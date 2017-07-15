15-07-2017 18:13 | Катерина Айзпурвит

Пострадавшую при нападении в Хургаде чешку перевезут в Каир

МИД ЧР сообщает, что гражданка Чехии, получившая ранения при нападении на туристок в Хургаде, будет перевезена для дополнительного обследования в столицу Египта. Ее партнера с ребенком разместят на территории чешского диппредставительсва в Каире. 14 июля на туристок отеля в Хургаде напал человек, вооруженный ножом. В результате погибли две гражданки Германии, помимо чешки, ранения получили две туристки из Армении и россиянка. Полиция задержала нападавшего, которым оказался 28-летний Абдель Рахман Шаабан из провинции Кафр-эш-Шейх. Ранее египетские СМИ называли террористическую атаку лишь одной из возможных причин нападения, однако позже сообщили о связях египтянина с ИГИЛ.

Волынские чехи отмечают 70-летие возвращения на историческую родину

15 июля 2017 г. на вокзале г. Жатец была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная 70-летию прибытия в Чехословакию с территории Украины первого железнодорожного состава с волынскими чехами. 8 февраля 1947 г. на историческую родину вернулось около 10 000 семей (примерно 33 000 человек), которых расселили в районах, откуда было депортировано немецкое население. Мемориальная доска установлена по инициативе Содружества волынских чехов, которое организует поездки на Волынь. Во второй половине XIX в. в эту область, находившуюся в том момент в составе Российской империи и Польши, переселялись мигранты из Богемии. Содружество также помогает сегодняшним репатриантам из Украины. «На 2017 г. правительство выделило на программу репатриации сумму в размере 40 млн крон. В этом году запланировано принять около 300 переселенцев», – сообщила агентству ČTK сотрудница МВД ЧР Клара Пьекницова. Программа позволяет переехать на историческую родину гражданам других стран, являющимся чехами по национальности.

В Пражском Граде сохранится контроль безопасности

Рамки металлодетекторов при входе на территорию Пражского Града были установлены около года назад, и их целесообразность неоднократно ставилась под сомнение, поскольку создавали длинные очереди. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, канцелярия президента обратилась в Службы информационной безопасности (BIS), Полицейский президиум, Отдел по охране президента и Военную канцелярию с вопросом о необходимости продолжения проведения подобного контроля. Все перечисленные организации заявили, что подобные проверки должны быть эффективными и одновременно не обременительными для посетителей. В период туристического сезона Полицейский президиум решил выделить для проведения досмотра дополнительное число сотрудников.

Средний чех в 2016 г. тратил около 13 тыс. крон в месяц

Согласно данным Чешского статистического управления, в среднем каждый чех в 2016 г. тратил в месяц около 13 тыс. крон (480 евро). В эту сумму входят расходы на продукты питания, жилье, образование. Расходы домохозяйств возросла в прошлом году примерно на 3%, что стало самым значительным ростом с 2007 г. В среднем чешское домохозяйство потратило за год на человека 125 947 крон (около 4 660 евро). Расходы на питание, жилье, отпуск, здравоохранение и образование составили 77% чистой прибыли.

На ярмарку в Веселы Копец съехалось более 100 мастеров народных ремесел

В музее народной архитектуры под открытым небом Веселы Копец, в районе г. Хрудим, в 33-й раз открылась ярмарка ремесел, куда съехалось более ста мастеров со всей Чешской Республики, включая лауреатов премии «Хранитель народных традиций». В субботу и воскресенье посетители ярмарки смогут наблюдать за изготовлением керамических изделий, народных музыкальных инструментов, предметов быта, ткани канафас и т. д. Музей Веселы Копец является самым посещаемым в Пардубицком крае.

В Праге проходит конкурс красоты среди слабослышащих

За титул короля и королевы красоты среди глухих и слабослышащих в Праге сражаются представители 40 стран мира, в том числе России, Испании, Румынии и Мексики. 15 июля в Конгресс-центре чешской столицы проходит финал конкурса Miss a Mister Deaf. Победителей выбирает два международных жюри. В рамках конкурса устроители также проводят три модных показа, в том числе национальных костюмов народов разных стран. Вход на все мероприятия бесплатный.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 июля

В воскресенье, 16 июля, ожидается переменная облачность, местами пасмурно, утром возможен туман. Ночью температура составит 9 °C днем 20 – 24 °C, в горах около 15 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.