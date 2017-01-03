03-01-2017 14:54 | Ольга Васинкевич

МВД хочет расширить право на легальное использование оружия

Министерство внутренних дел хотело бы с помощью внесения изменений в конституцию расширить право на применение оружия, которым легально владеют граждане, для обеспечения безопасности Чехии. Проект поправки к закону, который ведомство представило на рассмотрение, оно хотело бы внедрить еще до грядущих парламентских выборов. Таким образом, МВД планирует позволить людям бороться против террористов во время атак, например, таких, которые имели место в Ницце и Берлине. Министерство также подчеркнуло, что в момент таких терактов возможности государственных органов быстро и эффективно воспрепятствовать убийствам и другим потерям ограничены. Поэтому МВД и хочет позволить легальным владельцам оружия предпринять в такой момент оборонительные меры.

Чешский бюджет впервые за 21 год в профиците

Государственный бюджет Чешской Республики в 2016 году впервые за последний 21 год оказался в профиците 61,8 миллиарда крон (без малого 3 млрд. евро). Об этом сообщил во вторник министр финансов Андрей Бабиш. При этом был одобрен дефицит бюджета в размере 70 миллиардов крон (2,6 млрд. евро). Экономисты обращают внимание, что за профицитом стоит значительный провал государственных инвестиций. В настоящее время правительство подвергается серьезной критике за негативное планирование финансов. В последний раз Чехия имела профицит бюджета в 1995 году, тогда он составил 7,2 миллиарда крон (266,6 млн. евро). Рекордный профицит бюджета был в Чешской Республике в 1994 году (10,4 миллиарда крон – 385 миллионов евро).

К годовщине «Хартии 77» выйдет утраченный текс В. Гавела о ее первых днях

Хепенингом, конференцией и изданием текста Вацлава Гавела, который он сам считал утерянным, Библиотека Вацлава Гавела отметит 40-летие «Хартии 77». Годовщина выступления неформальной гражданской инициативы, которая критиковала несоблюдение прав человека в Чехословакии, приходится на пятницу, 6 января. Хепенинг пройдет в тот же день перед виллой на улице Стршешовицка 64, где жил друг Гавела, переводчик Зденек Урбанек, благодаря которому «Хартия 77» при чрезвычайно драматических обстоятельствах увидела свет. Атмосферу этого и последующих дней Вацлав Гавел запечатлел в машинописном репортаже, который считал безвозвратно утраченным. Несколько недель назад текст обнаружил в наследии Урбанека его внук Давид Душек и предоставил его Библиотеке Вацлава Гавела для издания. Уникальная публикация получила название Případ CH77 - I (Дело CH77 – I).

У чешской полиции появился официальный профиль в сети Facebook

Полиция Чешской Республики решила общаться с гражданами и через социальные сети, поэтому в конце декабря она завела официальный профиль в соцсети Facebook. Однако пока что он не используется активно. Примером для чешских полицейских стали их зарубежные коллеги. Например, полиция Мюнхена активно использовала сеть Twitter и другие каналы, чтобы информировать население о стрелке, который в июле убил у торгового центра девять человек. Аналогичным образом на профилях полиции Германии появилась информация о недавно прошедшем теракте в Берлине. Президиум полиции ЧР пообещал, что в ближайшее время информация на профиле в сети Facebook будет регулярно обновляться. Пока что актуальная информация появляется на страницах Policie.cz.

В Чехии 5000 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком

В Чехии около 5000 мужчин пользуются возможностью ухаживать за маленьким ребенком, находясь в оплачиваемом отпуске. В настоящее время в отпуске по уходу за детьми находится в Чехии около 300 тысяч женщин. В 2017 году государство планирует еще больше стимулировать уход мужчин за детьми. Так, им будет предоставлена возможность использовать недельный отцовский отпуск, в течение которого отец будет получать 70% заработной платы. Целью данных нововведений является позволить женщине раньше выйти на работу из декретного отпуска, а также больше привлечь отцов к уходу за детьми и участию в их воспитании.

Чешские мужчины стали реже посещать пивные

Чешские мужчины в среднем посещают пивные семь раз в месяц. Классическая пивная относится к самым любимым типам ресторанных заведений у мужской части представителей чешской популяции. Посещение пивной перед иными типами ресторанных заведений предпочитает 40% чешских мужчин. Однако, по результатам опроса, недавно проведенного Центром по изучению общественного мнения (CVVM), в последнее время чехи стали реже навещать пивные. Еще в 2004 году чешские мужчины ходили «на пиво» в среднем 10 раз в месяц. Главным мотивом похода в пивную или в кафе является встреча с друзьями, чтобы поболтать и улучшить настроение. Тем не менее, чехи по-прежнему являются одними из самых крупных потребителей пива в мире. Ежегодно количество выпитого ими пива составляет 147 литров на человека.

Погода на 4 января

В среду, 4 января ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде снега. Ночью температура воздуха от +1 до -3 °C, вечером на дорогах возможно образование наледи и заморозки. Днем температура воздуха поднимется от 0 до +4 °C. Западный ветер к вечеру, скорость которого составит 6-11 м/с, изменится на северо-западный и постепенно будет слабеть.