11-07-2017 14:57 | Катерина Айзпурвит

Судьи Конституционного суда сохранят право неприкосновенности

Согласно решению пленума Конституционного суда, его судьи по-прежнему будут пользоваться иммунитетом, то есть не могут привлекаться к уголовной и иной ответственности. Таким образом, пленум отклонил предложение об аннулировании статьи закона, обеспечивающей судейскую неприкосновенность. С предложением о частичной отмене иммунитета выступил дисциплинарный сенат, рассматривавший вопрос о превышении скорости за рулем автомобиля, которое допустил судья Конституционного суда Радован Суханек. Согласно действующему законодательству, дисциплинарный сенат может лишь вынести судье порицание; никакое другое наказание законом не предусмотрено.

ЕСПЧ встал на сторону домовладельцев, требующих от государства компенсации за регулирование арендной платы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию Чешской Республики по делу о выплате компенсации за законодательно введенное регулирование величины арендной платы. Как сообщает сайт seznam.cz, чешское государство обязано выплатить троим истцам компенсацию в размере разницы между фиксированной и рыночной арендной платой. В июле 2014 г. ЕСПЧ вынес вердикт о нарушении прав арендодателей, а затем признал право троих пострадавших на получение компенсации на общую сумму 2,19 млн крон (81 тыс. евро). Отмена регулирования государством арендной платы продолжалась с 2007 по 2012 г. Закон касался примерно 700 000 единиц жилья.

Белый дом выдвинул на должность посла США в ЧР бизнесмена Стива Кинга

На должность американского посла в Чешской Республике Белый дом выдвинул 76-летнего предпринимателя, члена республиканской партии из штата Висконсин Стива Кинга. Социолог и политолог по образованию, Кинг работал в ФБР, занимаясь вопросами нарушения прав человека, занимался педагогической деятельностью, а затем бизнесом в сфере химической промышленности. Его выдвижение на пост как главы дипломатического представительства должно быть ратифицировано Сенатом США. Ранее в качестве посла США в Праге обсуждалась кандидатура бывшей жены Дональда Трампа Иваны, уроженки чешского города Злин. Ее кандидатуру поддерживали президент Чехии Милош Земан, по словам которого Ивана Трамп сама отказалась от должности, сочтя ее слишком трудоемкой. С сентября 2014 г. пост посла США в ЧР занимал Эндрю Шапиро, не пользовавшийся симпатиями Пражского Града.

«Парад гордости» в Праге запланирован на 12 августа

Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь фестиваля Богдана Рамбоускова, в этом году процессия участников ЛГБТ-движения Prague Pride пройдет по центру чешской столицы в субботу, 12 августа. Как и в прошлые годы, маршрут костюмированного шествия будет проходить от Вацловской площади до парка Летна. В этом году тему фестиваля людей нетрадиционной сексуальной ориентации который будет проходить с 7 по 13 августа, организаторы сформулировали как «различия между толерантностью и уважением». В заявке, поданной в мэрию Праги, указано, что процессия будет состоять из10 000 участников.

В ЧР появилась Интернет-игра по президентским выборам

Сайт Prezident21.cz позволяет в игровой форме определить наилучшего кандидата на пост главы чешского государства, исходя из ряда параметров. Одновременно пользователям предлагается проголосовать за одного из реальных кандидатов президентских выборов 2018 г. На данный момент лидером голосования, в котором уже приняло участие 162 000 человек, является бывший глава Академии наук ЧР Иржи Драгош. Действующий президент Милош Земан оказался на последнем месте, собрав наибольшее число негативных отзывов. Сайт Prezident21.cz создан по инициативе миллиардера, основателя антикоррупционного фонда Карела Янечека.

В Чехии снижается число поддельных евро и крон и растет количество фальшивых долларов

За первую половину 2017 г. чешский Нацбанк выявил 1408 фальшивых банкнот и монет, что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом число фальшивых долларов возросло, а евро и крон снизилось. Основная масса фальшивых денежных знаков приходится на кроны (647 единиц). Также было обнаружено 519 поддельных евро и 148 фальшивых долларовых банкнот.

В Праге открывается Летний фестиваль старинной музыки

18-й сезон Летнего фестиваля старинной музыки в чешской столице открывается исполнением музыкальных произведений двора Людовика XIV, которые прозвучат в костеле свв. Симеона и Иуды. На концерте «Король небес» будут представлены композиции для хора и оркестра барокко, созданные Мишелем Ришаром Делаландом по заказу Короля-Солнце. Музыку французского двора XVII в. можно будет также услышать в Страговском монастыре, зале им. Дворжака в Рудольфинуме, в Терезианском зале Бржевновского монастыря, в замке Троя и Лобковицком дворце в Пражском Граде. Фестиваль продлится до 7 августа.

Томаш Бердых одержал победу над австрийским фаворитом

Чешский теннисист Томаш Бердых в понедельник, 10 июля, в четвертом круге Уимблдонского турнира, по прошествии семи лет, одержал верх над австрийцем Домиником Тимом со счетом 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 6:3. Поединок длился почти три часа. За выход в полуфинал Бердых поборется с победителем встречи Адриан Маннарино (Франция) – Новак Джокович (Сербия).

В Карловарском крае произошло землетрясение силой 3,5 балла

Жители Карловарского края в районах, прилегающих к городам Соколов и Хеб, почувствовали днем 11 июля несколько подземных толчков. Согласно предварительным данным Центрально-Европейского сейсмического центра автоматического контроля, сила землетрясения составила 3,5 балла по шкале Рихтера. По сообщению очевидцев, толчки напоминали вибрацию поверхности от проезжающего мимо грузовика. Небольшие землетрясения в Западной Чехии, где наблюдается ослабление земной коры, случаются достаточно часто; самое сильное было зафиксировано 21 декабря 1985 г. и привело к появлению трещин в стенах зданий в нескольких населенных пунктах и исчезновению воды в колодцах.

На Оломоуцкий и Южно-Моравский края обрушились ливни с грозами

Вечером 10 июля пожарным в районах Простейова и Оломоуца пришлось более 100 раз выезжать для устранения упавших деревьев и осушения затопленных подвалов. Вокруг некоторых зданий пришлось возводить дамбы из мешков с песком, чтобы остановить потоки воды. Грозы со шквалистым ветром и градом обрушились на Простейов, где были затоплены подвалы на нескольких улицах. Похожая картина наблюдалась и в Южной Моравии. В настоящее время ситуация частично стабилизировалась, хотя уровень воды в реках продолжает оставаться высоким.

Прогноз погоды на среду, 12 июля

В среду, 12 июля, будет сохраняться преимущественно облачная погода, на востоке страны возможны грозы. К вечеру ожидается снижение осадков. Ночью температура воздуха опустится до 19 – 15 °C. Днем 22 – 26 °C, на юго-востоке страны до 29 °C. Слабый западный ветер 3–7 м/с.