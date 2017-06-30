30-06-2017 14:46 | Ольга Васинкевич

Президент М. Земан не возражает доверить «Росатому» достройку АЭС Дукованы без объявления тендера

Президент Милош Земан не возражает, если Чехия предоставит достраивать АЭС Дукованы России без объявления тендера, по аналогии с тем, как это намереваются сделать в Венгрии. Об этом глава государства сообщил во время визита на электростанцию. «Политическая ситуация – вещь кратковременная, а строительство атомной электростанции – долгосрочный проект. Одним словом, неважно, кто и что конкретно предложит. Речь идет о цене, финансировании и других бонусах. Лично я бы совершенно не возражал, если бы у нас была применена та же модель, как и в Венгрии в случае с электростанцией Пакс», - подчеркнул президент. Правительство Виктора Орбана заказало строительство АЭС Пакс 2 без объявления конкурса у российской компании «Росатом». С президентом России В. Путиным они договорились о том, что Россия предоставит на строительство электростанции кредит на 30 лет в размере 10 млрд. евро, то есть 80% из 12,5 млрд. предполагаемых расходов. В обмен на это главным поставщиком технологий станет «Росатом». Подготовку строительства АЭС в Дукованах такой подход мог бы ускорить.

Чешские врачи борются с распространением тропического венерического заболевания

В Чешской Республике в последнее время значительно выросло число людей, заразившихся ЗППП под названием венерическая гранулема. Большинство чешских врачей неспособны эту болезнь распознать, и пациенты в течение нескольких месяцев лечатся от абсолютно иных болезней. «Это последствия глобализации. Заболевание пришло к нам через Западную Европу. Мы регистрируем десятки случаев ежегодно», - сообщил Ладислав Махала из Клиники инфекционных, паразитарных и тропических заболеваний и глава СПИД-центра Больницы на Буловке. Когда болезнь все же удается распознать, пациента ожидает лекарственная терапия на протяжении месяца. Заболевание распространено преимущественно в гей-сообществе, однако случаи заражения зафиксированы и среди гетеросексуалов. По мнению Ладислава Махалы, рост заболевания будет продолжаться стремительно. «Это болезнь ближайшего будущего», - подчеркнул врач.

Депутаты одобрили обязательное вживление чипов собакам

В течение трех лет в Чехии будет введено обязательное вживление чипов собакам. Поправка к закону, которую в пятницу одобрил Парламент, вступит в силу с 2020 года. Вживить чип будет необходимо всем собакам в момент первой прививки против бешенства, то есть примерно в полугодовалом возрасте. В Чешской Республике живет порядка полутора миллионов собак, лишь у части из них имеется чип. Его стоимость составляет от 120 до 450 крон (от 4,5 до 17 евро). Как уже ранее сообщил Герберт Павера из ТОР 09, это первый шаг, направленный против тех, кто незаконно занимается разведением животных.

Низкий уровень безработицы в Чехии побил рекорды

Уровень безработицы в Чешской Республике в настоящий момент является самым низким с 1993 года. В мае он достиг 3% снизившись за год на 1,1%. Такие данные обнародовало в пятницу Чешское статистическое управление. Информация касается уровня безработицы в возрастной категории от 15 до 64 лет. Доля трудоустроенных в данной возрастной группе достигла в мае 73,5%. Уровень трудоустройства мужчин составил 80,9%, женщин – 66%.

В Пражском Граде будут захоронены предполагаемые Пршемысловичи

Останки пяти человек, датируемые Х столетием, которых считают представителями рода Пршемысловичей, будут в пятницу погребены в Пражском Граде. Тем не менее, археологи не уверены в том, что это на самом деле представители правящего рода. Гипотезу об их происхождении никто не опроверг, но и подтвердить ее не удалось. Останки были выкопаны для проведения исследований еще в прошлом веке. Скелеты мужчины и женщины будут захоронены в развалинах бывшего костела Девы Марии, которые находятся под уровнем фундамента между третьим и четвертым дворами. Это самый старый костел на территории Пражского Града, его развалины могут увидеть все гости Града. Останки одного взрослого и двух детей будут погребены в базилике Святого Георгия, которую археологи также считают местом захоронения самых старших Пршемысловичей.

В Праге открывается музей Яна Вериха

С пятничного вечера жители и гости столицы смогут посетить виллу Яна Вериха – актера и режиссера театра и кино, музыканта, сценариста и писателя, ярчайшей личности чешской культурной сцены, которая находится на Кампе. Гости смогут осмотреть личные вещи Вериха, увидеть копию Голема, костюмы из самых знаменитых фильмов режиссера. В отреставрированной вилле в пятницу экспозицию представят журналистам сотрудники фонда Яна и Меды Младек, который арендует объект у районной администрации.

Прогноз погоды на 1 июля

В субботу, 1 июля, на территории Чешской Республики ожидается ясная погода, местами облачно. В некоторых регионах в течение дня возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью до 11 °C. Днем максимальная температура составит 23 °C, в Моравии – до 25 °C. Ветер умеренный, в течение дня порывистый, юго-западного и западного направлений, 4-8 м/с, местами с порывами до 15 м/с.