20-07-2017 14:58 | Тимур Кашапов

Витезслав Пивонька: Чехия заинтересована в сотрудничестве со странами ГУАМ

Чехия надеется на активное сотрудничество со странами-членами Организации за демократию и экономическое сотрудничество ГУАМ (ее членами являются Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька. «Мы предприняли шаги для сотрудничества со странами ГУАМ, и надеемся, что в будущем будем организовывать совместные проекты со странами-участницами этой организации», - сказал посол. По его словам, есть интерес к сотрудничеству между сторонами и на других уровнях: на уровне министров иностранных дел и государственных институтов, а также в рамках «Восточного партнерства». Пивонька также рассказал о том, что Чехия и Азербайджан готовятся к подписанию Меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения, который будет затрагивать развитие курортных зон обеих стран. «Кроме того, в октябре состоится визит делегации сенаторов Палаты по экономическому сотрудничеству Чешской Республики в Азербайджан», - отметил он.

Пеликан выразил обеспокоенность судебной реформой в Польше

Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан послал своему польскому коллеге Збигневу Зебру письмо, в котором выражает свою обеспокоенность тем, что в Польше обсуждается реформа судебной системы. Он также призвал пересмотреть законопроект о Верховном суде, который был ранее утвержден польским парламентом в первом чтении. Польша в этой связи подверглась критике и со стороны Европейского Союза. Напомним, что автором законопроекта являются депутаты правящей партии «Закон и справедливость». Документ, в частности, предполагает реорганизацию Верховного суда, отставку его председателя и судей, если только Минюст не сохранит за ними должности после вступления законопроекта в силу. Документ также наделяет ведомство единоличным правом назначать всех высокопоставленных судей.

Средняя ипотечная ставка в Чехии выросла до 2,04%

Ипотеки в Чехии продолжают дорожать. По данным Fincentum Hypoindex, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла на 0,01% и достигла 2,04%. Несмотря на это, спрос на займы на покупку недвижимости повысился – ипотеки получили 10822 человек, что на 488 больше, чем в мае. Объем выданных кредитов также увеличился и составил 22,2 млрд крон, то есть на 1 млрд больше, чем в предыдущем месяце. Напомним, что первый ипотечный кредит в ЧР был выдан более 20 лет назад – в 1995 году. С тех пор 15 крупнейших чешских банков предоставили в общей сложности более 1,3 трлн крон кредитов, а процентные ставки снизились с 14 % годовых до 2 %, чего удалось достигнуть во многом благодаря жесткой конкуренции на рынке. Весной 2016 года средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии преодолела исторический рубеж в 1,5 %.

Стоимость имущества чешских домохозяйств превысила 12 трлн крон

За последние двадцать лет состояние среднестатистического гражданина Чехии выросло более чем в три раза. По этому показателю ЧР вошла в число пятнадцати самых богатых стран Европейского Союза. Об этом свидетельствует новый отчет Чешской банковской ассоциации, по данным которой, рыночная стоимость актив чешских домохозяйств достигла в 2016 году 12 трлн крон. Рост в годовом сравнении составил 5,1%. Таким образом, состояние каждого гражданина ЧР оценивается более чем в миллион крон. В 1995 году этот показатель не превышал 3,9 трлн и 380 млн соответственно.

Открывается ярмарка «Сельские торжества»

21 июля в Голашовице начнется традиционная трехдневная ярмарка «Сельские торжества» (Selské slavnosti). Тысячи туристов в юбилейный 20-й раз съедутся в селение в Южной Чехии, внесенное в список всемирного наследия UNESCO, чтобы ощутить атмосферу старинной деревни и полюбоваться работой мастеров, сохраняющих искусство традиционных ремесел. На более чем 200 торговых палатках будут выставлены на продажу различные изделия из керамики, кожи и лозы, кружева, тканая одежда и многое другое. Специально для детей будут организованы творческие художественные мастерские, где они смогут попробовать напечатать различные мотивы на футболки и сумки при помощи специальных печатей, сделать бусы и ожерелья, украсить пряники и ковать на наковальне. Посетителей выставки также ожидает богатая культурная программа.

Патрик Шик не перейдет в «Ювентус»

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик не перейдет в Ювентус. Это подтвердил клуб на своем официальном сайте. «Ювентус» и «Сампдория» согласовали условия трансфера Шика в середине июня, юный чех должен был обойтись «Старой Синьоре» в 30 млн евро. Однако в ходе повторного медобследования у игрока были выявлены проблемы с сердцем. Сначала «Ювентус» хотел арендовать форварда, но позднее отказался от сделки. Теперь на форварда претендует миланский «Интер».

Прогноз погоды на 21 июля

В пятницу, 21 июля, в Чехии ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью от 15 до 19 °C. Днем – от 25 до 29 °C.