03-07-2017 14:26 | Антон Каймаков

Чешский депутат Шарапатка – персона нон грата в Украине

Депутата Парламента Чешской Республики Милана Шарапатку, избранного за движение Заря прямой демократии, в воскресенье задержали в аэропорту Киева и выслали обратно в Чехию. Информацию подтвердил МИД Чехии, подчеркнув, что каждое государство имеет право решать - кого пускать на свою территорию, а кого нет. Чешский народный избранник внесен в украинский список нежелательных лиц. В «черный список» Милан Шарапатка мог попасть из-за того, что в момент голосования о присоединении Крыма к России он находился на полоострове в качестве наблюдателя. Однако после этих событий, по словам Шарапатки, ему уже четыре раза позволили побывать в Украине. По поводу действий украинских властей чешский депутат выразил огорчение и обратился к руководителю дипломатического ведомства Чехии Любомиру Заоралеку с просьбой отправить в связи с происшествием в украинское посольство ноту протеста. Милан Шарапатка не единственный чешский депутат, который возмутил украинскую сторону. В сепаратистском Донбассе несколько раз побывал коммунистический депутат Зденек Ондрачек. На третью годовщину аннексии Крыма Россией на полуостров отправился и депутат движения Рассвет прямой демократии Ярослав Голик.

Государственный бюджет остается в профиците

Государственный бюджет Чешской Республики к концу июня вновь оказался в профиците. Сумма излишков составила 4,6 миллиарда крон (175 миллионов евро). В мае ситуация была иной – дефицит в объеме 18,7 миллиарда крон (711 миллионов евро). В прошлом году в июне избытки государственного бюджета исчислялись 40,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда евро).

Чешская свинина в России под запретом

Из-за роста в Чехии количества заражений диких кабанов африканской чумой свиней Российская Федерация расширила эмбарго на ввоз в страну чешских копченостей. Под запрет попала также и часть продукции, связанной с разведением поросят, например, корма. Как заявило чешское Министерство сельского хозяйства, расширение эмбарго для Чехии серьезных последствий иметь не будет. Объем ежегодного чешского экспорта упоминаемой продукции в Россию оценивается лишь на несколько миллионов крон.

Чешские IT-фирмы страдают от недостатка специалистов

В условиях активного роста экономики Чехии недостаток рабочих рук, причем практически во всех сферах деятельности, ощущается все более серьезно. Самые большие проблемы у производственных фирм, которые активно ищут работников за пределами страны. В этом отношении от них, однако, не отстают и IT-фирмы. Талантливых разработчиков программного обеспечения чешским компаниям приходится искать даже в Южной Америке, в Колумбии.

Организаторы фестивалей ожидают практическое сотрудничество, а не поучения

Организаторы массовых мероприятий критикуют методичку Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами МВД Чехии, которая должна повысить степень безопасности во время фестивалей, концертов и на дискотеках. Рекомендации, содержащиеся в методичке, например, об инструктировании обслуживающего персонала, которого должно быть достаточно, о необходимости вовремя заявить о проведении мероприятия, а в случае проблем вызвать полицию, по мнению организаторов массовых мероприятий, имеют общий характер. Вместо того чтобы расписывать «само собой разумеющееся» организаторы скорее нуждаются в реальном сотрудничестве со специалистами по безопасности.

Чехию ждет новая волна строительства шоппинг-парков

В течение 5 лет общее количество шоппинг-парков в чешских городах разрастется на треть. Согласно данным компании Cushman & Wakefield, в настоящее время планируется возведение 66 торговых комплексов, большая часть в небольших городах страны. «Прибавки», однако, дождется и Прага. В настоящее время в Чехии работает 192 шоппинг-парков.

Чешский врач изобрел новый титановый межпозвонковый имплантат

Новый тип титанового имплантата, изобретенный главой Нейрохирургической клиники Факультетской больницы города Оломоуц Люмиром Грабалеком, позволит осуществлять операцию по замене межпозвонковых дисков у человека более щадящим образом. В результате уменьшится срок обязательной госпитализации пациента. Первая операция с использованием нового вида имплантата, который позволит отказаться от протезов из термопластического материала, запланирована на осень текущего года.

В чешских пивных главный спрос на пиво с 12% плотностью

Наибольшим спросом в чешских пивных пользуется разливное пиво с 12% плотностью. В магазинах, наоборот, популярнее бутылочное пиво с плотностью 10%. Соотношение объемы его продаж, по сравнению с более крепкими видами, составляет 6:4. Публикуемые данные фирме Pivovary Staropramen предоставили агентства Nielsen и Dataservis.

Прогноз погоды на 4 июля

Во вторник в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 21 до 25°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.