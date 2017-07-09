09-07-2017 18:07 | Лорета Вашкова

Правительство обсудит план по оживлению экономики отстающих краев

Правительство в понедельник, 10 июля, обсудит план мероприятий по реструктуризации экономики Moравско-Силезского, Устецкого и Карловарского краев. Структурная перестройка на разных уровнях экономики в ближайшие три года потребует примерно 42 миллиардов крон (1,5 млрд евро). Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка уже ранее информировал, что пропасть между упомянутыми краями и остальными областями Чешской Республики углубляется, одновременно напомнив, что в данном случае будет предпринята первая комплексная реструктуризация экономики, затрагивающая столь обширную территорию страны. «Упомянутые регионы столкнулись с последствиями спада добычи угля, что, кроме прочего, отразилось на снижении их конкурентоспособности и повлияло на окружающую среду краев», – подчеркнул глава правительства.

Машиностроительный завод Витковице хочет создать небольшие предприятия в Саудовской Аравии и в России

Машиностроительный завод Витковице намеревается создать небольшое предприятие в Саудовской Аравии и постепенно построить аналогичные ему цеха в других странах мира, к примеру, в Азии и США. Цель - сокращение расстояния между предприятием - поставщиком и конечным заказчиком, что должно помочь и решению проблемы нехватки работников на отечественном рынке труда. Компания хочет в ближайшие два или три года инвестировать в строительство завода порядка 4 миллионов евро(от 80 до 100 млн крон), - сообщил ČTK генеральный директор Vítkovice Либор Витассек. Витковице также планирует строительство небольшого монтажного завода недалеко от Москвы.

660 лет назад был заложен первый камень в основание Карлова моста

Как гласит легенда, ровно 660 лет назад, 9.7.1357 в 5:31 утра, чешский король и римский император Карел IV заложил первый камень в основание знаменитого Карлова моста в Праге. Дата, как и время, были выбраны по рекомендации астрологов из-за удачной нумерологической комбинации, что должно было, как и положение небесных тел в тот день, положительно повлиять на судьбу моста. Солнце, например, находилось в созвездии Льва, геральдического символа Чешского королевства. Об этом журналистам напомнил представитель пражского муниципалитета Ян Вольф. Празднование началось в воскресенье со звуков фанфар с Малостранской мостовой башни, из-за летнего времени - в 6:31 утра. Член Ордена крестоносцев Марек Пучалик благославил мост; крестоносцы с красной звездой с незапамятных времен заботились о пражских мостах, ремонтировали их и взимали пошлину за передвижение по ним. По случаю славного юбилея достопримечательности пражане и гости столицы приглашаются на комментированные пешеходные экскурсии по Карлову мосту и речные прогулки по Влтаве.

Карловарский «Хрустальный глобус» получил чешский фильм «Маленький крестоносец»

Фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец» (Křižáček) получил «Хрустальный глобус» - главный приз на 52-м кинофестивале в Карловых Варах. Главным героем поэтической кинокартины является рыцарь Боржек, отправляющийся на поиски пропавшего сына Еника, бежавшего из отчего дома. Фильм вдохновлен стихотворением выдающего чешского поэта Ярослава Врхлицкого Svojanovský křižáček, лидера «космополитической» школы в чешской литературе. В главной роли – Карел Роден. Главная награда присуждается чешскому кинематографисту по прошествии 15 лет, в последний раз ее удостоился Петр Зеленка за ленту «Год дьявола» в 2002 году. Специальный приз жюри присудило фильму боснийского режиссера Aлена Дрльевича «Мужчины не плачут» (Muškarci ne plaču) о ветеранах войны в Югославии. Лучшей режиссерской работой назван криминальный триллер словацкого режиссера Петера Бебьяка «Межа», совместный проект Украины и Словакии. Российский актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия». Он сыграл врача скорой помощи Олега Миронова. Большой приз в конкурсе «К Востоку от Запада» достался российскому фильму Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Уровень безработицы в Чехии продолжает снижаться, возникает дефицит рабочих рук

Уровень безработицы в Чешской Республике продолжает снижаться и является самым низким с 1993 года. Согласно прогнозу аналитиков, в июне он составил 4 процента, в мае равнялся 4,1%, в апреле - 4,4,%. Точные данные Биржа труда опубликует 12 июля. Низкий уровень безработицы тормозит экономический и промышленный рост, сходятся во мнении аналитики. «В то же время на ряде предприятий отмечается дефицит рабочей силы, следствием чего является быстрый рост заработной платы, ситуация на рынке труда усложняется», – отметил аналитик UniCredit Bank Иржи Поур. Представитель ČSOB Петр Дуфек сообщил, что уровень безработицы в Чехии может упасть ниже 4 процентов.

Босковицкий фестиваль, связанный с сохранением Еврейского района, посетило 4 тыс. человек

Почти 4 тысячи человек посетили 25-й фестиваль культуры, непосредственно связанный с Еврейским районом в Босковицах. Босковице – один из культурных центров моравских евреев; на рубеже XVIII - XIX веков здесь находился центр изучения талмуда. В программу смотра были включены многочисленные концерты, включая выступление Kaschauer Klezmer Band, театральные постановки, выставки, авторские чтения и творческие мастерские. «Фестиваль был организован в 1993 г. с целью обратить внимание широкой общественности на существование уникального урбанистического ансамбля, а также предотвратить его ликвидацию и способствовать обновлению достопримечательности. Нам удалось за это время частично отремонтировать строения и завершить реконструкцию синагоги», – сообщил координатор фестиваля Честмир Гунят.

Прогноз погоды на понедельник, 10 июля

В понедельник на большей части территории Чехии будет преобладать облачная погода, ожидаются дожди, местами - с грозами. Ночью температура воздуха 16 - 20°C. Днем столбик термометра покажет от 26 до 30 °C, на юго-востоке – до 32 °C, в западных районах - около 25 °C. С юго-восточного умеренный ветер изменится на юго-западный, затем – на западный 2 - 6 м/с. Во время грозы ветер усилится.