23-01-2017 14:15 | Антон Каймаков

Чехия может отказаться от отправки в США своего аграрного дипломата

Если США начнут закрывать свой рынок для европейских государств, то Чехия может отказаться от плана по отправке в Америку своего аграрного дипломата. Об этом заявил министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Кроме Саудовской Аравии, Китая, России и Сербии в 2017 году чешские аграрные дипломаты должны были начать свою работу в Соединенных Штатах Америки, Японии и Ливане. Если, однако, администрация нового президента США Дональда Трампа начнет процесс введения ограничений для стран ЕС экспортных возможностей, например, введением таможенных сборов, то Чешская Республика может пересмотреть свои приоритеты.

Глава МВД ратует за самостоятельные переговоры Чехии о Brexit

По мнению министра внутренних дел Милана Хованеца, Чешская Республика Чехия должна начать самостоятельные переговоры с Великобританией по поводу Brexit. Чешские граждане, работающие и живущие в Объединенном королевстве, считает министр, должны как можно скорее узнать о том, как Brexit отразится на их жизни. Милан Хованец, высказавшийся во время эфира Чешского телевидения, предлагает действовать самостоятельно, не дожидаясь шагов со стороны органов ЕСв Брюсселе.

Контрольное управление: Дотации не принесли результата

Верховное контрольное управление осталось недовольно результатами, которые принесли вложенные в улучшение экологической обстановки в стране дотации. Министерство по охране окружающей среды, распределявшее бюджетные деньги и средства европейских фондов, по мнению контрольной инстанции, вовсе не смогло оценить результативность осуществляемых вложений. Проверке были подвергнуты экологические проекты, реализованные с 2013 по 2015 годы. Верховное контрольное управление обращает внимание на то, что министерство преднамеренно снизило прогнозируемую результативность проектов, чтобы в итоге отличиться успехом во много раз превосходящим ожидания. Министерство по охране окружающей среды, например, заявило о намерении дотировать 150 проектов, а в отчетном документе отрапортовало о 2013 реализациях. К подобным выводам по поводу деятельности чешского экологического ведомства пришел и Европейский учетный двор, осуществляя проверку документации за 2014 год.

Шкода планирует увеличить продажи своих автомобилей в два раза

Чешский автомобильный гигант Škoda Auto поставил перед собой цель к 2025 году поднять объемы продаж выпускаемых машин в два раза – более 2 миллионов автомобилей в год. При этом уже в 2016 году компания продала 1,13 млн своих машин разных моделей. Škoda Auto входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Три производственных комплекса Škoda работают непосредственно в Чешской Республике. Конвейеры по выпуску машин чешской разработки функционируют в Китае, России и в Словакии. Благодаря сотрудничеству с партнерскими фирмами концерна сборка машин марки Škoda осуществляется в Индии, Украине и Казахстане. На сегодняшний день на заводах Škoda Auto трудится порядка 27 тысяч человек.

Прогноз: Кататься на лыжах можно будет до Пасхи

Снег в чешских горах должен продержаться вплоть до Пасхи, прогнозируют синоптики, что поднимает настроение владельцам горных туристических центров и канатных дорог. Ожидается большой приток отдыхающих и любителей горных лыж, а также и рост прибыли. Минувшие выходные добавляют предпринимателям оптимизма. Чешские лыжные центры в субботу и воскресенье посетили тысячи гостей. В большинстве городов жители мучаются от смога, а в горах, в результате инверсии, было ощутимо теплей, чем в долинах, и солнечно. На специально подготовленных трассах, как горнолыжных, так и на беговых, лежит более метра естественного снега.

Прогноз погоды на 24 января

Во вторник в Чехии будет пасмурно. Метеорологи прогнозируют слабый снегопад, а в некоторых регионах туман. Температура воздуха днем от – 4 до + 1°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.