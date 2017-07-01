На саммите стран Центральной и Восточной Европы и США Чешскую Республику будет представлять председатель Палаты депутатов Ян Гамачек. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова. Саммит состоится на следующей неделе в Варшаве. Ожидается, что одной из тем, которую президент США Дональд Трамп намерен обсудить с представителями восточноевропейских и центральноевропейских государств - возможности поставок американского газа.
В рамках Полиции Чешской Республики будет создано подразделение, которое займется проверкой данных авиапассажиров, прибывающих в чешские аэропорты. По плану, постепенно специальное подразделение, которое начнет свою работу уже с 2018 года, разрастется до 42 человек. Создание специального отдела по анализу данных авиапассажиров связано с внедрением новых антитеррористических мер в рамках ЕС.
Активисты цыганских организаций раскритиковали президента Чехии Милоша Земана за его отказ поддержать снос свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря, в котором в период 2-й мировой войны содержались и гибли граждане цыганской национальности. Во время интервью телеканалу TV Barrandov глава Чехии заявил, что еще будучи премьером страны он выступил против сноса свинофермы в городке Леты у Писка, так как счет этот план чрезмерно дорогостоящим. По оценке президента, сегодня снос свинарника, являющегося частной собственностью, обошелся бы чешской казне в миллиард крон (почти 4 миллиона евро). Милош Земан также добавил, что он "против ликвидации процветающего предприятия". В связи с тем, что в Летах у Писка на мемориальном для цыган месте стоит свинарник Чехия является объектом критики, как со стороны отечественных, так и международных организаций. К отстранению свинофермы Чехию несколько раз призывал и Европейский парламент.
Администрации пражских районов призывают к увеличению общего количества контактных центров для наркозависимых граждан. Прага среди чешских городов в данном случае является лидером по степени концентрации наркозависимых, так как они съезжаются в столицу из всех регионов страны. В Праге самое большое количество клиник и отделений, занимающихся лечением наркомании. В настоящее время в чешской столице работает только три контактных центра, способных предоставить комплексное обслуживание наркозависимых граждан.
В июне на чешских дорогах погибло 62 человека, что почти в два раза больше, чем за тот же месяц годом раньше. В июне 2016 было зарегистрировано 36 смертельных ДТП. Всего в течение первого полугодия 2017 года на чешских дорогах погибло 229 человек. Июнь в настоящее время является самым трагичным месяцем текущего года. В феврале, марте и мае количество смертельных ДТП было меньше, чем в 2016, а за апрель 2017 упоминаемый показатель был одинаков. Ухудшение статистики, считает директор транспортной полиции Томаш Леха, связано с наступлением летней погоды. По дорогам, кроме автомобильного транспорта, передвигается больше пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
С 1 июля до 31 августа 2017 года на автомагистралях Чешской Республики действуют дополнительные ограничения для движения грузового транспорта. Кроме воскресенья и праздничных дней, грузовики не могут выезжать на транзитные автомагистрали и дороги 1 категории в пятницу вечером и в субботу до полудня. В течение летнего периода на чешских дорогах также осуществляется множество ремонтных работ с чем связаны многочисленные ограничения.
В пятницу курс чешской кроны достиг самого высокого уровня с момента прекращения валютных интервенций Чешского национального банка. Интервенции были направлены на искусственное снижение курса национальной валюты с целью поддержки развития чешского экспорта. Курс ныне составляет - 26,11 кроны за 1 евро и 22,88 кроны за 1 доллар США (самый высокий уровень за 2,5 года). Данные опубликовал сервер Patria Online. По мнению специалистов, укрепление курса чешской национальной валюты вызвано общим ростом показателей экономики Чехии и ожидаемым досрочным увеличением базовой процентной ставки по кредитам со стороны Чешского национального банка.
Медсестрам в Чешской Республике ныне, благодаря вступающей в силу законодательной поправке, будет достаточно пройти обучение в медицинской школе среднего уровня образования и 1 год по программе высшего профессионального образования. До сих пор требовался диплом вуза.
Чешская теннисистка Каролина Плишкова выиграла турнир на траве в Истбурне, который является генеральной репетицией на Уимблдон. Третья ракетка мира в финале победила датчанку Каролину Возняцки (6:4, 6:4) и завоевала в текущем сезоне свой уже третий титул. За победу теннисистке причитается 140 400 фунтов стерлингов.
В воскресенье в Чешской Республике, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, на востоке страны в начале дня - пасмурно, в некоторых регионах возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C. Ветер северо-западный 3-7 м/с.