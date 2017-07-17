17-07-2017 14:30 | Ольга Васинкевич

Social Watch: Чехия отстает от Запада, рост экономики не помогает приблизиться к уровню развитых стран

Чешская Республика и спустя 27 лет после изменения режима отстает от западных стран, и эту пропасть не удается уменьшить. Темп экономического роста не достаточен для того, чтобы Чехия приблизилась к уровню западных государств. Такие данные стали известны из обнародованного в понедельник сообщения международной сети Social Watch о ситуации и устойчивом развитии в Чешской Республике в 2016 году. «Чехия – по-прежнему страна «второго мира». И спустя 27 лет мы находимся в ситуации, далекой от того, что мы себе представляли в 1990 году. Будем надеяться, что делопроизводство устойчивого развития поможет ситуации», - прокомментировал председатель чешской коалиции Томаш Тожичка. По мнению экономиста Илоны Швигликовой, уменьшился потенциал региона Центральной и Восточной Европы, который бы помог приблизиться к уровню развитых стран. По ее мнению, и искусственное удерживание курса кроны «помогло» продолжению действия «дешевой чешской экономической модели с дешевой работой и дешевой валютой». Целью международной сети Social Watch является наблюдение за выполнением обязательств, вытекающих из соглашений ООН об искоренении нищеты, борьбе с дискриминацией и неравноправием мужчин и женщин.

Чешские фирмы ищут иностранцев, чтобы удержать низкую оплату труда

Чешские фирмы ищут словаков, украинцев и других иностранцев, и хотят набрать их как можно больше, чтобы удержать низкий уровень заработных плат, утверждают главы профсоюзных организаций и предупреждают, что такой сценарий не может функционировать продолжительное время. Повышенный спрос на иностранную рабочую силу подтверждают и агентства по трудоустройству, по словам которых иностранцы довольны чешскими зарплатами. Число зарубежных работников в стране постоянно растет и ныне достигает уже полумиллиона человек. «Я продолжительное время наблюдаю за базами данных Управления по трудоустройству и очень часто у рабочих профессий встречаю предложения по зарплатам 12 тысяч крон (453 евро). Гражданин Чехии при всем желании не может полноценно жить на данную сумму», - сообщил председатель Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. Если данную позицию не занимает гражданин Чехии в течение месяца, фирма имеет право принять на работу иностранца, который, например, в случае работника из Украины, с радостью такое предложение примет.

Профсоюзы и работодатели отвергли расширение зоны платных дорог

В понедельник профсоюзы и работодатели на совместном заседании с правительством отвергли расширение зоны платных дорог на дороги первой категории. Транспортные компании, по словам работодателей, утверждают, что расходы они будут вынуждены переложить на потребителей. «Мы обращаем внимание, что запланированное расширение зоны платных дорог на 900,2 км дорог первой категории продвигается правительством, несмотря на несогласие ряда профессиональных организаций. Транспортные компании отвергают такое расширение, поскольку оно отразится на стоимости перевозок людей и товаров, и, скорее всего, на кошельках потребителей», - сообщил в пресс-релизе президент Союза промышленности и транспорта ЧР Ярослав Ганак.

Чешка Петра Глухова стала Неслышащей Мисс Европы 2017

За титул короля и королевы красоты среди глухих и слабослышащих в Праге в минувшие выходные сразились представители 40 стран мира, в том числе России, Испании, Румынии и Мексики. 15 июля в пражском Конгресс-центре прошел финал конкурса Miss a Mister Deaf. Победителей выбирало два международных жюри. На этот раз титул Miss Deaf World 2017 завоевала таиландка Чутима Нетсуривонг. В мужской категории победил испанец Эрик Алкантара Паскуа. Однако корона отправляется также и в Чешскую Республику – Неслышащей Мисс Европа на этот раз стала чешка Петра Глухова.

Чешская театральная труппа готовит постановку по книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич

Театральная постановка по книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» будет представлена в сентябре в Праге театральным коллективом Spitfire Company. За произведение с подзаголовком «Конец красного человека» автор была награждена Нобелевской премией в 2015 году. Постановка будет представлена зрителям 12 и 13 сентября в культурном центре Jatka 78, тем самым Spitfire Company отметит 10-летие своего существования. Проект «Конец красного человека. Время секонд хэнд» станет самым крупным проектом для театрального коллектива. В 2012 году труппа представила проект Procesy 10/48/7830, посвященный сконструированному процессу над Миладой Гораковой в 1950-е годы.

Чешка Каролина Плишкова официально стала первой ракеткой мира

С 17 июля чешская теннисистка Каролина Плишкова официально является первой ракеткой мира. После Уимблдонского турнира она возглавляет рейтинг WTA, опережая на 185 очков румынку Симону Халеп. Несмотря на то, что на лондонском турнире чешка выпала уже во втором круге состязаний, решающим стал проигрыш немки Анжелики Кербер, которая не смогла отстоять звание первой ракетки, и уже упомянутой Симоны Халеп, не прошедшей в полуфинал. Каролина Плишкова стала первой чешкой, завоевавшей титул первой ракетки в женском одиночном разряде. Номером один из чешских теннисистов удалось стать в истории лишь Ивану Лендлу и Мартине Навратиловой, которая добилась триумфа лишь под флагом США, эмигрировав в 1975 году. Томаш Бердых по окончании Уимблдона занял 15 место, Петра Квитова опустилась на 14-ю строчку.

Прогноз погоды на 18 июля

Во вторник, 18 июля, на территории Чешской Республики ожидается ясная погода, в ранние часы – местами туман и низкая облачность. Ночью температура воздуха от 15 до 11 °C, на севере около 9 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22 – 26 °C, на юге и юго-востоке страны – до 28 °C. Ветер умеренный северо-восточного и восточного направления 2-5 м/с. Местами возможны дожди.