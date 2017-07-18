18-07-2017 14:37 | Ольга Васинкевич

У посольства КНР в Праге вспоминали диссидента Лю Сяобо

Около 40 человек пришло вечером в понедельник к Посольству КНР в Праге, чтобы почтить память скончавшегося на минувшей неделе китайского диссидента, философа и защитника прав человека Лю Сяобо. Пришедшие на месте читали тексты этого лауреата Нобелевской премии, восхищавшегося Вацлавом Гавелом и чешскими диссидентами. «Сегодня утром мы получили сообщение от одного из друзей его вдовы, что это большая радость, что такая акция проходит в стране Вацлава Гавела, которая была ему дорога», - сообщила в своем выступлении одна из организаторов мероприятия. С 2009 года Лю Сяобо отбывал 11-летний срок за «подрыв государственной власти». В «Хартии 08» он призывал к уважению прав человека и введению многопартийной системы. Нобелевскую премию он получил в 2010 году.

Киргизские дипломаты не рекомендуют сотрудничество с компанией Liglass Trading CZ

Посольство Киргизстана в Вене, под юрисдикцией которого находится также Чешская Республика, уже весной 2017 года наводило справки о компании Liglass Trading CZ, которая на минувшей неделе заключила с киргизским правительством миллиардный контракт на строительство гидроэлектростанций. Дипломатам удалось выяснить, что фирма не ведет соответствующую деятельность, а ее сестринская компания Liglass неплатежеспособна. На основании данной информации киргизское Министерство иностранных дел не рекомендовало заключать соглашение. Несмотря на это, Киргизстан заключил договор с практически неизвестной компаний, которую лоббировали канцлер Вратислав Мынарж и президент Милош Земан, сообщает издание Aktuálně.cz. На вопрос издания канцлер ответил, что действительно лоббировал интересы незнакомой компании: «Я лоббировал компанию Liglass, точно так же, как и многие другие, поскольку это чешская фирма. В этой стране еще есть люди, которым важны ее интересы, и которые готовы что-то сделать, например, лоббировать интересы компании, чтобы у фирмы были заказы, а у людей – работа. Я никого не знаю из этой фирмы и ни с кем не встречался», - написал Мынарж изданию Aktuálně.cz в SMS сообщении.

Чешская полиция раскрыла 11 мест по выращиванию конопли

Национальный центр по борьбе с наркотиками обвинил 16 сербов, македонцев и чехов в выращивании марихуаны и доставке кокаина на территорию Чешской Республики. В Праге и Центральночешском крае полиция раскрыла 11 мест по выращиванию нетехнической конопли, оснащенных самым современным технологическим оборудованием. Некоторым обвиненным грозит срок до 24 лет лишения свободы, сообщает пресс-секретарь центра Барбора Кудлачкова. «Дело является специфическим из-за иерархической организации и функционирования преступников в рамках организованной группировки, а также благодаря масштабам и способам осуществления преступной деятельности», - подчеркнула пресс-секретарь. Преступная группировка, состоящая преимущественно из граждан Сербии, основывала фирмы, на которые впоследствии приобретала и сдавала в аренду недвижимость. В ней затем оборудовались места по масштабному выращиванию конопли. Полиция конфисковала 7246 растений и 34 кг марихуаны.

Граждане смогут общаться с учреждениями по Интернету

С июля 2018 года чехи смогут использовать для общения с учреждениями Портал гражданина. Так, например, через Интернет можно будет получить справку о несудимости, узнать количество штрафных баллов для водителей, а также, какие финансовые обязательства имеют люди по отношению к государству. Одним словом, с помощью портала граждане смогут получить ряд документов, ради которых ранее им пришлось бы посетить определенное учреждение. Для доступа на портал будет необходимо новое удостоверение лично сти с чипом, которое будет выдаваться с июля 2018 года. Удостоверения с чипом, которые выдаются в настоящее время, использовать будет нельзя из-за отличного формата чипов. Помимо прочего, система будет обращать внимание пользователя на окончание срока действия документов.

Прага выпускает новое мобильное приложение для туристов

Прага выпускает новое мобильное приложение для туристов, которое поможет гостям лучше ориентироваться, предоставит необходимую информацию и покажет туристические достопримечательности, находящиеся вне центра города. Данное предложение во вторник одобрили члены Городского совета. Приложение будет запущено в августе 2017 года. С помощью двух-трех «кликов» туристы получат информацию, для приобретения которой раньше им пришлось бы долго изучать путеводители. Одновременно, новинка призвана мотивировать гостей города к посещению интересных мест, находящихся вне исторического центра. «В данном случае речь идет о так называемом извлечении туристов из центра с помощью геолокационных игр и туров по интересам», - говорится в аннотации к новому приложению.

Чехи предпочитают ванильное мороженое

В летнюю жару излюбленным лакомством многих является мороженое. На вопрос: «Какое?» чехи в большинстве случаев отвечают: «Ванильное», его предпочитает четверть участников опроса, проведенного компанией SANEP. Без этой сладости летом не могут обойтись три четверти из тысячи опрошенных. Второе место с 18% заняло шоколадное мороженое. Более 20% опрошенных решение о сорте принимает в момент приобретения в зависимости от того, чего им хочется в данную минуту. Чешские производители подтверждают популярность ванильного аромата, по их сообщениям, этот сорт мороженого составляет 50% продаж. По данным Продовольственной палаты, примерное количество потребляемого в Чехии мороженого – порядка трех литров на человека, что значительно меньше, нежели в большинстве европейских стран.

Прогноз погоды на 19 июля

В среду, 19 июля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в горных областях, пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха 16 – 12 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 27 – 31 °C, на юго-востоке – до 33 °C. Ветер умеренный, восточного и юго-восточного направлений, 2-5 м/с.