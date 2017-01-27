27-01-2017 14:57 | Лорета Вашкова

Преступность в Праге – самая низкая с 1991 г.

Пражская полиция расследовала в 2016 г. 56430 уголовных преступлений, на 12% меньше, чем годом раньше. Преступность в чешской столице была самой низкой с 1991 года. «Раскрыты в Праге в прошлом году были примерно 25% всех правонарушений», -сообщил заместитель директора столичной полиции Иван Смекал. Превалируют среди преступлений традиционно карманные кражи, на втором месте – кражи из салонов авто. На долю столицы пришлось 20 убийств, что на четыре меньше, чем в 2015 году. Нераскрытыми пока остаются три из совершенных убийств. Больше всего преступлений произошло в центре мегаполиса, а также в районе Смихов, менее всего – в отдаленных районах города.

Пражский суд отклонил жалобу по поводу ношения хиджаба

Районный суд Праги-10 отклонил требование мусульманки из Сомали, посещавшей пражскую Среднюю медицинскую школу, о принесении извинений за нарушение принципа равноправия и выплате компенсации в размере 60 тыс. крон (2220 евро). Девушка утверждала, что была вынуждена покинуть учебное заведение, где ей запретили во время занятий носить хиджаб, и подверглась таким образом косвенной дискриминации в плане доступа к образованию и невозможности профессиональной подготовки. Разбирательство по данному поводу началось в среду. Руководство учебного заведения назвало данное дело «абсурдным». Судьи признали правдивой версию школы, согласно которой иностранка была обязана предоставить администрации учебного заведения разрешение на пребывание в Чехии еще до начала школьного года, однако данное требование так и не было выполнено. По данной причине девушка не числилась в официальном списке учащихся.

В Праге-Летнянах произошел крупный пожар

В Выставочном комплексе Прага-Летняны в пятницу в 11:30 произошел крупный пожар, к ликвидации которого привлечены почти все службы противопожарных работ. Объявлена третья степень сложности пожара. Причиной возгорания, вероятнее всего, являлся взрыв газового баллона. Двое людей получили легкие ранения. Огонь взят под контроль. Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Службы пражских пожарных Павлина Адамцова.

Сенат проводит собрание по случаю Дня памяти жертв Холокоста

В чешском Сенате в пятницу проходит традиционное собрание, приуроченное к Международному дню памяти жертв Холокоста. Помимо политиков, с речью во время встречи выступит ветеран Второй мировой войны Павел Вранский, принимавший, помимо прочего, участие в обороне Тобрука, глава Федерации еврейских общин ЧР Петр Папоушек, цыганский исполнитель и композитор Радослав Банга. Гостем собрания является и председатель Ландтага Баварии Барбара Штамм.

Повторные выборы в Сенат в Мостецкой области

В Мостецкой области Чехии в пятницу состоится первый день повторных выборов в Сенат ЧР. Избирательные участки открыты с 14:00 до 22:00, в субботу с 8:00 до 14:00. На должность сенаторов баллотируются девять кандидатов, в том числе врач Aлена Дернерова. Решение о необходимости повторного голосования было принято в прошлом году Верховным административным судом. Суд признал осенние выборы, победительницей которых на данном избирательном участке стала Дернерова, недействительными.

Пожар уничтожил ряд объектов горнолыжного центра в Шумперской области

Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь пожарного управления Владимира Гасцикова, сильный пожар, вспыхнувший в ночь на 27 января, уничтожил два объекта под лыжным подъемником в населенном пункте Стршибрнице, в Шумперской области. Ущерб от возгорания оценивается в сумму 4,5 млн крон (166,5 тыс евро). При пожаре никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Прогноз погоды на субботу, 28 января

В субботу, 28 января, синоптики обещают ясную погоду, в отдельных районах – низкая переменная облачность. Днем температура воздуха составит от -4 до 0 °C, в отдельных районах – до трех градусов тепла. Слабый юго-восточный ветер 2-6 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.