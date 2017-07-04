04-07-2017 14:13 | Ольга Васинкевич

Премьер Богуслав Соботка провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил поддержку в борьбе с терроризмом президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси во время двусторонней встречи в Будапеште, которая прошла в преддверии заседания глав стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) с главой Египта. «Нам, бесспорно, необходим стабильный Египет, который способен преодолеть проблемы в сфере экономики и безопасности. Это одна из немногих стабилизированных стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и потому он является важнейшим партнером как для Чешской Республики, так и для всего Евросоюза», - сообщил Богуслав Соботка журналистам. На переговорах также шла речь о торговле, инвестициях и туризме. Глава чешского правительства напомнил, что в настоящее время Египет посещает порядка 120 тысяч чешских туристов в год.

Граждане вновь верят президенту и правительству

Доверие к президенту Чешской Республики после значительного провала в мае, в июне вновь выросло. Главе государства в июне, таким образом, доверяло 48% опрошенных, что выше на 7% по сравнению с маем. Значительное снижение доверия между апрелем и маем (на 14%) было связано с правительственным кризисом. Аналогично обстоит ситуация и с доверием правительству. Провал между апрелем и маем составил 17%, в июне доверие выросло с 23 до 26%. В мае правительству не доверял 71% населения. Такие результаты опроса обнародовал во вторник Центр по изучению общественного мнения (CVVM). Входе исследования также удалось выяснить, что общей политической ситуацией в стране было в июне удовлетворено 12% граждан. Доля людей, не довольных ситуацией, уменьшилась с майских 67% до 59% в июне.

С 1 июля увеличились штрафы за распитие алкоголя в общественных местах

С 1 июля штрафы за распитие алкогольных напитков в общественных местах выросли в два раза. Благодаря поправке к закону о нарушениях стражи правопорядка могут выписать на месте штраф в размере до 10 тысяч крон (377 евро). Распитие алкоголя в Праге в ряде мест запрещено с 2008 года. В настоящий момент в списке находится более 800 таких мест, среди которых: Вацлавская площадь, Национальный проспект, улица На Пршикопе, на Кампе, улица Длоуга, Градчанская площадь, Карлова площадь, площадь Мира и другие. Полный список можно найти на сайте Праги. Кроме того, распитие алкоголя запрещено во всех школах, больницах, детских площадках, остановках общественного транспорта и в их близи.

Чешской внешней торговле помогает экспорт дорогих автомобилей

Внешняя торговля Чехии отмечает успехи. В мае профицит составил 14,3 миллиарда крон (540 млн. евро), это на 2,8 миллиарда (106 млн. евро) меньше, по сравнению с 2016 годом. На результат положительно повлиял, главным образом, рост профицита торгового баланса в сфере автотранспортных средств на 3,1 млрд. крон (117 млн. евро), негативное влияние оказал торговый баланс нефти и газа. Такие данные обнародовало во вторник Чешское статистическое управление. Значительный профицит в области внешней торговли был достигнут, преимущественно, со странами ЕС, основывается он на торговле автомобилями. «Суммам экспорта помогает тот факт, что в настоящее время производится больше дорогих моделей автомашин за счет уменьшения производства меньших и более дешевых автомобилей», - отметил экономист Коммерческого банка Давид Коцоурек. Чешским экспортерам удается возвращаться и на российский рынок, в мае вновь вырос объем экспорта в Россию.

В Велеграде начинаются Дни людей доброй воли

В моравском паломническом месте Велеград со вторника начинаются Дни людей доброй воли – одно из крупнейших событий в религиозной жизни страны. Ежегодно участие в них принимает несколько десятков тысяч паломников. Мероприятия, напоминающие о пришествии славянских проповедников Кирилла и Мефодия в Великую Моравию, продлятся до среды и завершатся национальным паломничеством и праздничной мессой.

Новое здание Европарламента в Страсбурге назвали в честь Вацлава Гавела

Новое здание Европейского парламента в Страсбурге будет носить имя бывшего президента Чешской Республики Вацлава Гавела. Его торжественное открытие состоится в среду, 5 июля. Перед входом в здание будет установлен бронзовый бюст драматурга, диссидента и первого чешского президента, созданный скульптором Марией Шеборовой. Часть здания будет служить офисом европейскому омбудсмену, а другая его часть – Европейскому парламенту в качестве административных канцелярий.

Прогноз погоды на 5 июля

В среду, 5 июля, на территории Чешской Республики ожидается ясная погода, в течение дня – переменная облачность. На севере и северо-востоке страны возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха до 9 °C. Максимальная температура днем от 22 до 26 °C, на юге и юго-востоке страны – до 29 °C. Ветер слабый, переменный до 4 м/с, в течение дня – умеренный западный и северо-западный, 2-6 м/с.