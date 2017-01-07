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Обзор новостей дня Обзор новостей дня

07-01-2017 15:56 | Антон Каймаков

Мнение: Чешское правительство отказалось от защиты прав человека

Критику за отклонение от курса активной защиты прав человека во внешней политике страны услышало чешское правительство от бывшего сенатора и депутат Данэла Кроупы. Данное заявление было сделано во время собрания по случаю 40-й годовщины со дня возникновения Хартии 77, исторического документа, давшего начало движению сопротивления коммунистическому режиму в Чехословакии. В зале Люцерна встретились в субботу чешские диссиденты и подписанты упоминаемого документа. Даниэл Кроупа считает, что движение Хартия 77 не могло бы существовать без поддержки, проявлявшейся свободными людьми за границей, которых не оставляли равнодушными события в Чехословакии. "Из этого вытекает и наша обязанность продолжать дело борьбы за права человека в мире", - подчеркнул бывший сенатор.

Штраф за "сверхъестественную мощность" солнечных батарей

5000000 крон достигла общая сумма штрафов, выписанная Государственной энергетической инспекцией владельцам 300 чешских солярных электростанций. Санкции применены к производителям, в большинстве случаев мелким, чьи электростанции, согласно отчетам, выработали значительно больше энергии, чем это физически возможно, учитывая мощность фотовольтаических панелей. Владельцам солнечных электростанций в Чехии перечисляют дотации. Из необоснованное получение, таким образом, наносит государству ущерб.

Чешские граждане научились менять банки

Мнение, что чешские клиенты слишком ленивые, чтобы менять банки, в которых они держат свои деньги, уже не соответствует действительности. Согласно результатам исследования, проведенного одним из финансовых домов, 4 из каждой десятки клиентов чешских банков за последних 5 лет осуществили в данной сфере коренное изменение. Наиболее активными являются граждане в возрасте от 40 до 55 лет. Для них главную роль играет простота предлагаемых банком продуктов и удобная система онлайн обслуживания счета, в том числе и мобильная. Свою роль играет также и развернутость сети банкоматов.

Конькобежное серебро для Чешской Республики

Чемпионат Европы по конькобежному спорту по классическому и спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) чешская спортсменка Мартина Сабликова (классика) завершила с серебряной медалью на шее. В последнем состязании на дистанции 5000 метров чешская спортсменка смогла ликвидировать отставание (6,29 с), накопившееся во время предшествовавших забегов, и на финише показала результат - 6:57,47с. Сабликова стала победителем забега и второй в общем зачете. 　 На первом месте по итогам состязаний Ирен Вьюст (Нидерланды), а бронзовая медаль досталась Антуанетте де Йонг (Нидерланды).

Во время предшествовавшего финалу забегу на 1500 метров Мартина Сабликова заняла третье место (1:58,72).

Победа чешской теннисистки в Брисбене

В Австралии на теннисном турнире в Брисбене победительницей в 2017 году стала чешская спортсменка Каролина Плишкова. Встреча с француженкой Ализе Корне завершилась со счетом 6:0, 6:3. Это уже седьмой завоеванный Плишковой турнирный титул. В истории турнира в Брисбене Каролина Плишкова стала второй победившей в финале чешской теннисисткой.

Биатлон

Биатлонистка Габриэла Коукалова в субботу во время состязаний Кубка мира в Оберхофе вновь заняла место в тройке лучших. В гонке преследования чешская лыжница пришла к финишу второй, проиграв француженке Мари Дорен-Абер (34:33,3) лишь 38,8 с.

Мороз в Чехии достиг - 34,6°C

Тридцетиградусный мороз в ночь на субботу 7 января 2017 года был зарегистрирован сразу на нескольких метеорлогических станциях Чешской Республики. Рекордсменом был регион Шумавы. Ниже 30°C ртуть в термометрах опустилась в населенных пунктах Горная Квилда, Волары, Глиниште, на метеостанциях Квилда - Жемчужина, Бржезники и Ролав. Рекорд этой ночи был зарегистрирован на Рокитской слати - 34,6°C. В субботу метеорологи предсказывают густой снегопад.

Прогноз погоды на 8 января

Воскресенье в Чехии также будет морозным. Ожидается облачная погода, в некоторых регионах пасмурно. Синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха днем от - 6 до - 2°C. Втер северо-восточный 4-8 м/с. Порывы до 15 м/с.

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