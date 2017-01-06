06-01-2017 12:41 | Антон Каймаков

Медицинские страховые взносы за детей, пенсионеров и безработных будут увеличены

Министры финансов и здравоохранения договорились об увеличении взносов медицинского страхования за граждан, застрахованных государством. К данной категории, например, относятся несовершеннолетние и безработные граждане, пенсионеры, неработоспособные инвалиды, матери в декрете. В период с 2018 по 2020 год, государство каждый год будет перечислять страховым компаниям дополнительную сумму в объеме 3,5 миллиардов крон (130 миллионов евро). Таким образом, за граждан, страхуемых государством, из бюджета будет перечислено в 2018 году почти 70 миллиардов крон (2,6 миллиарда евро). Взнос за каждого застрахованного увеличится на 50 крон и составит 970 крон (36 евро). Договор министров еще должно подтвердить правительство.

Лентяи лишатся трети прожиточного минимума

Общественно-полезные работы вновь станут обязательными для безработных получателей государственного пособия в объеме прожиточного минимума. Правило вступит в силу с августа 2017 года. Если безработный гражданин, которому не удается найти себе даже одноразовых заработков, получающий государственное пособие в течение 6 месяцев, ежемесячно не отработает 20 часов на общественно-полезных работах, то его пособие будет сокращено. Вместо суммы в объеме прожиточного минимума 3410 крон (126,3 евро) ему будут выплачивать лишь минимум на существование – 2200 крон (81,5 евро). По статистике, в ноябре 2016 года в Чехии насчитывалось 363 тысячи безработных граждан. Из них 40% безуспешно ищут места для трудоустройства более года.

40 километров новых шоссе

Министр транспорта Дан Тёк пообещал открыть для автомобилистов 40 километров новых дорог, включая модернизированный участок транзитной магистрали D1. В 2016 году в их строительство было инвестировано 2,1 миллиарда крон (77,8 миллиона евро). В 2017 году вложения будут осуществлены в реконструкцию железнодорожных вокзалов. Управление железнодорожных путей сообщения располагает для реализации плана 600 миллионами крон (22,2 миллиона евро).

На ремонт региональных дорог нет средств

Объем средств на ремонт дорог II и III класса в 2017 году может сократиться. Данное заявление сделал министр транспорта Чехии Дан Тёк после встречи с представителями краевых администраций. После проведения плановых ремонтных работ в 2016 году, на которые было выделено 3 миллиарда крон (1,1 миллиарда евро), счет Государственного фонда транспортной инфраструктуры остался почти опустошенным. Министр регионального развития Карла Шлехтова упрекнула краевые администрации в том, что они надеются на государственные средства и в недостаточной степени пользуются деньгами европейских фондов.

Штаб-квартира социал-демократов заблокирована судебным исполнителем

Главная партия чешской правящей коалиции – Чешская социал-демократическая партия в настоящее время не имеет права что-либо предпринять со зданием своей пражской штаб-квартиры – «Народным домом», а также и с соседствующим «Лановым дворцом». Обе партийных недвижимости заблокировал судебный исполнитель. Право распоряжаться недвижимостью ограничено в связи с долгом в объеме 337 миллионов крон (почти 12,5 миллионов евро) по отношению к ныне уже скончавшемуся адвокату Зденеку Альтеру. В настоящее время осуществляется наследственное делопроизводство.

Фирмы проката сегвеев подадут жалобу на пражскую мэрию

Ассоциация проката сегвеев намерена подать жалобу на мэрию Праги, запретившую гипоскутерам въезд в историческую часть столицы. За каждое нарушение нового правила фирмам грозит штраф до 2 тысяч крон (74 евро). Внедрение запрета на передвижение самобалансирующихся электрических транспортных средств по центру Праги обошлось мэрии в 4 миллиона крон (148 тысяч евро), так как на улицах было установлено более 600 новых дорожных знаков.

Прогноз погоды на 7 января

Согласно данным синоптиков, в субботу в Чехии будет облачно, а в северо-западной части страны пасмурно. Возможен снегопад. Температура воздуха днем от – 10 до – 6 °C. Ветер западный, северо-западный 2-5 м/с.