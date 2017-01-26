26-01-2017 14:29 | Катерина Айзпурвит

Министр финансов: За 3 года «Налоговая кобра» предотвратила потерю более 7,5 млрд крон

В ходе конференции Налогового управления ЧР министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что специальный отдел по борьбе с налоговыми преступлениями «Налоговая кобра» за три года своего существования предотвратил потерю для бюджета суммы в размере 7 млрд 660 млн крон (283,7 млн евро). В течение прошлого года спецотдел предотвратил попытки уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд 400 млн крон (123 млн евро). Помимо «Налоговой кобры» в Чехии также действует «Азартная кобра», в задачу которой входит пресечение деятельности нелегального игорного бизнеса.

Милош Земан отмечает четыре года пребывания на посту президента ЧР

Четыре года назад, 26 января 2013 г., было объявлено об избрании в ходе первых прямых президентских выборов на пост главы государства Милоша Земана, который набрал 55% голосов избирателей. Карел Шварценберг, оказавшийся его соперником во втором туре голосования, набрал примерно на 500 тыс. голосов меньше. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 г., и пятилетний срок его пребывания на посту главы государства истекает в марте 2018 г. Наблюдатели полагают, что весной текущего года Милош Земан сделает заявление о своем участии в следующих президентских выборах.

Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике

После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции запланировано уничтожить 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения. На данный момент в ЧР было уничтожено в общей сложности 13 000 голов птицы.

Чехия может поддержать протест против введения ФРГ платы за пользование автобанами страны

Как заявил премьер-министр Богуслав Соботка, Прага может присоединиться к иску, поданному в Европейский суд Австрией на немецкий закон о введении платы для легковых автомобилей за проезд по автобанам страны. Австрия указывает на дискриминационный характер формулировки закона по отношению к иностранцам, поскольку у граждан ФРГ дорожный сбор будет взиматься на льготных условиях в рамках налога на автомобиль. При этом немецкие власти уже пошли на уступки, согласившись ввести виньетки с кратким сроком действия. В зависимости от объема выбросов двигателя, дорожная марка на 10 дней обойдется предположительно в сумму от 2,5 до 24,5 евро; виньетка на 2 месяца может стоить от 7 до 50 евро, и около 130 евро – на год. При этом в приграничных районах иностранные водители смогут по-прежнему передвигаться бесплатно. Ожидается, что после принятия проекта правительством ФРГ, закон будет одобрен и Бундестагом и вступит в силу в 2018 или 2019 г.

В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений

Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).

Приложение, распространяемое от имени Чешской почты, заражает смартфоны вирусом

Чешская почта предупредила об опасности заражения вирусом через мобильную аппликацию, которую злоумышленники предлагают установить якобы от ее имени. Владельцы смартфонов начали получать от имени Чешской почты смс-сообщения с предложением установить приложение Pošta Online. Этим они заражают свой гаджет вирусом, способным проникнуть в систему Интернет-банкинга владельца. Уже известно о десятках жертв, пострадавших от действий злоумышленников.

В Чехии обнаружен поддельный препарат «Виреад», применяемый при лечении ВИЧ

Как сообщает на своей сайте Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL), поддельный препарат «Виреад» (Viread), который используется при лечении ВИЧ-инфекции, был обнаружен в поставках одной из болгарских дистрибьюторских фирм. Инструкция по применению медикамента была составлена только на болгарском и румынском языках, что не допустиво при продаже лекарства на чешском рынке и позволяет определить, что данная упаковка содержит фальшивое лекарство. Обнаруженные подделки содержат 30 таблеток по 245 мг, со сроком действия до января 2020 г. Управление по контролю лекарственных средств проинформировало аптеки и медицинские учреждения о необходимости сообщать об обнаружении подделки.

ЧЕ 2017 в Остраве: короткий танец и произвольная программа в парном катании

В Остраве продолжаются соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. 26 января на лед выходят танцевальные пары с короткой программой и спортивные пары с произвольной программой. От Чехии выступили Николь Кузьмичева и Александр Синицын, получив 56,52 балла. В качестве главных фаворитов соревнования называют французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Сильной считается и российская команда, которая на коротких танцах представлена тремя парами: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Прогноз погоды на пятницу, 27 января

В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит -4 až 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.