05-01-2017 14:53 | Ольга Васинкевич

Активисты призвали правительство принять закон о социальном жилье в январе

В четверг активисты движения «Иметь свой дом» (Mít svůj domov), которое объединяет десятки организаций, занимающихся социальным жильем, призвали правительство принять закон о социальном жилье в ускоренном порядке. Хепенинг перед зданием Администрации правительства пришли поддержать и два министра от социал-демократической партии – министр труда и социальных дел Михаэла Марксова и министр по правам человека Ян Хвойка. Закон о социальном жилье находится в коалиционном соглашении кабинета министров Богуслава Соботки, однако, пока принять его не удалось. Как подчеркнул на демонстрации глава Платформы социального жилья Штепан Рипка, «сейчас самое правильное время для принятия закона, который поможет воспрепятствовать бизнесу с нищетой».

Чешские мусульмане призвали к совместным действиям против терроризма

Терроризм – это зло, против которого должны объединиться все, вне зависимости от вероисповедания. Об этом заявил в среду на конгрессе «Вместе против терроризма» бывший председатель пражской мусульманской общины Владимир Санька. Он также предупредил, что было бы несправедливо применять понятие коллективной вины ко всем мусульманам за проведенные теракты. «Если Исламское государство кому-то и служит, то не мусульманам. Эта террористическая организация убивает, прежде всего, мусульман и уничтожает мусульманские памятники в Сирии и Ираке», - подчеркнул Санька. По его словам, люди, совершающие теракты во имя ислама, неграмотны в вопросе веры, и по ним нельзя судить обо всех мусульманах.

В Праге появится временный памятник «Хартии 77»

В месте, где 40 лет назад были арестованы диссиденты Вацлав Гавел, Людвик Вацулик и Павел Ландовский, скрывавшиеся от Службы госбезопасности с декларацией «Хартии 77», в четверг будет открыт временный памятник. Инсталляцию в виде почтовых ящиков, из которых люди смогут доставать конверты с текстом «Хартии 77», была создана по предложению студентов Факультета дизайна и искусства Ладислава Сутнара Западночешского университета в Пльзени. Акция состоится в 16 часов на улице Гимназийни в районе Прага 6. 40-ю годовщину основания «Хартии 77» планируют отмечать ее подписанты и другие диссиденты. Вечер памяти пройдет 7 января в Мраморном зале и кофейне пражского дворца Люцерна.

Ошибочное лечение заключенного привело к летальному исходу

В пражской тюрьме на Панкраце 25 декабря умер заключенный, которого по ошибке послали на лечение метадоном, сообщает издание Právo. Ошибка произошла из-за одинаковых фамилий заключенных, один из которых должен был пройти курс лечения метадоном в качестве заменяющего вещества при отвыкании от других наркотиков. Дело расследует внутренняя проверка Тюремной службы и Генеральная инспекция подразделений безопасности.

В Чехии растет число людей со слабоумием

В Чехии постепенно растет количество людей, страдающих слабоумием. С 1990 года количество больных увеличилось в два раза и превысило 150 тысяч человек. К 2020 году число страдающих данным заболеванием могло бы достичь 180 тысяч. Причиной тому является старение популяции. Такая информация стала известна из сообщения о состоянии чешского общества в данном отношении, которое обнародовало Чешское общество Альцгеймера. При этом, уход за страдающими слабоумием в Чехии отстает в сравнении с более развитыми странами. Риск заболевания слабоумием увеличивается с возрастом.

Чехи занимают 4-е место по потреблению сигарет в ЕС

Каждый чех в 2015 году выкурил в среднем 2010 сигарет, благодаря чему Чешская Республика попала на 4-е место по потреблению сигарет в ЕС. Такая информация стала известна из анализа проекта «Чехия в цифрах». Однако в статистику были включены и некурящие. Не входит в нее при этом и нелегальная торговля табачными изделиями. Так что активные курильщики в реальности выкуривают гораздо меньше. За год потребление сигарет в Чехии выросло на 3,1%. Первенство по ЕС принадлежит словакам, у них приходится на душу населения 2600 выкуренных сигарет, за ними следуют бельгийцы и жители Люксембурга. Меньше всего курят жители Скандинавии.

Прогноз погоды на 6 января

В пятницу, 6 января, ожидается переменная облачность, на востоке страны пройдет снег. Постепенно с западной части территории республики придет ясная погода. Ночью столбик термометра местами опустится до отметки -15 °C. Днем температура воздуха от -9 до -5 °C. Ветер умеренный северо-западного направления 3-7 м/с.