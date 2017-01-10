10-01-2017 14:54 | Лорета Вашкова

Премьер Чехии мог бы посетить с официальным визитом Японию в 2017 г.

Премьер-министр Богуслав Соботка мог бы в первой половине 2017 года нанести официальный визит в Японию. Об этом сообщил глава чешской дипломатии Любомир Заоралек после встречи в Праге с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Он выразил пожелание, чтобы стороны, помимо политики и экономики, сотрудничали также в сфере науки и исследований, обмена технологиями и оборонной промышленности. Кисида информировал о том, что японские компании заинтересованы в инвестициях в Чехии, а именно в области промышленных предприятий, атомной энергии и инфраструктуры. Американо-японская компания Westinghouse Electric Company является одним из шести предприятий, заинтересованных в строительстве нового атомного блока в Чехии. В нынешнем году отмечается 60 лет со дня возобновления дипломатических отношений между Чехией и Японией, в связи с чем 2017-й объявлен в Стране восходящего солнца Годом чешской культуры.

Уровень инфляции не препятствует отмене режима валютных интервенций

Декабрьские данные об уровне инфляции, как полагают аналитики, подтвердили, что уровень инфляции в нынешнем году не будет препятствием для отмены режима валютных интервенций, осуществляемых Чешским национальным банком (ČNB) с целью поддержки экспорта чешских товаров. В настоящее время курс держится на уровне 27 крон за 1 евро. Таким образом, от режима валютных интервенций можно было бы отказаться уже во втором квартале 2017 года. По оценкам экспертов, инфляция в январе еще несколько снизится, однако в течение года сохранится на уровне около 2 процентов.

Чехия и Словакия планируют вместе охранять воздушные рубежи

Начиная с лета Чехия и Словакия планируют совместными усилиями охранять воздушное пространство двух стран. Согласие с заключением договора о сотрудничестве в области защиты воздушных рубежей выразило правительство ЧР, о чем в социальной сети Твиттер информировал чешский министр обороны Мартин Стропницкий. Ныне договор предстоит обсудить парламентам Чехии и Словакии. В случае одобрения текста соглашения депутатами и его последующей ратификации президентами пилоты имели бы право уничтожения над территорией второй страны гражданского самолета, который террористы собираются использовать для нападения. Словакия является единственной страной, с которой Чехия готова заключить такой договор.

Škoda Auto продала в 2016 г. 1,13 млн автомобилей

Kрупнейший автомобильный завод Чехии Škoda Auto в прошлом году продал рекордное число автомобилей, 1 млн 127 700 тыс., что в межгодовом исчислении означает рост продаж на 6,8%. Третий год подряд предприятие, таким образом, стабильно «перешагивает» миллионный рубеж. В декабре объем продаж увеличился до 91500 машин, что является лучшим декабрьским результатом в истории «Шкоды». В первом квартале 2017 года Škoda Auto сделала ставку на кроссовер Kodiaq и модифицированную модель Octavie, а также представит другие новинки, сообщило ČTK пресс-отделение автозавода. В Западной Европе объем продаж увеличился на 5,7% до 455200 авто, в Германии на 4,1% до 165200 автомобилей, в Центральной Европе на 6,8% до 183800 единиц, в России на 0,7 процента, поставки в 2016 г. составили 55400 автомобилей.

Социал-демократы обещают более существенную поддержку семьям и пенсионерам

Чешские социал-демократы, будучи одной из основных партий коалиционного правительства, намерены еще до предстоящих осенью парламенстких выборов добиться повышения размера социальных выплат семьям, имеющим детей, как и предоствления права на дополнительный оплачиваемый отпуск за уходом за новорожденным для отцов. Актуальными будут также вопросы обеспечения пенсионеров и безопасность. Об этом ЧТК сообщил премьер-министр Чешской Республики и лидер ЧСДП Богуслав Соботка.

Запрет на разведение птицы в открытых вольерах

Государственное ветеринарное управление запретило в связи с обнаружением в Чехии птичьего гриппа и во избежание распространения вируса содержание домашних птиц в частных хозяйствах с открытыми вольерами. В случае несоблюдения запрета фермерам грозит штраф в размере до 2 миллионов крон. «Птицеводы могут обратиться в управление с просьбой о предоставлении исключений, однако они обязаны изменить условия содержания домашней птицы в соответствии с нынешними требованиями», - сообщил ЧТК пресс-секретарь ветнадзора Петр Пейхал. Случаи птичьего гриппа впервые были зафиксированы на юге Моравии и в Центральной Чехии на прошлой неделе, по прошествии примерно 10 лет.

Потребительские цены в Чехии в 2016 г. выросли на 0,7%

Потребительские цены в Чехии в 2016 году в годовом исчислении выросли в среднем на 0,7 процента, что является самым большим скачком за последние три года. В 2015 году, согласно данным Чешского статистического управления, обнародованным 10 января, уровень инфляции на потребительском рынке страны составил 0,3%. В декабре потребительские цены в годовом сопоставлении выросли до 2,0%, что стало самым большим показателем с декабря 2012 года. Aналитики предсказывали межгодовой рост данных цен в последнем месяце прошлого года ниже 1,9%.

Прогноз погоды на 11 января

В среду, 11 января, синоптики обещают в первой половине дня ясную погоду, на западе страны пасмурную, а в некоторых районах переменную облачность. Местами ожидается снег, вероятны также смешанные осадки или дождь. Днем столбик термометра покажет от -7 до -2 °C, к вечеру в Чехии несколько потеплеет, в горах около -2 °C, на северо-западе и севере страны около -7°C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с местами усилится до 15-20 м/с, на севере и северо-востоке в горах с порывами до 25 м/с (90 км/ч).