перед началом форума, в частности, встреча спикера парламента ЧР Яна Гамачека и члена политбюра ЦК КПК Ли Чжаньшу в Бухаресте и г. Млада Болеслав, появлялась исключительно в китайских источниках информации. «Чешское Радио» также обращает внимание слушателей на то, что заседание 17 июля «Китайско-чешского центра сотрудничества» в рамках инициативы «Пояс и тропа» прошло в обстановке секретности.

Сенат ЧР ратифицировал закрытие в стране звероферм по производству меха

С конца января 2019 г. в Чехии закроются зверофермы по разведению животных на мех, прежде всего норок и лисиц. Сенат ЧР ратифицировал поправку к закону о защите животных от жестокого обращения. Несмотря на требования некоторых сенаторов, размер компенсации владельцам зверохозяйств увеличен не будет. В настоящее время в ЧР работает 9 звероферм, где в год на шкуры пускают около 20 000 голов животных. Вводимый запрет не распространяется на кроличьи фермы и хозяйства по разведению нутрий, где мех считается побочным продуктом. Поправка к закону передана на подпись президенту.

Чешские туристы при землетрясении на острове Кос не пострадали

Как сообщили агентству ČTK чешские туроператоры, туристы, находившиеся в момент землетрясения на греческом острове Кос и побережье Турции, не пострадали. Самолет, который должен был следовать по маршруту Прага – Кос, пока не вылетел из чешской столицы. При этом рейс из Брно после задержки был отправлен по тому же маршруту. Самолеты с острова Кос пока в Чехию не прибывают. Во время землетрясения магнитудой 6,7 балла, произошедшего в ночь на 21 июня, два человека погибли и около двухсот пострадали.

Президент Земан выдвинул в совет Института изучения тоталитарных режимов Карла Српа

Президент Милош Земан выдвинул в совет Института изучения тоталитарных режимов кандидатуру Карла Српа. В начале текущего года президенту не удалось включить Српа в состав Этической комиссии по награждению участников антикоммунистического сопротивления. Премьер Богуслав Соботка отказался поддержать его кандидатуру Српа из-за связей последнего со структурами госбезопасности ЧССР. Новое выдвижение его кандидатуры главой государства будет рассматриваться осенью 2017 г. Сенатом. Карл Срп является основателем организации «Джазовая секция», которая до «бархатной» революции занималась легальной и подпольно издательской деятельностью. Имя Српа фигурирует в так наз. «Цибулковых списках», где перечислены информаторы спецслужб.

Из 500 заболевших в 2016 г. в Чехии туберкулезом каждый третий – иностранец

Как сообщает Институт статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), в 2016 г. в Чешской Республике было выявлено 517 случаев заражения туберкулезом, треть из которых приходится на иностранных граждан (151), среди них 41 украинец, 21 словак, 21 вьетнамец и 21 румын. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Праге. 26 человек от туберкулеза скончались, из них пятеро – в чешской столице. С 1953 г. года в Чехословакии и Чехии прививка от туберкулеза являлась обязательной; в 2010 г. это правило было отменено. В 70% случаев турбекулезом заболевают мужчины в возрасте от 40 до 59 лет.

На пражском рынке были обнаружены тысячи подделок изделий известных брендов

В ходе рейда, который 19 июля прошел на пражском рынке «Сапа», таможенники конфисковали почти 9000 изделий, являющихся подделками товаров известных брендов одежды, обуви, кожаной галантереи, парфюмерии, очков и часов. Как сообщила ČTK пресс-секретарь таможни Ивана Куркова, общая продажная стоимость конфискованного товара составила около 14 млн крон (528 тыс. евро). Таможенники обнаружили товары, фальсифицирующие изделия таких известных фирм как Adidas, Gucci, Ray-Ban и Rolex.

Прогноз погоды на субботу, 22 июля

В субботу, 22 июля, на территории Чехии обещают пасмурную погоду, возможны грозы. Ночью температура воздуха – от 13 до 17 °C, днем 27 – 31 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с, при грозах порывистый.

Пожарные эвакуировали постояльцев отеля «Термал» в Карловых Варах

В связи с возгоранием, произошедшим вечером 20 июля в подвальных помещениях гостиницы «Термал» в Карловых Варах, пожарные провели полную эвакуацию постояльцев отеля. Как сообщает пресс-секретарь пожарной службы, очаг возгорания был незамедлительно локализован. По сообщению полиции, пожар произошел в сауне отеля. Поскольку «Термал» является многоэтажным зданием, пожарные приняли решение о присвоении пожару высшей категории сложности. Здание, построенное в 1970-х гг., не оснащено современной системой пожаротушения, что является одной из причин, по которым государство как владелец «Термалем» намерено провести его реконструкцию.