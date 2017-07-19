19-07-2017 14:28 | Ольга Васинкевич

Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка планирует призвать Еврокомиссию к решению вопроса двойных стандартов продуктов

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка хотел бы, чтобы государства Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) во время переговоров, которые пройдут в среду в Будапеште, призвали Европейскую комиссию к решению вопроса различного качества ряда продуктов питания, продающихся в ЕС. Отличия в качестве продуктов, которые продаются в аналогичной упаковке, были подтверждены исследованиями, проведенными по заказу чешского Министерства сельского хозяйства. Премьер планирует ознакомить коллег по V4 с результатами последних проведенных тестов. Еще одним вопросом, который планирует обсудить чешский премьер с коллегами, является укрепление сотрудничества в области промышленности в Вышеградской группе. Богуслав Соботка считает, что страны V4 могли бы действовать вместе в области дигитализации и экспорта. Речь пойдет и о наболевшей теме миграции. Гостем саммита станет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым чешский премьер также намерен провести билатеральные переговоры.

Еврокомиссар Вера Йоурова пригрозила Польше лишением дотаций ЕС

Из-за противоречивого закона о Верховном суде еврокомиссар Йоурова пригрозила Польше лишением дотаций из европейских фондов. В интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) она сообщила, что не может себе представить, чтобы европейские налогоплательщики хотели финансировать организацию «какой-либо формы диктатуры» в одном из государств-членов ЕС. По словам Йоуровой, Польша систематически разрушает правовое государство. Еврокомиссар сообщила, что «лишение дотаций является серьезным шагом, но мы должны думать о серьезных шагах». Одновременно она подчеркнула, что в случае лишения европейских дотаций речь бы не шла о финансировании на актуальный бюджетный период, но на грядущий, который начинается в 2021 году. В среду Европейская комиссия будет заниматься ситуацией в Польше.

Чехия в 2017 году поддержала гуманитарные проекты на сумму более 4 млн. евро

В 2017 году Чешская Республика уже поддержала 30 проектов в 19 странах на сумму 110 миллионов крон (более 4 млн. евро) из гуманитарного бюджета МИД. Об этом министерство сообщает на своем вебе. Общий гуманитарный бюджет на 2017 год составляет 159 миллионов крон (6 млн. евро). Значительная часть гуманитарной помощи из Чехии направляется в Сирию и Ирак, пострадавшие от военного конфликта. Помимо областей, затронутых вооруженными конфликтами, Чехия отправляла помощь в регионы, пострадавшие от природных катастроф и эпидемий (Монголия, Филиппины, Шри-Ланка). Во вторник МИД, Министерство обороны и Чешский Красный крест доставили самолетом в Сирию 177 единиц медицинского оборудования. Также в страну прибыли игрушки для детей из выселенных семей.

В Чехии могут появиться европейские политические партии

Европейские политические партии и фонды могут получить возможность действовать на территории Чешской Республики, однако они не смогут участвовать в выборах. Парламент принимал решение о правилах для европейских партий уже во второй раз, первоначальный вариант был отклонен. Причиной было положение, которое позволяло изменение чешских политических партий на европейские. Данный закон исходит из европейской директивы 2014 года, целью которой было упростить деятельность европейских политических партий и фондов. Ныне поправка отправляется на подпись к президенту. В настоящее время на европейском уровне действует 18 политических партий, с которыми связано аналогичное количество фондов. Больше всего их находится в Бельгии, Франции, Дании и Италии.

Из Праги выехал первый товарный поезд в Китай

В среду из Праги отправился первый товарный поезд YXE CR Express по прямому сообщению в Китай. В будущем оно станет регулярным и свяжет чешскую столицу с городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке КНР. Поезд везет товар на сумму порядка пяти миллионов долларов. В контейнерах находится чешский хрусталь, автозапчасти, пиво и другие традиционные товары из Чешской Р￼ ￼спублики и ряда европейских стран. Путь через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан он преодолеет за 16дней. Поезда в Китай из Европы ходят уже с 2013 года, например, из Гамбурга, Мадрида и ныне – Лондона.

Гостей фестиваля Colours of Ostrava защитят бетонные заборы

Гостей музыкального фестиваля Colours of Ostrava, который открывается в среду в Долних Витковицах, будут защищать и бетонные ограждения. Таким образом, организаторы реагируют на террористические атаки в Германии и Франции. «Более серьезные меры безопасности не являются новинкой этого года. После терактов в Европе в 2015 году мы уже прошлым летом ввели проверки ручными металлоискателями», - сообщил пресс-секретарь мероприятия Иржи Седлак. В этом году посетителей ожидают, помимо бетонных заграждений, и доскональные персональные досмотры. Данные меры могут стать причиной очередей перед входом на фестиваль, поэтому организаторы просят гостей прийти на мероприятие заранее. В этот раз на Colours of Ostrava выступят такие звезды мировой сцены как Imagine Dragons, Nora Jones, UNKLE и Jamiroquai.

Прогноз погоды на 20 июля

В четверг, 20 июля, в Чехии в первой половине дня ожидается ясная погода. Постепенно в течение дня произойдет увеличение облачности, и на большей части территории пройдут ливневые дожди с грозами. Температура воздуха ночью от 17 до 13 °C. Днем – от 29 до 33 °C, на западе Чехии – около 27 °C, на юге Моравии – до 35 °C. Ветер слабый, западный, 1-4 м/с, во время грозы будет усиливаться.