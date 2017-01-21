21-01-2017 18:32 | Ольга Васинкевич

Люди на Вацлавской площади протестовали за демократию и против популизма

Приблизительно двести человек приняло в субботу участие в собрании, солидарном с шествием женщин в Вашингтоне, которое прошло под названием «Любовь победит ненависть» (Love Trumps Hate). Акция, в названии которой игра слов ясно ссылается на нового президента США, хочет обратиться к политикам и гражданам с призывом поддержать демократию и гражданское общество. Эти ценности, по мнению организаторов субботних мероприятий, становятся под угрозу с приходом к власти Д. Трампа. Среди собравшихся на Вацлавской площади в Праге были преимущественно американцы, а также представители таких организаций как Greenpeace, Amnesty International, активистки за права женщин и другие.

20 лет со дня подписания Чешско-немецкой декларации

Чешско-немецкая декларация, подписанная 20 лет назад, повернула взаимоотношения обоих государств к будущему и позволила им сотрудничать, заявил министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. По словам главы чешской дипломатии, значение документа, в котором правительства обеих стран обязались, что не будут возвращаться к былым распрям, актуально и по сей день. Благодаря ему, чехи и немцы сегодня не просто соседи, но и важнейшие партнеры. Документ, который комментировал Любомир Заоралек, был подписан в Праге 21 января 1997 года чешским премьером Вацлавом Клаусом и немецким канцлером Гельмутом Колем. Примирение, подтвержденное правительствами обеих стран, по словам Заоралека, позволило развить равноценное партнерство не только на билатеральном уровне, но также в Евросоюзе и НАТО.

Ушла из жизни председатель Конфедерации политзаключенных Надежда Кавалирова

В возрасте 93 лет в пятницу в Пардубицах ушла из жизни долгие годы занимавшая пост председателя Конфедерации политзаключенных Надежда Кавалирова. В период коммунизма Кавалирова провела несколько лет в заключении по политическим мотивам. После ноября 1989 года она занималась вопросами возмещения ущерба политзаключенным и принимала участие в подготовке проектов законодательства по данному вопросу. Прощание с Надеждой Кавалировой состоится 27 января в 13 часов в Базилике Вознесения Девы Марии на пражском Страгове.

Депутат движения ANO предлагает ввести более строгие требования при строительстве мечетей

Возведение некоторых построек религиозного характера, в особенности, мечетей, должно подвергаться более серьезному регулированию. Например, для этого было бы необходимо согласие местного населения после проведения референдума. Такие меры не должны касаться традиционных религиозных построек, но лишь тех церквей и религиозных сообществ, которые не являются носителями так называемых «особых прав» в соответствии с законом о церквях. Данную поправку к закону о строительстве, который находится на рассмотрении в Парламенте, предложил внести депутат от движения ANO Карел Райс.

Президент Земан станцевал на благотворительном балу

Ужин с президентской четой, поездку в Лондон или Париж, билет на концерт Карела Готта и многое другое могли выиграть гости в лотерее на благотворительном балу, который организовала президентская чета в пятницу в Испанском зале в Пражском Граде. Билет, который одновременно был и купоном на участие в лотерее, обошелся желающим в 8 тысяч крон (296 евро). Приглашение на бал получило 500 гостей. На мероприятии присутствовал, например, ряд министров – Милан Хованец, Милослав Людвик, Карла Шлехтова, Андрей Бабиш, Мартин Стропницкий, а также президент полиции Томаш Туги. Благотворительный бал прошел в этом году в третий раз. Его традиционно открыл танец президентской четы под сочинение И. Штрауса «Вальс на прекрасном голубом Дунае» под аплодисменты собравшихся.

В центре Праги погибло пять лебедей

В центре Праги, неподалеку от Карлова моста, в пятницу было обнаружено пять мертвых лебедей. Из-за подозрения на птичий грипп они были перевезены для обследования в Государственный ветеринарный институт. Предварительные результаты будут обнародованы в субботу, сообщил серверу Novinky.cz пресс-секретарь государственного ветеринарного управления Петр Майер. Птичий грипп в Чехии появился в начале 2017 года, впервые по прошествии 10 лет. Пока что в стране было обнаружено восемь очагов инфекции.

Прогноз погоды на 22 января

В воскресенье 22 января на большей части территории Чешской Республики ожидается ясная погода, местами возможна низкая облачность и осадки в виде слабого снега. Минимальная температура ночью от -12 до -17 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -5 до 0 °C. Ветер умеренный юго-восточного направления 3-7 м/с. В ряде регионов Чехии из-за похолодания повышен уровень смога.