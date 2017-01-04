04-01-2017 14:57 | Вирджиния Варгольская

Шестеро полицейских из Чехии направлены охранять границы ЕС

Шестеро чешских полицейских отправились во вторник, 3 января, в Италию и Болгарию для охраны внешних границ ЕС – сообщил ČTK пресс-секретарь Полицейского президиума Петр Хабенихт. Чешские полицейские будут действовать в рамках общесоюзного пограничного агентства Frontex. Пресс-секретарь Президиума также сообщил, что стражи порядка направились патрулировать границу между Сербией и Болгарией, а также в пункт регистрации мигрантов на итальянском острове Лампедуза. Ранее, в понедельник, сорок полицейских из Чехии отправились в Македонию, уже в седьмой раз за время миграционного кризиса.

Останки украинского писателя будут перезахоронены в Праге

Останки украинского писателя Олександра Олеся (1878-1944), которые были принудительно эксгумированы из могилы во вторник, будут перезахоронены в Праге. На протяжении 20 лет место захоронения писателя добровольно оплачивал гражданин Чешской Республики. После того, как он умер, его дети приняли решение эксгумировать останки писателя, и похоронить в этом месте своего отца. Против эксгумации на месте протестовали украинцы и представители посольства. Ныне представители украинской диаспоры намерены перезахоронить останки в ином месте.

Сильный снегопад блокирует передвижение по всей стране

Сильный ветер, вьюга и снегопад усложняют транспортное передвижение в нескольких регионах Чехии. В Карловоградецком регионе на нескольких дорогах из-за сильного ветра и снегопада образовались колонны машин, а на трассе между Остромнержи и Лазне Белоград сошла с рельсов электричка – без пострадавших. На трассе Карловы Вары – Прага произошла авария автобуса, несколько человек госпитализированы с легкими ранениями. Подобная ситуация наблюдается во всех регионах Чехии.

Чешский Lidl выступил против расистских высказываний о модели в брошюре

Представители чешского филиала сети магазинов Lidl выступили против расистских комментариев, поступивших от некоторых клиентов в отношении рекламной брошюры с темнокожим мужчиной. Представители также сообщили ČTK, что с подобным видом агрессии в Чехии они еще не сталкивались. В официальной реакции магазин упомянул, что «в 21 веке в Европе проживают люди различных национальностей и цвета кожи», и руководство не видит ничего странного в моделях, изображенных на рекламных брошюрах магазина.

В прошлом году в Чехи пожарные тушили более 16 тыс. пожаров

В 2016 г. чешские пожарные зафиксировали 16 650 выездов – на 3 582 меньше, чем в 2015 г. При этом во время пожаров погибло 109 человек, что на 6 человек меньше. Пожарные также сообщили, что последние годы отличались большим количеством отдельных пожаров, ущерб от которых составлял более 100 млн крон ( 37 млн евро).

В Чехии зафиксированы случаи птичьего гриппа

Впервые по прошествии десяти лет в Чехии зафиксированы новые случаи птичьего гриппа, – сообщила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Маркета Ежкова. Ветеринарная комиссия подтвердила, что речь идет о патогенном вирусе типа H5, который, однако, не представляет опасности для человека. Случаи заболевания наблюдались у птиц в области Моравии - регионе Зноймо, Моравском Крумлове и в Иванчицах.

Погода на 5 января

В четверг, 5 января ожидается облачность, снег. Ночью температура воздуха от -2 до -6 °C, днем от -5 до -1°C, ожидается понижение температуры, которое принесет атмосферный фронт с севера. Количество снега от 1 до 5 мм, в горах до 10 мм. Северо-западный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, постепенно изменится на северный.