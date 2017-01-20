20-01-2017 14:30 | Катерина Айзпурвит

Премьер ЧР: В борьбе с популизмом и экстремизмом особенно важна способность ЕС действовать

В ходе встречи с дипломатами в Лихтенштейнском дворце Праги премьер-министр Богуслав Соботка подчеркнул, что в то время как в Европе усиливаются сомнения по поводу будущего интеграции, возрастает популизм, национализм и экстремизм, решающее значение приобретает способность Евросоюза к решительным действиям. «Нельзя замалчивать обеспокоенность тем, что результаты британского референдума отражают новую тенденцию, проявляющуюся на всем Европейском континенте. Возрастают сомнения в судьбе европейской интеграции. В течение всего года мы оказались свидетелями роста популизма, национализма и также, к сожалению, экстремизма не только в Европе, но и во всем мире», – заявил Богуслав Соботка. Также он отметил повышение использования социальных сетей и СМИ с целью искажения фактов.

Чешские наблюдатели: Политику Дональда Трампа сложно предсказать

В ходе опроса, проведенного агентством ČTK в преддверии инаугурации нового президента США, большинство чешских наблюдателей заявили, что в данный момент трудно предсказать, какую политическую линию займет Дональд Трамп. При этом некоторые из опрошенных ожидают, что новый американский лидер займет в отношении внешней политики более прагматичную позицию, чем Барак Обама.

МВД требует немедленного увольнения иностранцев, нарушивших закон

Волну критики со стороны предпринимателей вызвал план главы МВД Милана Хованец, который намерен требовать немедленного увольнения с работы иностранцев, допускающих нарушение чешских законов. Еще одним последствием такого рода происшествия должен быть и запрет на трудоустройство в Чехии. В СМИ Милан Хованец сообщил о нарастании количества мелких правонарушений среди иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах, в первую очередь среди поляков и украинцев. Эксперт Экономической палаты Чехии Маркета Шормова обращает внимание, что требование министра противоречит Трудовому кодексу. Немедленное увольнение в Чехии возможно лишь в том случае, если работник фирмы был осужден за умышленное уголовное преступление и приговор вступил в силу.

Авторские отчисления увеличатся в Чехии незначительно

Депутаты парламента ЧР приняли новый закон об авторском праве, в котором рост авторских отчислений будут индексироваться лишь в зависимости от инфляции. Министр культуры Даниэл Герман выразил удовлетворение принятым решением. При этом в 2016 г. авторские союзы пытались увеличить отчисления за использование произведений на 50%, однако добиться положительного результата им не удалось.

Таиланд выдаст Чехии гражданина, задержанного за распространение ВИЧ

Чешский гражданин Зденек Пфайфер, задержанный в Таиланде на этой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ, будет депортирован в Чешскую Республику. Сообщение таиландской полиции подтвердил МИД Чехии. На родине Пфайфера ожидает суд. Таиландские власти задержали чешского гражданина на основании международного ордера на арест. В Чехии 49-летний Зденек Пфайфер обвинен в нанесении тяжелого ущерба здоровью. Инфекция была выявлена в 2013 году, однако, несмотря на данное обстоятельство, упоминаемый чешский гражданин продолжал вступать в интимные отношения не информируя своих партнеров о возможности заражения. За истекшее с момента выявления инфекции время могло быть заражено 23 мужчины, самому младшему из которых было 13 лет. За совершенные деяния Зденеку Пфайферу грозит до 12 лет заключения.

В городе Индржихов Градец появился первый модернизированный бэби-бокс

В больнице города Индржихов Градец начало действовать модернизированное «окно жизни», предназначенное для анонимного отказа от новорожденного ребенка. Новая модель, которая постепенно должна заменить все бэби-боксы в Чешской Республике, снабжена системой автоматического открывания дверцы, фотоэлементом и кондиционером. Новый бэби-бокс, по сути, представляет собой инкубатор для новорожденного, доступное с внешней стороны здания. В момент, когда туда кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а через некоторое время подается сигнал персоналу. «Окна жизни» расположены таким образом, чтобы женщины не опасались, что их кто-нибудь увидит.

Торговцы пиротехникой рискуют жизнью - своей и чужой

Треть чешских торговцев хлопушками, петардами и другим пиротехническим товаром, популярным в период новогодних праздников, нарушают действующие предписания. Данные опубликовала Чешская торговая инспекция. Наиболее серьезной ошибкой является продажа товара несоответствующего стандартам безопасности, а также хранение в торговой точке большого количества пиротехнических игрушек. Последнее, в случае взрыва, весьма опасно для жизни и здоровья людей, а также чревато нанесением значительного материального ущерба. В некоторых случаях в торговых точках хранилось одновременно до 500 килограммов взрывоопасного товара, что в шесть раз больше, чем позволяет норма.

В Чехии отмечают 155-летие со дня смерти писательницы Божены Немцовой

155 лет назад, 21 января 1862 г., скончалась знаменитая чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы Божена Немцова. В историю литературы она вошла как автор повести «Бабушка», считающейся одним из лучших произведений, написанных на чешском языке. Писательница также стала соратницей основоположника чешской журналистики и сатиры Карела Гавличека-Боровского, сотрудничала с патриотическими газетами и журналами. До сих пор большой популярностью пользуются также сказки Боженой Немцовой, чья жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.

Прогноз погоды на 21 января

В субботу в Чехии ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха днем от – 6 до – 1°C. Ветер переменный или юго-восточный 1-4 м/с.