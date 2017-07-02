02-07-2017 15:11 | Антон Каймаков

100-летие сражения у Зборова, где рождалась чехословацкая армия

Чешская делегация в городе Зборов в западной части Украины приняла участие в праздновании 100-летия сражения, в котором принимали участие чехословацкие легионеры, ставшего одним из важнейших событий на пути к образованию самостоятельной Чехословакии. В мероприятиях на месте исторических событий вековой давности принимает участие председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Ян Гамачек, представители ведомства обороны и Чехословацкой общины легионеров, а также Чехословацкой гуситской церкви.

100 лет назад - 2 июля 1917 года в 75 километрах на восток от Львова у городка Зборов произошло сражение, которое придало новую энергию процессу воплощения идеи образования Чехословацкого государства и, по сути, стала днем рождения будущей армии новой страны.

Битва у Зборова не оказала какого-либо решающего влияния на исход Первой мировой войны, однако, именно в ней впервые заявили о себе чехословацкие вооруженные отряды. В этот день 3500 чехословацких добровольцев, овевавших на стороне российских войск атаковали группировку австро-венгерских военных частей, имевших огромный перевес в численности - 12500 солдат, и проникли на 5 километров вглубь позиций противника. Было захвачено 15 пушек, пулеметы и взято в плен 3200 солдат. За этот успех своей жизнью расплатилось 185 легионеров, а 800 было ранено.

Главным результатом этого сражения было то, что 9-го октября 1917 года в России был сформирован чехословацкий военный корпус. Судьбу легионеров позже изменила большевистская революция и заключение Брест-Литовского мира.

10000 школьников получат обеды бесплатно

Третий год подряд благодаря проекту «Обеды в школы» организации Women for Women и поддержке Министерства труда и социальных дел множество детей из социально слабых семей получают школьные обеды бесплатно. В сентябре начнется новый этап программы, которая в этот раз взяла под свою опеку 10 тысяч детей по всей стране. Бесплатные обеды выдаются детям из семей, длительное время получающих материальные пособия в связи с тяжелой финансовой ситуацией. В этом случае их финансирует Министерство труда и социальных дел. Если же речь идет о семьях, которые еще не соответствуют требованиям для начисления пособия, но уже находятся у границы бедности, в дело вступает организация Women for Women.

В Чехии увеличивается статистика заражений венерическими заболеваниями

За последнее десятилетие в Чешской Республике ощутимо возросло количество заражений венерическими болезнями. В первую очередь речь идет о ВИЧ-инфекции, гонорее и сифилисе. По мнению эпидемиологов, корень проблемы необходимо искать в безответственном поведении людей, которые в недостаточной мере проверяют своих сексуальных партнеров, а в случае случайных половых контактов не пользуются презервативами. Заражений гонореей в прошлом году было зарегистрировано в два раза больше, чем в 2011 году. Случаев заражения ВИЧ-инфекцией было зарегистрировано – 266. До сих пор ежегодный рост статистических показателей в данном случае не превышал 100 случаев.

Административная нагрузка на предпринимателей уменьшилась

Общая административная нагрузка на бизнесменов в Чехии, согласно отчету Министерства промышленности и торговли, в прошлом году уменьшилась на 31,5%. Фирмы, благодаря корректировке правил, уже не придется подавать 675 информационных сообщений о своей деятельности. Как заявляет Минпром, сократилась также и административная нагрузка во время проведения конкурсов на реализацию государственных заказов.

Новые правила не позволяют изгонять хулиганов

Новый Закон «Об административных нарушениях» увеличивает размеры штрафов за целый ряд нарушений общественного порядка, однако, уже не дает права временно изгнать из населенного пункта злостного хулигана. До сих пор городская или сельская администрация имела возможность незаконопослушного гражданина изгнать со своей территории на срок до 3-х месяцев. Критики новых правил сожалеют об аннулировании временного запрета на пребывание на территории населенного пункта, так как, по их мнению, он являлся действенной мерой.

Певица Ева Урбанова откроет фестиваль «Музы на воде»

Оперная певица Ева Урбанова в сопровождении Мравского фортепианного трио откроет традиционный фестиваль «Музы на воде» в городе Чешске Будейовице. В течение первой июльской недели, на подиуме, размещенном прямо на реке, слушатели могут насладиться мастерством музыкантов самых разных жанров. В течение 13-го фестиваля состоится шесть вечерних концертов, в том числе и с участием популярной чешской певицей Анетой Лангеровой.

Погода на 3 июля

В понедельник, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C, на юге Моравии до 25°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с.