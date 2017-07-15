МИД ЧР сообщает, что гражданка Чехии, получившая ранения при нападении на туристок в Хургаде, будет перевезена для дополнительного обследования в столицу Египта. Ее партнера с ребенком разместят на территории чешского диппредставительсва в Каире. 14 июля на туристок отеля в Хургаде напал человек, вооруженный ножом. В результате погибли две гражданки Германии, помимо чешки, ранения получили две туристки из Армении и россиянка. Полиция задержала нападавшего, которым оказался 28-летний Абдель Рахман Шаабан из провинции Кафр-эш-Шейх. Ранее египетские СМИ называли террористическую атаку лишь одной из возможных причин нападения, однако позже сообщили о связях египтянина с ИГИЛ.
15 июля 2017 г. на вокзале г. Жатец была торжественно открыта мемориальная доска, посвященная 70-летию прибытия в Чехословакию с территории Украины первого железнодорожного состава с волынскими чехами. 8 февраля 1947 г. на историческую родину вернулось около 10 000 семей (примерно 33 000 человек), которых расселили в районах, откуда было депортировано немецкое население. Мемориальная доска установлена по инициативе Содружества волынских чехов, которое организует поездки на Волынь. Во второй половине XIX в. в эту область, находившуюся в том момент в составе Российской империи и Польши, переселялись мигранты из Богемии. Содружество также помогает сегодняшним репатриантам из Украины. «На 2017 г. правительство выделило на программу репатриации сумму в размере 40 млн крон. В этом году запланировано принять около 300 переселенцев», – сообщила агентству ČTK сотрудница МВД ЧР Клара Пьекницова. Программа позволяет переехать на историческую родину гражданам других стран, являющимся чехами по национальности.
Рамки металлодетекторов при входе на территорию Пражского Града были установлены около года назад, и их целесообразность неоднократно ставилась под сомнение, поскольку создавали длинные очереди. Как сообщает пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, канцелярия президента обратилась в Службы информационной безопасности (BIS), Полицейский президиум, Отдел по охране президента и Военную канцелярию с вопросом о необходимости продолжения проведения подобного контроля. Все перечисленные организации заявили, что подобные проверки должны быть эффективными и одновременно не обременительными для посетителей. В период туристического сезона Полицейский президиум решил выделить для проведения досмотра дополнительное число сотрудников.
Согласно данным Чешского статистического управления, в среднем каждый чех в 2016 г. тратил в месяц около 13 тыс. крон (480 евро). В эту сумму входят расходы на продукты питания, жилье, образование. Расходы домохозяйств возросла в прошлом году примерно на 3%, что стало самым значительным ростом с 2007 г. В среднем чешское домохозяйство потратило за год на человека 125 947 крон (около 4 660 евро). Расходы на питание, жилье, отпуск, здравоохранение и образование составили 77% чистой прибыли.
В музее народной архитектуры под открытым небом Веселы Копец, в районе г. Хрудим, в 33-й раз открылась ярмарка ремесел, куда съехалось более ста мастеров со всей Чешской Республики, включая лауреатов премии «Хранитель народных традиций». В субботу и воскресенье посетители ярмарки смогут наблюдать за изготовлением керамических изделий, народных музыкальных инструментов, предметов быта, ткани канафас и т. д. Музей Веселы Копец является самым посещаемым в Пардубицком крае.
За титул короля и королевы красоты среди глухих и слабослышащих в Праге сражаются представители 40 стран мира, в том числе России, Испании, Румынии и Мексики. 15 июля в Конгресс-центре чешской столицы проходит финал конкурса Miss a Mister Deaf. Победителей выбирает два международных жюри. В рамках конкурса устроители также проводят три модных показа, в том числе национальных костюмов народов разных стран. Вход на все мероприятия бесплатный.
В воскресенье, 16 июля, ожидается переменная облачность, местами пасмурно, утром возможен туман. Ночью температура составит 9 °C днем 20 – 24 °C, в горах около 15 °C. Слабый западный и северо-западный ветер 2–5 м/с.