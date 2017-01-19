19-01-2017 14:41 | Ольга Васинкевич

Полный запрет на курение в ресторанах вступит в силу с конца мая

В четверг Сенат Чешской Республики одобрил без изменений так называемый «антитабачный» закон. Таким образом, с конца мая 2017 года вступит в силу полный запрет на курение во всех внутренних помещениях ресторанов, театров и кино. Кроме этого, потакание пагубной привычке будет запрещено на платформах, пользоваться электронными сигаретами будет нельзя в больницах, школах и торговых центрах. Также будет запрещена продажа сигарет в автоматах. Верхняя палата Парламента приняла закон после пятичасового марафона обсуждений и аргументов «за» и «против». Закон об охране здоровья от воздействия пагубного влияния табака теперь отправится на подпись к президенту страны Милошу Земану.

МВД займется проблемой преступности иностранцев, работающих в промзонах

В последние месяцы возросло число иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах. Параллельно с этим растет и мелкая преступность, а также число преступлений, совершаемых работниками, прежде всего, из Польши и Украины. Такие данные стали известны из статистики, которую в среду предоставило изданию Právo МВД. Большую роль в совершенных преступлениях играл алкоголь. В связи с этим глава ведомства Милан Хованец назначил на четверг встречу с представителями отдельных промзон. Однако, переговорами дело не завершится, и в ближайшее время самые критические места, где трудоустроены иностранцы (например, завод Škoda в Квасницах), будут целенаправленно проверяться сотрудниками полиции, местными органами самоуправления и таможенными службами.

Аптеки нелегально экспортировали лекарства на 150 миллионов крон (5,5 млн. евро)

Чешские аптеки нелегально экспортировали лекарства на сумму почти 150 миллионов крон (5,5 млн. евро). Лекарства были предназначены преимущественно для пациентов, страдающих стенокардией и сахарным диабетом. Более всего нелегальных поставок было осуществлено в соседнюю Словакию. Такая информация стала известна из результатов проверок, обнародованных Государственным управлением по контролю над лекарственными средствами. За нарушения, которые имели место преимущественно в 2016 году, управление выпишет штрафы на сумму 34 миллиона крон (1,2 млн. евро). Парадоксом является то, что экспортировались те лекарства, на недостаток которых в Чехии чаще всего жалуются врачи.

Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела в 2016 году обслужил более 13 млн. пассажиров

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в 2016 году обслужил 13.074.517 пассажиров. Это на 8,7% больше, чем в 2015 году. За увеличением числа пассажиров стоит, помимо прочего, растущее количество крупных транспортных самолетов, которые перевозят большее число путешествующих. Еще более возросло количество пассажиров, которые начинают или заканчивают свое путешествие в Праге. Число так называемых локальных пассажиров увеличилось на 9,7%. В среднем пражский аэропорт обслуживает ежедневно 36 тысяч пассажиров. В 2016 году в Прагу совершали регулярные рейсы 64 авиакомпании по 146 направлениям.

В 2016 году в авиационных катастрофах в Чехии погибло 18 человек

В 2016 году в Чехии в авиакатастрофах погибло 18 человек, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Значительно возросло число аварий спортивных самолетов и погибших парашютистов. Специалисты в минувшем году расследовали 77 причин авиационных аварий. Растущее число катастроф связано с увеличением числа людей, увлекающихся спортивными полетами любительски. Менее опытные пилоты часто переоценивают свои навыки и совершают ошибки, сообщил в четверг на ежегодной конференции глава авиационного и технического отделения Института профессиональных расследований причин авиакатастроф Йозеф Бейдак.

Психическое здоровье чехов хромает

Психиатра посещает более 650 тысяч граждан Чешской Республики. Число пациентов только с невротическими нарушениями, посещающих амбулатории психиатров, за последние 30 лет выросло в два раза. Такая информация стала известна из последнего анализа состояния душевного здоровья чехов, опубликованного в январе Институтом медицинской информации и статистики. В 2015 году обследование у психиатра прошло 650.566 пациентов, что, по сравнению с 2013 годом, больше на 8%. Самыми частыми диагнозами, по информации Института медицинской информации и статистики, являются невротические нарушения (40% от общего числа лечащихся пациентов) и аффективные нарушения (18%). Далее отмечаются нарушения, вызванные наркотическими веществами, и шизофрения (обе группы – примерно по 8% от всех лечащихся).

Прогноз погоды на 20 января

В пятницу, 20 января, на большей части территории Чехии сохранится ясная погода. Местами возможна низкая облачность и осадки в виде небольшого снега. Минимальная температура воздуха ночью от -9 до -14 °C. Максимальная дневная температура воздуха – от -6 до -2 °C. Ветер слабый, переменных направлений 1-4м/с.