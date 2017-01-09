09-01-2017 14:49 | Ольга Васинкевич

Президент Милош Земан выразил соболезнования в связи с кончиной Мариу Суариша

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил соболезнования Португалии в связи с кончиной бывшего президента страны Мариу Суариша. В телеграмме действующему главе государства Марселу ди Соза, которую обнародовал Пражский Град, он назвал Суариша великим государственным деятелем и напомнил, что в 1989 году он однозначно встал на сторону идеала «бархатной» революции.

Активисты, протестующие против войны в Сирии, прибыли в Чехию

Около 50 активистов, которые в знак протеста против войны в Сирии идут пешком из Берлина в Халеб (Алеппо), прибыли в понедельник в Чешскую Республику. В этот же день их ожидает путь в Либоухец, сообщил агентству ČTK священник Микулаш Выметал, который является соорганизатором перехода по чешской территории. Несмотря на то, что число путешествующих, по сравнению с переходом по Германии, уменьшилось, Микулаш Выметал выразил надежду, что к шествию примкнут и чехи. Инициатором процессии стала журналистка и блоггер Анна Албот. Участники мероприятия хотят выразить солидарность не только с жителями Алеппо, но и с жителями других городов, пострадавших от военных действий. Предполагается, что переход продлится примерно три с половиной месяца.

Кабинет министров признал значение «Хартии 77»

На первом заседании 2017 года правительство приняло постановление, в котором, помимо прочего, отмечается, что кабинет министров уважает все жертвы репрессий, связанных с деятельностью «Хартии 77». Без отваги и неизменных усилий подписантов «Хартии» путь к сегодняшнему состоянию государства был бы более трудным, говорится в постановлении. Премьер-министр Богуслав Соботка сообщил в сети Twitter, что правительство единогласно поддержало традиции борьбы «Хартии 77» за права человека и гражданина. По словам кабинета, «Хартия» навсегда останется напоминанием отважной гражданской позиции, которая и ценой жертв способна изменять мир.

Государственное управление по контролю над лекарственными средствами выпишет новый тендер на поставки конопли

Государственное управление по контролю над лекарственными средствами собирается объявить новый тендер на поставки лечебной конопли. Оба претендента, которые подали заявки на актуальный тендер, не выполнили его условий, поэтому управление вынуждено его отменить. Предполагаемая сумма тендера - 6,36 миллиона крон без учета НДС (235,5 тысяч евро). Как сообщил журналистам в понедельник директор управления Зденек Благута, такая ситуация сложилась, по всей вероятности, из-за того, что в настоящее время в Чешской Республике не существует субъекта, который был бы полностью готов к выполнению условий тендера. По его словам, оба неуспешных претендента занимались, скорее, земледельческой деятельностью, и не имели достаточного опыта с фармакологией.

Чешские благотворительные организации не заинтересованы в помощи беженцам

К тендеру в размере полмиллиарда крон (18,5 млн. евро), рассчитанному на трехгодичную помощь людям, получившим убежище в Чехии, не проявила интереса ни одна благотворительная организация. Charita ЧР, которая в 2016 году была главным координатором услуг лицам, получившим убежище, завершает свою деятельность в этой роли после годичного опыта. Ни одна другая благотворительная организация из Чехии не подала заявку на роль главного координатора проекта. Тем не менее, Charita продолжит помогать с данной инициативой, но не хочет быть ее ведущим координатором. По мнению МВД, проект, который в минувшем году помог 500 людям, оправдал себя. По информации ведомства, данная инициатива могла бы ежегодно обеспечивать помощь 2000 человек.

В 2016 году безработица в Чехии выросла на 5,2%

В декабре 2016 года безработица в Чешской Республике выросла с ноябрьских 4,9% до 5,2%. Таким образом, число людей без работы в Чехии увеличилось на 18.618 и достигло 381.373 человек. Это, тем не менее, является самым низким декабрьским показателем с 2008 года. По информации Управления по трудоустройству ЧР, это обычная ситуация с ростом безработицы, характерная для конца года, на которой сказывается постепенное окончание сезонных работ. В настоящее время на биржах труда Чехии имеется 132.496 свободных рабочих мест. На одно свободное рабочее место приходится в среднем 2,9 претендента.

Прогноз погоды на 10 января

Во вторник, 10 января, в Чехии ожидается ясная погода. В первой половине дня в некоторых районах – переменная облачность, местами пройдет снег. Ночью столбик термометра на северо-западе страны опустится до отметки -17 °C. Днем максимальная температура воздуха от -6 до -2 °C, на северо-востоке до -8 °C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с.