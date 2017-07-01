01-07-2017 12:59 | Антон Каймаков

На саммите с президентом США Чехию будет представлять спикер Палаты депутатов

На саммите стран Центральной и Восточной Европы и США Чешскую Республику будет представлять председатель Палаты депутатов Ян Гамачек. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова. Саммит состоится на следующей неделе в Варшаве. Ожидается, что одной из тем, которую президент США Дональд Трамп намерен обсудить с представителями восточноевропейских и центральноевропейских государств - возможности поставок американского газа.

Полиция займется проверкой данных авиапассажиров

В рамках Полиции Чешской Республики будет создано подразделение, которое займется проверкой данных авиапассажиров, прибывающих в чешские аэропорты. По плану, постепенно специальное подразделение, которое начнет свою работу уже с 2018 года, разрастется до 42 человек. Создание специального отдела по анализу данных авиапассажиров связано с внедрением новых антитеррористических мер в рамках ЕС.

Активисты критикуют президента за нежелание сносить свинарник, расположенный на месте концлагеря

Активисты цыганских организаций раскритиковали президента Чехии Милоша Земана за его отказ поддержать снос свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря, в котором в период 2-й мировой войны содержались и гибли граждане цыганской национальности. Во время интервью телеканалу TV Barrandov глава Чехии заявил, что еще будучи премьером страны он выступил против сноса свинофермы в городке Леты у Писка, так как счет этот план чрезмерно дорогостоящим. По оценке президента, сегодня снос свинарника, являющегося частной собственностью, обошелся бы чешской казне в миллиард крон (почти 4 миллиона евро). Милош Земан также добавил, что он "против ликвидации процветающего предприятия". В связи с тем, что в Летах у Писка на мемориальном для цыган месте стоит свинарник Чехия является объектом критики, как со стороны отечественных, так и международных организаций. К отстранению свинофермы Чехию несколько раз призывал и Европейский парламент.

Праге необходимо больше контактных центров для наркозависимых граждан

Администрации пражских районов призывают к увеличению общего количества контактных центров для наркозависимых граждан. Прага среди чешских городов в данном случае является лидером по степени концентрации наркозависимых, так как они съезжаются в столицу из всех регионов страны. В Праге самое большое количество клиник и отделений, занимающихся лечением наркомании. В настоящее время в чешской столице работает только три контактных центра, способных предоставить комплексное обслуживание наркозависимых граждан.

Смертельных ДТП в два раза больше

В июне на чешских дорогах погибло 62 человека, что почти в два раза больше, чем за тот же месяц годом раньше. В июне 2016 было зарегистрировано 36 смертельных ДТП. Всего в течение первого полугодия 2017 года на чешских дорогах погибло 229 человек. Июнь в настоящее время является самым трагичным месяцем текущего года. В феврале, марте и мае количество смертельных ДТП было меньше, чем в 2016, а за апрель 2017 упоминаемый показатель был одинаков. Ухудшение статистики, считает директор транспортной полиции Томаш Леха, связано с наступлением летней погоды. По дорогам, кроме автомобильного транспорта, передвигается больше пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Ограничение движения грузовиков

С 1 июля до 31 августа 2017 года на автомагистралях Чешской Республики действуют дополнительные ограничения для движения грузового транспорта. Кроме воскресенья и праздничных дней, грузовики не могут выезжать на транзитные автомагистрали и дороги 1 категории в пятницу вечером и в субботу до полудня. В течение летнего периода на чешских дорогах также осуществляется множество ремонтных работ с чем связаны многочисленные ограничения.

Курс чешской кроны укрепляется

В пятницу курс чешской кроны достиг самого высокого уровня с момента прекращения валютных интервенций Чешского национального банка. Интервенции были направлены на искусственное снижение курса национальной валюты с целью поддержки развития чешского экспорта. Курс ныне составляет - 26,11 кроны за 1 евро и 22,88 кроны за 1 доллар США (самый высокий уровень за 2,5 года). Данные опубликовал сервер Patria Online. По мнению специалистов, укрепление курса чешской национальной валюты вызвано общим ростом показателей экономики Чехии и ожидаемым досрочным увеличением базовой процентной ставки по кредитам со стороны Чешского национального банка.

Медсестры будут учиться лишь 5 лет

Медсестрам в Чешской Республике ныне, благодаря вступающей в силу законодательной поправке, будет достаточно пройти обучение в медицинской школе среднего уровня образования и 1 год по программе высшего профессионального образования. До сих пор требовался диплом вуза.

Спорт

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла турнир на траве в Истбурне, который является генеральной репетицией на Уимблдон. Третья ракетка мира в финале победила датчанку Каролину Возняцки (6:4, 6:4) и завоевала в текущем сезоне свой уже третий титул. За победу теннисистке причитается 140 400 фунтов стерлингов.

Прогноз погоды на 2 июля

В воскресенье в Чешской Республике, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, на востоке страны в начале дня - пасмурно, в некоторых регионах возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C. Ветер северо-западный 3-7 м/с.