15-01-2017 17:41 | Лорета Вашкова

Глава Минюста ЧР: закреплять в Конституции право использования оружия – абсурдно

Mинистр юстиции ЧР Роберт Пеликан надеется, что правительство не одобрит выдвинутое Министерством внутренних дел предложение, согласно которому право на хранение оружия гражданами было бы гарантировано Конституцией ЧР. Министр считает данную поправку к закону крайне странной и не понимает, что она может всерьез обсуждаться министрами. Об этом Р. Пеликан сообщил в дискуссионной программе Чешского телевидения 16 января, отметив, что идею разрешить рядовым гражданам носить при себе оружие в реальности Центральной Европы XXI века он считает абсурдной.

Казахстан отменил для граждан ЧР краткосрочные визы

Согласно информации МИД ЧР, с 1 анваря 2017 года до конца текущего года граждане Чехии могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы. Более длительный срок пребывания чехов в стране без оформления визы на данном этапе не предусмотрен. В случае долговременного пребывания в Казахстане чешские граждане обязаны подавать заявление на получение одноразовой визы сроком на 90 дней или визы с многократным въездом на 90 дней, действующей три года. Как информируют чешские СМИ, отмена краткосрочных виз нацелена на упрощение возможности посетить в Астане международную выставку Expo 2017, начало которой запланировано на 10 июня.

В Рокицанах появится уникальный палеоцентр

В нынешнем году в Рокицанах начнется строительство уникального палеонтологического центра, где будут храниться десятки тысяч редчайших окаменелостей, являющихся предметом гордости Западно-Чешского музея в Пльзене и его рокицанского филиала. В комплексе расположится не только хранилище огромной коллекции окаменелостей каменноугольного периода, но и научно-исследовательский центр европейского уровня, сообщил директор музея в Пльзене Франтишек Фрида. Помимо экспонатов, извлеченных из горных пород в Радницах и Ниржанах, в музее собраны коллекции фоссилий из Центральной Чехии, Саксонии, Испании, Турции, Франции и Китая, куда палеонтологи из Пльзеня ездят в экспедиции. По словам Фриды, данные экспозиции периода карбона дают полное право музею считаться лидером мирового значения в данной сфере.

Участники гражданского марша в поддержку Сирии дошли до Праги

Участники гражданского марша в поддержку сирийского Алеппо 15 января прибыли из Берлина в Прагу. Порядка 200 человек прошли рядом с сирийским и российским посольствами, совершив остановки у памятника Яну Палаху и у стены Джона Леннона, где антивоенный марш должен завершиться. Организатором акции является журналист и блогер Анна Альбоз. У сирийского посольства участников ожидали сторонники и противники акции. У первых в руках были транспаранты «Остановите Путина в Сирии», «Самый большой террорист - это Асад», оппоненты вооружившись транспарантами с портретами Асада, Путина и Трампа, выкрикивали в адрес участников марша напутствия «Уходите, откуда пришли» или «One way ticket». Активисты намерены пройти маршем из Чехии до Алеппо через Австрию, Словению, Хорватию, Сербию, Македонию, Грецию, Турцию.

Oбвал крыши спортцентра Чешска-Тршебова - без жертв

Внутри спортивного центра г. Чешска-Тршебова, крыша которого обрушилась вечером в субботу, 14 января, по словам организаторов, находилось 80 человек. Никто не погиб. "В спорткомплексе проходил турнир молодежных команд областного значения по флорболу, однако несмотря на то, что обвал крыши произошел относительно быстро, всем посетителям спортивного состязания удалось вовремя выбежать из зала", - сообщила в воскресенье председатель Клуба любителей флорбола Орлицко-Тршебовской области Рената Тыплова. Строительство комплекса завершилось совсем недавно. По словам проектанта данного объекта Томаша Фриша, который утверждает, что все нормативы по строительству были соблюдены, причина обвала крыши пока не установлена.

Чешские двоеборцы: «серебро» в командном спринте на Кубке мира

В субботу, 14 января, чешские спортсмены Томаш Портык и Мирослав Дворжак показали прекрасный результат на пятом этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Валь-ди-Фьемме (Италия). В командном спринте они заняли второе место. Первенство - за норвежцами, отличились Эспен Андерсен и Йорген Граабак. Россияне Эрнест Яхин и Тимофей Борисов заняли 14-е место.

Прогноз погоды на понедельник, 16 января

На большей части территории Чехии облачно, в отдельных горных районах возможен снег. Температура воздуха ночью от -6 до -10 °C, местами может понизиться до -14 °C. Днем столбик термометра покажет от -5 до -1 °C. Слабый переменный ветер изменится на северный со скоростью 1-4 м/с. Толщина нового снежного покрова в горах увеличится на 8 сантиметров.