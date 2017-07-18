Около 40 человек пришло вечером в понедельник к Посольству КНР в Праге, чтобы почтить память скончавшегося на минувшей неделе китайского диссидента, философа и защитника прав человека Лю Сяобо. Пришедшие на месте читали тексты этого лауреата Нобелевской премии, восхищавшегося Вацлавом Гавелом и чешскими диссидентами. «Сегодня утром мы получили сообщение от одного из друзей его вдовы, что это большая радость, что такая акция проходит в стране Вацлава Гавела, которая была ему дорога», - сообщила в своем выступлении одна из организаторов мероприятия. С 2009 года Лю Сяобо отбывал 11-летний срок за «подрыв государственной власти». В «Хартии 08» он призывал к уважению прав человека и введению многопартийной системы. Нобелевскую премию он получил в 2010 году.
Посольство Киргизстана в Вене, под юрисдикцией которого находится также Чешская Республика, уже весной 2017 года наводило справки о компании Liglass Trading CZ, которая на минувшей неделе заключила с киргизским правительством миллиардный контракт на строительство гидроэлектростанций. Дипломатам удалось выяснить, что фирма не ведет соответствующую деятельность, а ее сестринская компания Liglass неплатежеспособна. На основании данной информации киргизское Министерство иностранных дел не рекомендовало заключать соглашение. Несмотря на это, Киргизстан заключил договор с практически неизвестной компаний, которую лоббировали канцлер Вратислав Мынарж и президент Милош Земан, сообщает издание Aktuálně.cz. На вопрос издания канцлер ответил, что действительно лоббировал интересы незнакомой компании: «Я лоббировал компанию Liglass, точно так же, как и многие другие, поскольку это чешская фирма. В этой стране еще есть люди, которым важны ее интересы, и которые готовы что-то сделать, например, лоббировать интересы компании, чтобы у фирмы были заказы, а у людей – работа. Я никого не знаю из этой фирмы и ни с кем не встречался», - написал Мынарж изданию Aktuálně.cz в SMS сообщении.
Национальный центр по борьбе с наркотиками обвинил 16 сербов, македонцев и чехов в выращивании марихуаны и доставке кокаина на территорию Чешской Республики. В Праге и Центральночешском крае полиция раскрыла 11 мест по выращиванию нетехнической конопли, оснащенных самым современным технологическим оборудованием. Некоторым обвиненным грозит срок до 24 лет лишения свободы, сообщает пресс-секретарь центра Барбора Кудлачкова. «Дело является специфическим из-за иерархической организации и функционирования преступников в рамках организованной группировки, а также благодаря масштабам и способам осуществления преступной деятельности», - подчеркнула пресс-секретарь. Преступная группировка, состоящая преимущественно из граждан Сербии, основывала фирмы, на которые впоследствии приобретала и сдавала в аренду недвижимость. В ней затем оборудовались места по масштабному выращиванию конопли. Полиция конфисковала 7246 растений и 34 кг марихуаны.
С июля 2018 года чехи смогут использовать для общения с учреждениями Портал гражданина. Так, например, через Интернет можно будет получить справку о несудимости, узнать количество штрафных баллов для водителей, а также, какие финансовые обязательства имеют люди по отношению к государству. Одним словом, с помощью портала граждане смогут получить ряд документов, ради которых ранее им пришлось бы посетить определенное учреждение. Для доступа на портал будет необходимо новое удостоверение лично сти с чипом, которое будет выдаваться с июля 2018 года. Удостоверения с чипом, которые выдаются в настоящее время, использовать будет нельзя из-за отличного формата чипов. Помимо прочего, система будет обращать внимание пользователя на окончание срока действия документов.
Прага выпускает новое мобильное приложение для туристов, которое поможет гостям лучше ориентироваться, предоставит необходимую информацию и покажет туристические достопримечательности, находящиеся вне центра города. Данное предложение во вторник одобрили члены Городского совета. Приложение будет запущено в августе 2017 года. С помощью двух-трех «кликов» туристы получат информацию, для приобретения которой раньше им пришлось бы долго изучать путеводители. Одновременно, новинка призвана мотивировать гостей города к посещению интересных мест, находящихся вне исторического центра. «В данном случае речь идет о так называемом извлечении туристов из центра с помощью геолокационных игр и туров по интересам», - говорится в аннотации к новому приложению.
В летнюю жару излюбленным лакомством многих является мороженое. На вопрос: «Какое?» чехи в большинстве случаев отвечают: «Ванильное», его предпочитает четверть участников опроса, проведенного компанией SANEP. Без этой сладости летом не могут обойтись три четверти из тысячи опрошенных. Второе место с 18% заняло шоколадное мороженое. Более 20% опрошенных решение о сорте принимает в момент приобретения в зависимости от того, чего им хочется в данную минуту. Чешские производители подтверждают популярность ванильного аромата, по их сообщениям, этот сорт мороженого составляет 50% продаж. По данным Продовольственной палаты, примерное количество потребляемого в Чехии мороженого – порядка трех литров на человека, что значительно меньше, нежели в большинстве европейских стран.
В среду, 19 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в горных областях, пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха 16 – 12 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 27 – 31 °C, на юго-востоке – до 33 °C. Ветер умеренный, восточного и юго-восточного направлений, 2-5 м/с.
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