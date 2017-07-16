16-07-2017 18:20 | Катерина Айзпурвит

Зарплаты медсестер в домах престарелых не увеличатся

Повышение зарплат медработников на 2000 крон (75 евро) в месяц, вероятно, не будет распространяться на медсестер, которые работают в домах престарелых и учреждениях для инвалидов. Дотация, выделяемая и июля 2017 г. Министерством здравоохранения, предназначена только для медицинских сестер, дежурящих у постели лежачих больных. Дома престарелых находятся в ведении Министерства труда, которое не может поднять зарплату медсестрам. При этом специалисты указывают на то, что труд медработников, ухаживающих за недееспособными пациентами в домах престарелых и клиниках для инвалидов, не менее тяжел, чем работа больничных сестер.

Глава канцелярии президента ЧР лоббировал интересы чешской компании в Киргизии

Интересы чешской компании Liglass Trading CZ по получению заказа на строительство и эксплуатацию гидроэлектростанций лоббировал глава канцелярии президента ЧР Вратислав Млынарж, рекомендуя эту фирму своему киргизскому коллеге Сапару Исакову. Об этом сообщает сайт Neovlivní.cz, в распоряжение которого попало письмо, посланное Млынаржом Исакову в сентябре 2016 г. Согласно данным издания Aktuálně.cz, компания не известна ни в своем сегменте, ни в Министерстве промышленности. Стоимость заказа составляет сотни миллионов долларов, при том что оборот Liglass Trading CZ достигает лишь нескольких сотен тысяч крон. Вратислав Млынарж подтвердил, что оказывал компании поддержку как чешской фирме, однако отверг предположения в своей личной заинтересованности. Как сообщил Aktuálně.cz почетный консул Чехии в Бишкеке Марат Джанбаев, он узнал о Liglass в начале текущего года, когда к нему обратились члены киргизского правительства с просьбой предоставить дополнительные сведения о компании. Совместно с послом ЧР в Астане он организовал там встречу президентов Чехии и Киргизии на открытии выставки Экспо-2017, на которой обсуждалась компания Liglass. В начале недели фирма подписала договор о строительстве и эксплуатации двух крупных и десяти меньших гидроэлектростанций. Чешская фирма должна инвестировать около 37 млн долларов в приобретение доли российской компании «РосГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», реализующей данный проект. Общие расходы на строительство гидроэлектростанций оцениваются в сумму от 400 до 700 млн долларов. Петр Юрчик, возглавляющий региональный офис CzechTrade, сообщил, что впервые услышал о Liglass Trading CZ три недели назад.

В ЧР снижается число длительно безработных

С каждым месяцем снижается число длительно безработных – три года назад этот показатель был в два раза выше. С января 2017 г. количество людей, не имеющих работы более года ниже числа свободных рабочих мест. В июне 2017 г. число длительно безработных составляло 166 691 человек, а вакансий – 183 500. По сообщению Бюро по трудоустройству ЧР, четверо из десяти безработных не трудоустроены более года, а более двух лет — трое из десяти.

Полиция выдвинула обвинения против иностранца, угрожавшего окружающим газовым пистолетом

Иностранца, который угрожал газовым пистолетом зрителям фестиваля Masters of Rock, проходившего 14 июля в Визовице, полиция обвиняет в хулиганстве и создании угрозы для жизни. Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь полиции Луцие Яворжикова, 34-оетнему обвиняемому может грозить тюремное заключение сроком до трех лет. Также полиция расследует многочисленные случаи воровства в ходе фестиваля и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Иностранка заплатила за небольшую поездку в пражском такси более 6000 крон

Пражский таксист заставил заплатить иностранку, которую отвез из центра в район Прага-4, сумму более 6000 крон (230 евро). Обычная такса за поездку на такое расстояние (14 км), составляет менее 500 крон (18 евро). При этом изначально 45-летний таксист требовал с пассажирки 480 евро. Поскольку такой суммы наличными у нее не оказалось, он отвез иностранку к банкомату, где она сняла 3000 крон (113 евро). В общей сложности водитель получил 5000 крон и 50 евро. Туристка, потребовавшая с водителя чек, заподозрила обман и сообщила о произошедшем в ресепшн отеля. Полиция задержала таксиста, который уже был замечен в совершении подобных правонарушений.

Каноист Фукса и байдарочник Завржел завоевали золото на ЧЕ

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Пловдиве, принес победу чешским спортсменам. Мартин Фукса завоевал золото на дистанции 500 м в заезде каноэ-одиночек (1.44,884). Якуб Завржел победил на той же дистанции среди байдарок-одиночек 1.35,156).

Прогноз погоды на понедельник, 17 июля

В понедельник, 17 июля, ожидается пасмурная погода, местами дождь. К вечеру возможны прояснения. Ночью температура воздуха опустится до 11–15°C, на юге и востоке до 9 °C. Днем 21–25 °C, на юге и юго-востоке страны до 27 °C. Слабый западный и юго-западный ветер 2-5 м/с.