16-01-2017 14:39 | Катерина Айзпурвит

В Чехии отмечают День памяти Яна Палаха

Премьер-министр и члены правительства возложили цветы на то место, где 48 лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. «Это очень важная часть нашей истории, о которой мы не должны забывать», – подчеркнул в своем выступлении Богуслав Соботка. Движение Bez komunistů.cz провело брифинг перед Национальным музеем в Праге, где происходило это трагическое событие. В знак памяти студенты вузов и учащиеся старших классов проводят сегодня голодовку. Подвигу Яна Палаха посвящена выставка в храме св. Николая на пражской Староместской площади. Частью экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 2 февраля 2017 г., станет показ документального фильма «Послание Яна Палаха».

Министерство юстиции подверглось критике из-за просчетов в ведении бухгалтерии

Серьезные критические замечания со стороны Верховного контрольного управления вызвало ведение бухгалтерского учета Министерством юстиции. В отчетности за 2015 г., включая статьи доходов и расходов, контролеры обнаружили неточности на общую сумму почти 2,5 млрд крон (92,5 млн евро). Министерство не считает критику справедливой, заявляя, что речь идет лишь о формальных неточностях, которые будут урегулированы в финансовом отчете за 2016 г.

Государство готово компенсировать ущерб, нанесенный фермерам птичьим гриппом

Министр сельского хозяйства Мартин Юречка представил правительству доклад о ситуации, сложившейся после обнаружения на территории Чехии очагов птичьего гриппа. По словам премьер-министра Богуслава Соботки, государство готово компенсировать ущерб, который нанесло фермерам данного заболевание, вывяленное у домашней птицы. Две недели назад птичий грипп был обнаружен в ЧР впервые за последние десять лет. На сегодняшний день ветеринары нашли шесть очагов заражения. К 16 января 2017 г. было уничтожено в общей сложности 13 000 птиц.

Главным экономистом холдинга Generali в Восточной и Центральной Европе стал Мирослав Сингер

Бывший глава Нацбанка Мирослав Сингер был назначен на пост главного экономиста Generali CEE Holding. Планируется, что он также станет председателем наблюдательного совета банка «Чешская сберкасса» (Česká pojišťovna), входящего в холдинг. Группа Generali относится к числу крупнейших страховых компаний и работает в 60 странах мира. В Восточной и Центральной Европе компания осуществляет деятельность посредством холдинга Generali CEE Holding. «Чешская сберкасса» является крупнейшей чешской страховой компанией – ее доля на рынке страны составляет 23%, она обслуживает более 3 млн клиентов и 8 млн страховых договоров.

Чешские власти планируют усилить охрану аэропортов, увеличив число полицейских

В будущем численность полицейских, обеспечивающих охрану аэропортов страны, может быть увеличена на 220 человек. Как сообщает агентство ČTK, проект усиления мер безопасности представлен в докладе Министерства внутренних дел ЧР, который передан на рассмотрение правительству. Если кабинет утвердит введение предлагаемых мер, в течение двух ближайших лет будет проходить набор дополнительных полицейских кадров и их подготовка для работы в аэропортах страны, прежде всего в пражской воздушной гавани, где планируется усилить полицейские наряды на 200 человек. Ежегодные дополнительные расходы на дополнительные полицейские силы оцениваются в сумму 116 млн крон (4 млн 300 тыс. евро). Проект был составлен после неудачной попытки руководства аэропорта расширить полномочия собственной охраны, в частности, получения права на осмотр автомобилей и багажа на прилегающей территории.

Чешские граждане попрощались с послом США, спев ему несколько песен

Около 40 человек в Праге провели символическое прощание с послом Соединенных Штатов Эндрю Шапиро. Неподалеку от Карлова моста собравшиеся исполнили «Польку Розамунду», написанную в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой и ставшую символом той части Чехословакии, которая была освобождена в 1945 г. американскими войсками. Также активисты спели песню Goodbye Andrew, посвященную американскому послу в ЧР, в которой упоминался конфликт между президентом Милошом Земаном и Эндрю Шапиро. Из-за напряженного графика работы дипломат не смог присутствовать на мероприятии. После прихода в Белый дом Дональда Трампа он покидает свой пост в чешской столице.

Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги

Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных.

Чешские ученые обнаружили в лососе, обитающем у берегов Аляски, опасного солитера

Сотрудники биологического центра АН ЧР выявили у лосося, обитающего у берегов Аляски, ленточного червя, заразного для человека. До сих пор наличие солитера D. nihonkaiense было зафиксировано лишь на тихоокеанском побережье Азии. О находке, сделанной командой чешских ученых во главе с паразитологом Романом Кухтой, сообщает агентство CNN. Человек может заразиться этим паразитом в случае использования в пищу мяса тихоокеанского лосося, не прошедшее достаточную теплообработку, например в таких блюдах японской кухни как суши и сашими. Хотя этот данный вид ленточного червя не является для человека смертельно опасным, он вызывает дифиллоботриоз, сопровождающийся болями и расстройством кишечника.

За 2016 г. в Праге в результате ДТП погиб 21 человек

Согласно полицейской статистике, за прошлый год в чешской столице в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 21 человек, что на пять случаев меньше, чем в 2015 г. Всего в Праге в 2016 г. произошло 22 976 ДТП. Представители дорожно-транспортной полиции считают это успешной реализацией задач Национальной стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая предполагала снижение максимального числа аварий с летальным исходом в столице до 22-х в год. По данным полиции, показатель смертности в результате ДТП в 2016 г. является вторым самым низким начиная с 1961 г. На первом месте – 2014 г., за который на дорогах Праги погибло 19 человек.

Нигерийский торговец оружием инвестировал в недвижимость в Праге почти 2 млн евро

Как сообщает портал Seznam Zprávy, 34-летний бизнесмен Хима Абубакар, в отношении которого в Нигерии проводится расследование в связи с продажей армии оружия по завышенным ценам, оказался инвестором, скупавшим квартиры в чешской столице. Кроме того, по данным Интернет-сайта, Абубакар также проводил в Праге переговоры, касавшиеся поставок оружия в Африку. Известно, что нигериец приобрел в жилом комплексе Dock пентхаус стоимостью более 36 млн крон (1 млн 300 тыс. евро), и две квартиры на общую сумму 15,5 млн крон (574 000 евро). Хима Абубакар является исполнительным директором компании Societe D'Equipments Internationaux (SEI), поставляющей оружие армии Нигерии, которая воюет с исламскими террористами «Боко Харам». СМИ сообщают, что часть предназначенных на закупку вооружения средств осела на счетах частных фирм, а в числе подозреваемых оказался и Абубакар.

Катержина Смутна - победительница марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф

Победительницей проходившего в выходные дни 60-километрового марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф в Зеефельде в Ski Classics среди женщин стала чешка Катержина Смутна. Спортсменка, в январе 2007 года впервые попавшая в десятку лучших на этапе Кубка мира в спринте, ранее выступала за Австрию, с нынешнего сезона она, однако, вновь решила вернуться в сборную Чехии.

Прогноз погоды на вторник, 17 января

Во вторник, 17 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем температура воздуха составит от одного до пяти градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до –9 °C. Слабый северный ветер 2-5 м/с. Движение на дорогах Чехии по-прежнему будут затруднять снежные заносы. В связи с обильными снегопадами власти объявили режим тревоги в Злинском и Оломоуцком краях, в районе городов Годонин, Новый Ичин, Опава и Фидек-Мистек, а также в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. В городе Яблонец-над-Нисой, где за субботу и воскресенье выпало более 50 см снега, власти объявили режим стихийного бедствия.