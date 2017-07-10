10-07-2017 14:52 | Лорета Вашкова

В Чехии начинаются международные военные учения НАТО по ПВО

Более 500 военных из шести стран Североатлантического альянса – Чехии, Литвы, Словакии, Венгрии, Великобритании и США приступили на территории Чешской Республики к проведению учений по противовоздушной обороне Tobruq Legacy 2017. Как сообщает Министерство обороны ЧР, основной темой мероприятий, которые продлятся до 23 июля, станет отработка ведения воинскими подразделениями наземной противовоздушной обороны. Всего в масштабных учениях, которые проходят также на территории Литвы и Румынии, примет участие 1700 военных из десяти стран НАТО.

Правительство обсуждает правила хранения оружия и покупку RBS-70NG

Правительство Чешской Республики в ходе заседания в понедельник рассматривает несколько требований, которые касаются безопасности боеприпасов, и правила хранения оружия. Mинистр обороны Чехии Мартин Стропницкий информирует коллег о планируемом приобретении новых переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70NG шведской компании Saab Dynamics AB. В повестку дня также включен план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев, которая потребует примерно 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). Предполагается, что 6,1 млрд на капинвестиции будут потрачены еще в текущем году.

Следующий ремонт Карлова моста начнется в течение двух лет

Ремонт внешних сторон Карлова моста в Праге мог бы начаться в течение двух лет, однако реконструкции должно предшествовать детальное исследование, в ходе которого проверке подвергнется каждый камень сооружения. В наиболее плачевном состоянии в настоящее время находится последняя арка Карлова моста на Малой Стране. Об этом сообщил глава отделения, которое занимается содержанием мостов, Ян Земанек.

В нелегальном производстве амфетамина для шведского рынка обвиняются 8 человек

В связи с нелегальным производством амфетамина для шведского рынка государственный прокурор Чехии выдвинула обвинения против восьми граждан. В группу участников незаконного оборота наркотика входили люди в возрасте 30-64 лет. Им грозит тюремное заключение сроком от 10 до 18 лет, сообщил портал.irozhlas.cz. Лаборатория, где производились наркотики, была обнаружена в Чехии в прошлом году. По мнению экспертов, в ней было произведено минимум 3,5 тонны амфетамина, на продаже которого лица, организовавшие сеть по реализации наркотиков, получили бы в Швеции почти один миллиард крон (37 млн евро). Первая чешская лаборатория по производству данного психоактивного вещества была основана недалеко от центра Яблонеца-над-Нисой, где злоумышленники были способны получить во время одного производственного цикла несколько десятков кг этого синтетического опиата. Согласно информации полиции, производительность в данном случае была выше, чем, например, в более известных в стране случаях нелегального производства первитина.

Африканская чума свиней подтверждена в Чехии у 24 диких кабанов

Африканская чума свиней (АЧС) в Чехии подтверждена у 24 диких кабанов. С пятницы, таким образом, обнаружены еще два новых случая гибели животных вследствие заражения АЧС. В целом в Злинском крае с начала вспышки вируса, зарегистрированной более чем две недели назад, было заявлено о падеже 38 диких кабанов. «В десяти случаях результаты тестов на АЧС оказались негативными, еще в четырех случаях результаты лабораторных анализов на вирусы пока не были обнародованы», – сообщил информационному агентству ČTK Петр Майер из Управления государственного ветеринарного надзора (SVS).

В рамках открытия фестиваля в Праге пройдет шествие гигантских кукол

10 июля в чешской столице стартует международный фестиваль уличного театра «За дверью», который продлится до 13 июля. Начнется яркое и зрелищное мероприятие с карнавального шествия в центре Праги сказочных героев – гигантских кукол в сопровождении актеров на ходулях. На территории выставочного комплекса Выставиште будут проходить выступления чешских и зарубежных трупп и отдельных актеров, которые представят оригинальный «новый цирк» и клоунаду. Вход на большинство спектаклей – свободный.

Прогноз погоды на вторник, 11 июля

Во вторник, 11 июля, на большей части территории Чехии будет преобладать облачная погода, ожидаются дожди, местами сопровождаемые грозами. Днем столбик термометра поднимется до 22 - 26 °C, на юго-востоке –до 29 °C, в горах - около 17 °C. Умеренный западный и юго-западный ветер 3 - 7 м/с к вечеру будет ослабевать.