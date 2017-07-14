14-07-2017 15:03 | Лорета Вашкова

Список чешских памятных дат пополнится

Президент ЧР Милош Земан подписал в четверг документ об установлении двух новых памятных дней в честь значительных событий, касающихся событий Второй мировой войны. 18 июня официально установлен День героев второго сопротивления, боровшихся с нацизмом. Второй памятный день призван напомнить об истреблении так называемого терезинского семейного лагеря в Освенциме–Брезинке в ночь на 9 марта 1944 г. Информационному агентству ЧТК об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. 9 марта 1944 года в упомянутом семейном лагере были убиты все тогдашние терезинские заключенные,3791 человек, в том числе женщины и дети, преимущественно чехословацкие евреи. С 2018 года 10 июня станет Днем памяти жертв истребления нацистами Лидице. 10 июня 1942 года нацисты сравняли с землей деревню Лидице, 173 мужчин казнили, женщин и детей депортировали в концентрационные лагеря.

Президент подписал поправку, ужесточающую закон об иностранцах

Президент Милош Земан подписал представленную правительством поправку к закону, ужесточающую правила пребывания иностранцев в ЧР и ограничивающую экономическую миграцию. Как и закон о беженцах, поправка позволяет остановить процесс предоставления вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не явится для рассмотрения дела, сообщит о себе ложные сведения или представит поддельные документы. На принятии решения также может отразиться имеющаяся у иностранца судимость. С формулировкой не согласен Сенат и правозащитники, указывающие, что поправка отменяет прокурорский надзор над миграционными центрами. Некоторые положения поправки к закону сенаторы намерены опротестовать в Конституционном суде.

Правительство и владелец свинарника на месте бывшего концлагеря договариваются об откупе свинофермы

Представители чешского правительства и фирма AGPI, владелец свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концлагеря в Летах у Писка, где в период 2-й мировой войны умирали цыгане, провели в четверг переговоры по поводу откупа свинофермы. Конкретная стоимость свинарника, являющегося частной собственностью, фирмой AGPI пока не озвучена, сообщил ČTK пресс-секретарь министра по правам человека Mихал Kaчирек. В связи с тем, что в Летах у Писка на памятном для цыган месте стоит свинарник, Чехия стала мишенью для критики со стороны отечественных и международных организаций. К отстранению свинофермы Чешскую Республику несколько раз призывал также Европейский парламент.

MfD: BMW планирует создать в Чехии центр тестирования самоуправляемых автомобилей

Немецкий автоконцерн BMW планирует в Чехии строительство центра тестирования новых автомобилей. Об этом в пятницу, 14 июля, в интервью газете Mladá fronta Dnes сообщил министр финансов ЧР Иван Пилный. Согласно информации газеты MfD, автозавод, инвестиции которого в таком случае достигли бы порядка миллиарда крон, сможет тестировать самоуправляемые автомобили в данном центре, который мог бы появиться в Устецком или Карловарском крае. Информацию о новом центре в пресс-службе государственного агентства по поддержке экспорта CzechInvest, как и BMW, однако, отказались комментировать.

В июне в Чехии насчитывалось 523 долгожителя в возрасте 100 лет и старше

Согласно статистике Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ), по состоянию на июнь 2017 г. в Чехии насчитывалось 523 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, 468 женщин и 55 мужчин. Самым пожилым человеком, которому в июне была выплачена пенсия, является пражанка, родившаяся в 1910 году. Среди мужчин пальму первенства по долголетию держит житель Краловоградецкого края, рожденный в 1912 г. Больше всего долгожителей, возраст которых превысил 100 лет, проживает в Праге – 93. Число столетних пенсионеров в последние годы сократилось, по сравнению с июнем 2016 года оно уменьшилось на 60 человек. Речь идет о представителях одного из самых малочисленных поколений, родившихся в кризисные годы Первой мировой войны.

На открытии фестиваля в Чешском Крумлове выступят Анджела Георгиу и Рамон Варгас

XXVI Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове открoется в пятницу гала-концертом с участием румынской звезды оперной сцены Анджелы Георгиу (сопрано)и мексиканского тенора Рамона Варгаса. В рамках фестиваля до 5 августа состоится в общей сложности 19 концертов исключительных чешских и зарубежных исполнителей. Для проведения концертов на музыкальной карте города, внесенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, выбрано шесть мест. Бюджет фестиваля составляет более 40 миллионов крон (1,4 млн евро), Югочешский край выделил на мероприятие 1,5 миллиона крон.

Прогноз погоды на субботу, 15 июля

В субботу будет облачно, на большей части территории Чехии дожди, местами – с грозами. Вечером постепенное убывание облачности. Максимальная температура воздуха днем – 17-21 °C, в горах – около 12 °C. Умеренный северо-западный ветер 3 - 7 м/с к вечеру будет ослабевать.