Президент ЧР Милош Земан подписал в четверг документ об установлении двух новых памятных дней в честь значительных событий, касающихся событий Второй мировой войны. 18 июня официально установлен День героев второго сопротивления, боровшихся с нацизмом. Второй памятный день призван напомнить об истреблении так называемого терезинского семейного лагеря в Освенциме–Брезинке в ночь на 9 марта 1944 г. Информационному агентству ЧТК об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. 9 марта 1944 года в упомянутом семейном лагере были убиты все тогдашние терезинские заключенные,3791 человек, в том числе женщины и дети, преимущественно чехословацкие евреи. С 2018 года 10 июня станет Днем памяти жертв истребления нацистами Лидице. 10 июня 1942 года нацисты сравняли с землей деревню Лидице, 173 мужчин казнили, женщин и детей депортировали в концентрационные лагеря.
Президент Милош Земан подписал представленную правительством поправку к закону, ужесточающую правила пребывания иностранцев в ЧР и ограничивающую экономическую миграцию. Как и закон о беженцах, поправка позволяет остановить процесс предоставления вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не явится для рассмотрения дела, сообщит о себе ложные сведения или представит поддельные документы. На принятии решения также может отразиться имеющаяся у иностранца судимость. С формулировкой не согласен Сенат и правозащитники, указывающие, что поправка отменяет прокурорский надзор над миграционными центрами. Некоторые положения поправки к закону сенаторы намерены опротестовать в Конституционном суде.
Представители чешского правительства и фирма AGPI, владелец свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концлагеря в Летах у Писка, где в период 2-й мировой войны умирали цыгане, провели в четверг переговоры по поводу откупа свинофермы. Конкретная стоимость свинарника, являющегося частной собственностью, фирмой AGPI пока не озвучена, сообщил ČTK пресс-секретарь министра по правам человека Mихал Kaчирек. В связи с тем, что в Летах у Писка на памятном для цыган месте стоит свинарник, Чехия стала мишенью для критики со стороны отечественных и международных организаций. К отстранению свинофермы Чешскую Республику несколько раз призывал также Европейский парламент.
Немецкий автоконцерн BMW планирует в Чехии строительство центра тестирования новых автомобилей. Об этом в пятницу, 14 июля, в интервью газете Mladá fronta Dnes сообщил министр финансов ЧР Иван Пилный. Согласно информации газеты MfD, автозавод, инвестиции которого в таком случае достигли бы порядка миллиарда крон, сможет тестировать самоуправляемые автомобили в данном центре, который мог бы появиться в Устецком или Карловарском крае. Информацию о новом центре в пресс-службе государственного агентства по поддержке экспорта CzechInvest, как и BMW, однако, отказались комментировать.
Согласно статистике Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ), по состоянию на июнь 2017 г. в Чехии насчитывалось 523 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, 468 женщин и 55 мужчин. Самым пожилым человеком, которому в июне была выплачена пенсия, является пражанка, родившаяся в 1910 году. Среди мужчин пальму первенства по долголетию держит житель Краловоградецкого края, рожденный в 1912 г. Больше всего долгожителей, возраст которых превысил 100 лет, проживает в Праге – 93. Число столетних пенсионеров в последние годы сократилось, по сравнению с июнем 2016 года оно уменьшилось на 60 человек. Речь идет о представителях одного из самых малочисленных поколений, родившихся в кризисные годы Первой мировой войны.
XXVI Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове открoется в пятницу гала-концертом с участием румынской звезды оперной сцены Анджелы Георгиу (сопрано)и мексиканского тенора Рамона Варгаса. В рамках фестиваля до 5 августа состоится в общей сложности 19 концертов исключительных чешских и зарубежных исполнителей. Для проведения концертов на музыкальной карте города, внесенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, выбрано шесть мест. Бюджет фестиваля составляет более 40 миллионов крон (1,4 млн евро), Югочешский край выделил на мероприятие 1,5 миллиона крон.
В субботу будет облачно, на большей части территории Чехии дожди, местами – с грозами. Вечером постепенное убывание облачности. Максимальная температура воздуха днем – 17-21 °C, в горах – около 12 °C. Умеренный северо-западный ветер 3 - 7 м/с к вечеру будет ослабевать.