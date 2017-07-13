13-07-2017 14:52 | Тимур Кашапов

Чехия планирует заменить советские зенитно-ракетные комплексы шведскими

Минобороны Чехии намерено заменить стоящие на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 9K35M «Стрела-10M» советского производства на универсальные переносные ЗРК RBS-70NG шведской компании Saab Dynamics AB. Об этом сообщил представитель Министерства обороны ЧР Петр Медек. Чешская армия планирует их использовать для обеспечения противовоздушной защиты армейских подразделений, важнейших гражданских и военных объектов. Напомним, что компонент чешских ПВО включает на данный момент два полка: 25-й зенитный ракетный полк (Страконице) и 26-й полк управления и разведки (штаб в Стара Болеслав). В 25-й полк входят два дивизиона – 251-й, который вооружен ЗРК «Куб» (4 батареи по 4 пусковых установки), и 252-й с двумя батареями ЗРК «Стрела-10М» и двумя RBS-70 (в каждой по восемь пусковых установок).

Новое поколение Octavia появится в 2021 году

Чешский автогигант Škoda Auto собирается выпустить обновленную Octavia в 2021-м году. Ожидается, что презентация четвертого поколения популярной модели состоится в 2020 году, а продажи ее стартуют через год. Автомобиль будет строиться на модернизированной версии платформы MQB. Поскольку и VW, и Škoda развивают «зеленые» технологии – BlueMotion и GreenLine соответственно – новая Octavia получит новую линейку двигателей, включая гибридную установку. Произойдут изменения и во внешности (следующее поколение получит новые светодиодные головные фары, множество хромированных деталей в отделке), а также функциональности Octavia. В частности, модель будет оснащена полуавтономныим технологиями, различными форматами экрана и функцией голосового управления. О стоимости новинки не сообщается.

Чешские мультипликаторы примут участие в российском фестивале мультфильмов «Бессоница»

В конкурсную программу V фестиваля мультфильмов «Бессоница», который открывается 13 июля в Калужской области, вошло сразу несколько работ чешских аниматоров, среди которых как опытные, так и начинающие режиссеры. В частности, Мартин Жабка участвует в конкурсе профессионалов с лентой «Рождественская песнь». Молодую анимации Чехии представляют Ян Саска с картиной Happy End, Ян Мика с «Все-таки мы люди» и Филип Дивиак с фильмом «Пробуждающий». «Бессонница» – первый в России некоммерческий фестиваль мультфильмов, проходящий в формате open-air. Подробнее о фестивале: http://insomniafest.ru.

В Чешском Крумлове открывается Международный музыкальный фестиваль

Международный музыкальный фестиваль в городе Чешский Крумлов, открытие которого состоится 14 июля, одно из самых крупных музыкальных событий в Чехии. Он проводится ежегодно с 1992 года. Программа фестиваля каждый год обширна и разнообразна, в мероприятиях принимают участие и молодые дарования, и звезды мировой величины, такие как Пласидо Доминго или Рамон Варгас. Примерно на тридцати концертах для слушателей представляется широкий спектр музыки XV – XXI вв. от фольклора и оперы по классику и джаз. На этот раз в Чешском Крумлове выступят, в частности, румынская оперная певица Анджела Георгиу, мексиканский певец, звезда Венской оперы, Рамон Варгас, австрийский скрипач Юлиан Рахлин и др. Изюминкой фестиваля станет вечер мюзиклов Bravo Broadway. Программу фестиваля и билеты можно найти на официальном сайте www.festivalkrumlov.cz.

Июнь 2017 года стал одним из самых жарких в истории ЧР

Прошлый месяц стал вторым самым жарким июнем в современной истории Чехии (наблюдения в стране ведутся с 1961 года). Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, средняя температура в ЧР в июне достигла 18,2 °C, более высокий показатель был зарегистрирован только в 2003 году – 19,4 °C. Вместе с тем, метеорологи прогнозируют, что температура воздуха в июле окажется ниже климатической нормы.

«Вердер» продлил контракты с двумя чешскими футболистами

Бременский «Вердер» сообщил о продлении контрактов с защитником клуба Теодором Гебре Селасси и вратарем Ярославом Дробны на один год. Оба соглашения рассчитаны до 30 июня 2018 года. Гебре Селасси перешел в немецкий клуб в 2012 году из либерецкого «Слована. В общей сложности в составе бременской команды он провел 155 игр и забил 12 мячей, включая 5 в прошлом сезоне. Дробны стал игроком «Вердера» в 2016 году. В прошедшем сезоне он принял участие в 10 играх и пропустил 15 мячей.

Прогноз погоды на 14 июля

В пятницу, 14 июля, на территории Чехии ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер западный 2-6 м/с. Ночью температура воздуха составит от 5 до 9 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки 20 – 24 °C.