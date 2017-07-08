08-07-2017 19:06 | Лорета Вашкова

В.Клаус: Разделение Чехословакии помогло чехам и словакам

Разделение Чехословакии 1 января 1993 года помогло обеим государствам, Чехии и Словакии. В интервью информационному агентству ЧТК с данным заявлением выступил экс-президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший в то время должность премьер-министра страны и заключивший с тогдашним председателем словацкого правительства Владимиром Мечьяром договор о разделении Чехословакии. Клаус подчеркнул, что официально узаконенный распад союзного государства Чехословакии является историческим фактом, и не стоит задумываться о том, могла ли ситуация в то время развиваться иначе. «Ни одна из проблем, перед которой мы стояли в течение последних 25 лет, не была бы решена более простым образом в совместном государстве чехов и словаков, наоборот, проблемы умножались бы с учетом того, что жители Чехии и Словакии придерживаются по ряду вопросов совсем другого мнения»,– отметил бывший глава ЧР.

Епископы Чехии надеются на более тесное сотрудничество с городами и селами

Kaтолическая церковь озвучила свои намерения посредством Союза городов и сел ЧР начать более плодотворное и длительное сотрудничество с администрациями отдельных населенных пунктов. Представители церкви планируют с осени подписание соответствующих меморандумов с городами и поселками, которые позволят церкви более активно участвовать в их общественной жизни и внести свой вклад в сближение жителей городов и сел. Планами относительно сотрудничества поделился после завершения 110-го пленарного заседания Чешской епископской конференции (ČBK), проходившего в Велеграде, кардинал Доминик Дука. По словам Дуки, церковь также хотела бы договориться, в частности, о приведении в порядок территорий возле церквей и кладбищ, об аренде земельных участков и обсудить возможности в рамках благотворительной деятельности, осуществляемой церковными приходами.

Представители железных дорог обсуждали в Праге вопросы безопасности и миграции

На переговорах представителей железных дорог Европы в ходе двухдневной конференции в Праге обсуждались в первую очередь вопросы безопасности пассажиров, экологии, потепления климата и его последствий, как и проблематика миграции. Чешскому информационному агентству ČTK об этом сообщил Петр Штяглавский, пресс-секретарь компании Чешские железные дороги (ČD), ставшей инициатором данной встречи. В настоящее время усиливается давление на принятие мер, которые обеспечили бы большую безопасность пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом, адекватно уровню безопасности аэропортов. "Принятие таких мер, тем не менее, может одновременно снизить конкурентоспособность железных дорог, так как часть пассажиров не захочет, например, подвергаться процедуре паспортного контроля и контроля безопасности", - сообщил в пресс-релизе генеральный директор ČD Павел Кртек.

Минобороны Чехии планирует покупку 16 ракетных комплексов RBS-70NG

Министерство обороны Чешской Республики планирует покупку RBS-70NG – новых переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), предназначенных для поражения низколетящих воздушных целей. Поставщиком является шведская компания Saab Dynamics AB. Приобретение 16 ракетных комплексов 70-й модели обойдется Минобороны примерно в один миллиард крон (без НДС). Информационному агентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь чешского ведомства Петр Медек. В понедельник, 10 июля, представители Минобороны проинформируют правительство ЧР о необходимости обновления и пополнения технического арсенала армии. Поставка так называемых «Рэйрайдеров» предусмотрена контрактом с 2018 по 2020 г. Усовершенствованная модификация комплекса RBS 70 отличается от предыдущих модификаций, кроме прочего, повышенной дальностью действия, от пяти до десяти км.

Карловарский фестиваль завершится награждением победителей

Ежегодно проводимый Карловарский фестиваль завершится 8 июля объявлением лауреатов традиционных премий в рамках главной конкурсной программы, а также победителей в конкурсе документальных картин и в конкурсе восточноевропейского кино «К Востоку от Запада». Состоится в субботу и торжественная церемония награждения премиями известного чешского кинорежиссера и сценариста Вацлава Ворличека и американского актера Джереми Реннера. В первом случае – за художественный вклад в развитие отечественного кинематографического искусства, во втором – за вклад в развитие мирового кинематографа. В завершение киносмотра зрители увидят фильм Arrival («Прибытие», реж. Дени Вильнев), в основе которого лежит повесть Т. Чана «История твоей жизни». В главных ролях - гость фестиваля Джереми Реннер и Эми Адамс.

Самые интересные фильмы фестиваля, в целом 29 кинокартин, можно будет посмотреть в течение одной недели в рамках смотра Šary Vary, который начался в пражских кинотеатрах Světozor и Aero и брненском Scala 8 июля. Это - исключительная возможность, так как в более чем в половине случаев киноленты не появятся в Чехии на больших экранах.

Чех Бердых победил в третьем круге Уимблдона Феррера

Победитель 13 турниров АТР в одиночном разряде, чех Томаш Бердых в субботу, 8 июля, одержал в третьем круге Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне победу над испанцем Давидом Феррером. В ходе встречи, длившейся 1 час 45 минут, Бердых трижды подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта и совершил одну двойную ошибку. Юбилейный 40-й победоносный матч в All-England Club для чешского спортсмена завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3. В понедельник Бердых померяется силами с победителем пары Доминик Тим – Джаред Дональдсон.

За первые пять месяцев 2017 года ВИЧ-инфекцией в Чехии заразились 109 человек

За первые пять месяцев 2017 года в Чехии выявлено 109 новых случаев ВИЧ-позитивных лиц. За все время наблюдения с 1985 года в Чешской Республике было официально зарегистрировано 3015 случаев ВИЧ-инфекции. За последние пять лет число ВИЧ-инфицированных увеличилось на тысячу. ВИЧ-инфекция была обнаружена у 2583 мужчин и 432 женщин. В 561 случае ВИЧ-инфекция перешла в стадию СПИДа, от которого в стране умерло 268 человек.

Прогноз погоды на воскресенье, 9 июля

В воскресенье, 9 июля, на территории Чешской Республики ожидается небольшая и переменная облачность, местами дожди, сопровождаемые грозами. Вероятность осадков усилится во второй половине дня. Ночью столбик термометра повысится до 13-17 °C. Максимальная температура днем - от 26 до 30°C, на юго-востоке страны – до 33 °C. Ветер слабый, переменный 1-4 м/с,