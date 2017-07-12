12-07-2017 14:38 | Ольга Васинкевич

Интерпол отказал Азербайджану в объявлении чешского евродепутата Яромира Штетины в международный розыск

Интерпол ответил отказом на требование Азербайджана объявить чешского евродепутата Яромира Штетину в международный розыск. Об этом сообщает в пресс-релизе Европейская народная партия, членом клуба которой является Штетина. Лионское отделение Интерпола также обратилось с требованием к странам-членам, чтобы они устранили требование из своих национальных баз данных и не руководствовались им. Органы в Баку обвинили Яромира Штетину после его февральского визита в Нагорный Карабах в нарушении азербайджанских законов. Совместно с евродепутатами из Люксембурга и Кипра он посетил Карабах в день проведения местного референдума, на котором было принято решение о принятии новой Конституции. В нее входит положение об ограничении полномочий президента и переименовании данной территории в Республику Арцах – староармянское название Нагорного Карабаха. «Не поддерживать в этом конфликте Нагорный Карабах означает выражать согласие с национальной политикой на Кавказе, которую практиковал Сталин», - подчеркнул Штетина. По его словам, выдача ордера на арест трех евродепутатов имела целью запугать сотни международных специалистов, которые в настоящее время работают в Карабахе.

Парламент одобрил военную чешскую миссию в Прибалтике

В среду Парламент одобрил отправку чешской военной миссии в Латвию и Литву. В 2018 и начале 2019 года там будет служить 290 военнослужащих чешской армии. Целью данной операции является укрепление обороны восточного крыла НАТО в ответ на действия России. За отправку миссии проголосовало 119 депутатов. Депутаты должны были голосовать по отправке миссии уже во вторник, однако из-за низкого числа присутствующих оно было перенесено. Голосованию сопутствовала словесная перепалка с проголосовавшими против депутатам коммунистической партии. Председатель оппозиционной ТОР 09 назвал представителей партии «путинской пятой колонной». Министр обороны Мартин Стропницкий напомнил, что, в то время как НАТО отправит в Прибалтику примерно 4000 военнослужащих, Россия на осенние учения у своих западных границ вышлет 80.000 вооруженных военных.

Чешский Парламент поддержал Парижское соглашение по климату

Во вторник чешский Парламент поддержал в первом круге голосования принятие Парижского соглашения по климату, направленное против глобального потепления. Депутаты вернулись к обсуждению уже в пятый раз, ныне документ отправляется на рассмотрение в Зарубежный комитет и Комитет по вопросам окружающей среды. О соглашении, которое обязывает подписантов снижать эмиссии парниковых газов, пленум мог бы голосовать в сентябре. Сенат одобрил ратификацию в апреле. Соглашение, по словам министра по вопросам окружающей среды Рихарда Брабеца, не будет означать для Чехии дальнейшей нагрузки сверх обязательств, данных Европейскому союзу. Он также напомнил, что Чешская Республика является последним государством ЕС, не ратифицировавшим соглашение.

В Чехии стало возможно получить неотложную контрацепцию без рецепта

Чешские девушки и женщины, которые хотят воспрепятствовать нежелательной беременности, отныне могут сделать это еще проще. Государственное управление по контролю над лекарственными средствами сделало свободной продажу противозачаточных таблеток, принимаемых в критической ситуации. С 12 июля такие препараты с действующим веществом левоноргестрел можно приобрести без рецепта и без удостоверения личности. За таблеткой даже не будет необходимости идти в аптеку лично – можно будет заказать отправку почтой. Многие врачи данный шаг критикуют, поскольку без консультации с врачом использование подобных препаратов может угрожать здоровью и даже жизни пациенток. Некоторые врачи все же приветствуют нововведение, поскольку это, по их мнению, поможет снизить количество нежелательных беременностей и, соответственно, их искусственного прерывания.

У сэра Николаса Уинтона появился свой зал на Главном вокзале

Чешские железные дороги открыли на пражском Главном вокзале новый зал ожидания, который носит имя сэра Николаса Уинтона, спасшего сотни чехословацких еврейских детей накануне Второй мировой войны. Новый салон предназначен для пассажиров высшего класса и матерей с детьми – в нем можно будет отдохнуть с большим комфортом во время путешествия. Зал был открыт уже в июне, но во вторник прошла торжественная церемония, на которой присутствовали «дети Уинтона». Кроме зала ожидания, на Главном вокзале можно также увидеть два памятника, посвященных сэру Николасу Уинтону.

Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира

После Уимблдонского турнира чешская теннисистка Каролина Плишкова стала первой ракеткой мира. Решающим стал проигрыш ее соперницы румынки Симоны Халеп в четвертьфинале состязаний британке Йоханне Конта – 7:6, 6:7, 4:6. В текущем сезоне Плишковой улыбается удача, ныне на ее счету 6855 очков, у Халеп – 6670, бывшая первая ракетка, немка Анжелика Кербер значительно отстает.

Прогноз погоды на 13 июля

В четверг, 13 июля, на территории Чешской Республики ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночью температура воздуха от 15 до 11 °C, на западе страны – до 8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки 18 – 22 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.