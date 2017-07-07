07-07-2017 14:53 | Ольга Васинкевич

Чехия пообещала помочь ЕС с мигрантами финансами

Чешское МВД планирует предоставить ЕС 21 миллион крон (792,5 тысячи евро) на уменьшение потока мигрантов из Ливии, а в Италию направить своих полицейских. Об этом написал министр внутренних дел ЧР Милан Хованец в письме своему итальянскому коллеге Марко Миннити. Разделение мигрантов на основании обязательных квот Чехия по-прежнему отвергает. Хованец сообщил, что предложит чешскому правительству предоставить до 800 тысяч евро на поддержку деятельности ЕС в Ливии, которая должна привести к снижению числа беженцев, направляющихся оттуда в ЕС. Марко Миннити в минувшее воскресенье призвал европейские государства открыть свои порты для судов, спасающих мигрантов в Средиземном море, и, таким образом, помочь Италии. Европейская комиссия во вторник представила ряд мер, как помочь Италии с миграционным кризисом. План был поддержан в четверг на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС.

Горнодобытчики обнаружили крупнейшие залежи нефти и природного газа за последние 15 лет

Горнодобывающая компания MND, входящая в группу KKCG, объявила об обнаружении между Кийовом и Брно крупнейших залежей нефти и природного газа за последние 15 лет. Если оптимистические прогнозы подтвердятся, с помощью нового источника удастся вновь увеличить слабеющую добычу нефти на юге Моравии. Руководство компании также должно быть уверено в том, что добыча нефти, ввиду ее низкой стоимости на мировом рынке, будет выгодна. В настоящее время стоимость за баррель составляет порядка 50 долларов.

Чехия может помочь Италии с концепцией пунктов по задержанию беженцев

Чешская Республика готова помочь Италии с внедрением концепции пунктов по задержанию беженцев, которые функционируют на территории ЧР. Помимо уже предложенной финансовой и персональной полицейской помощи, Чехия может также предоставить услуги экспертов, имеющих опыт с данной концепцией, сообщил в пятницу агентству ČTK министр внутренних дел Чешской Республики Милан Хованец. «Европа должна быть заинтересована в том, чтобы знать, кто пребывает на ее территории, необходимо проводить детальную проверку этих лиц. Лиц, не имеющих права на международную защиту, необходимо лишать свободы передвижения, помещать их в пункты по задержанию беженцев и эффективно возвращать в страны происхождения», - подчеркнул Хованец. По мнению министра, большинство прибывающих являются экономическими мигрантами без права на международную защиту. «По статистике, в Италию прибывают люди из Нигерии, Гвинеи, Бангладеша», - добавил Милан Хованец.

Карлову мосту исполняется 660 лет

Ровно в 5 часов и 31 минуту 9 июля 1357 года император Карел IV положил камень в основание самого известного пражского моста. Юбилей памятник отметит в воскресенье программой для общественности. Празднование начнется в 6 часов 30 минут (из-за введения летнего времени) звучанием фанфар, затем мост благословит член Ордена Крестоносцев с красной звездой Марек Пучалик. В рамках торжеств гостей ожидают необычные экскурсии. Например, в 10 и 14 часов можно будет отправиться посмотреть на мост с нетрадиционной перспективы – с воды. Также можно будет узнать об истории моста, прогулявшись по нему с экскурсоводом. Первая экскурсия отправится в 6.30, последняя – в 20 часов. Главной их темой станут мистические и таинственные истории, связанные со старинным памятником.

На кинофестиваль в Карловых Варах было продано 132.428 билетов

К утру 7 июля на Карловарский кинофестиваль было аккредитовано 13.432 человека, из них 11.290 являются владельцами так называемых Festival Pass. Продано было 132.428 билетов, что почти достигло результатов 2016 года. В рамках мероприятия было показано более 400 фильмов. В голосовании на Приз зрительских симпатий пока лидирует с оценкой 1,17 фильм Cukrář («Кондитер»). Второе место с оценкой 1,18 занимает документальный фильм Ольги Зоммеровой о жизни легендарной оперной певицы Сони Черной.

Прогноз погоды на 8 июля

В субботу, 8 июля, в Чехии ожидается облачная с прояснениями погода. На северо-восточной части территории возможны дожди, местами – с грозами. Ночью температура воздуха 17 – 13 °C. Днем – от 24 до 28 °C, на юго-востоке до 31 °C. Ветер умеренный, северо-западный, 3-7 м/с.