01-01-2017 17:33 | Катерина Айзпурвит

Хотя наступление 2017 г. на улицах Праги отмечали тысячи людей, празднование обошлось без происшествий

Несколько тысяч человек, в основном иностранных туристов, встречали наступление нового, 2017 г. в центре чешской столицы. По сообщению ČTK, была слышна, в основном, русская, английская, немецкая, итальянская и испанская речь. За порядком следили десятки полицейских. В состоянии готовности также находились бригады «скорой помощи» и пожарных. В целом полиция оценивает новогоднюю ночь в Праге как «прошедшую спокойно». На Староместской площади столицы проходил концерт популярной музыки, на Вацлавской все желающие, по традиции, могли принять участие в пиротехническом шоу.

Чешские политики осудили теракт в Стамбуле

В комментарии агентству ČTK председатель нижней палаты парламента Ян Гамачек назвал террористическую атаку на участников новогодней вечеринки в стамбульском клубе Reina «отвратительным преступлением». Напомнив о недавнем нападении в Берлине, политик подчеркнул, что «терроризм не знает границ и направлен, в первую очередь, против гражданского населения». Предотвращать подобные атаки, считает как Ян Гамачек, так и глава ТОР-09 Мирослав Калоусек, можно, в том числе, с помощью сотрудничества спецслужб. Однако политики, включая председателя объединения STAN Петра Граздика, полагают, что никакие антитеррористические меры не могут гарантировать стопроцентную защиту от нападений. Задача демократического общества, считает Петр Граздик, – «поиск равновесия между обеспечением максимальной безопасности и сохранением гражданских свобод». Глава ANO и министр финансов ЧР Андрей Бабиш назвал нападение на клуб в Турции «ужасной трагедией». «Традиционные меры безопасности не работают, поскольку действия фанатиков сложно предугадать», – считает политик.

В 2017 г. в Чехии пройдут выборы в парламент и вступит в силу запрет на курение в ресторанах

Главными политическими событиями, которые ожидают Чехию в наступившем году, агентство ČTK называет выборы в парламент страны и начало президентской предвыборной кампании. Ожидается, что на парламентские выборы повлияет закон о конфликте интересов, ограничивающий предпринимательскую деятельность политиков (Lex Бабиш), который может быть принят несмотря на вето, наложенное президентом Земаном. Существенными изменениями в общественной жизни станет запрет на курение в помещениях предприятий общественного питания, который вступит в силу в июне 2017 г. Также с сентября 2017 г. в стране вводится обязательное годичное дошкольное образование.

По предварительным данным, среди жертв атаки на клуб в Стамбуле нет чешских граждан

Zе менее 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. На данный момент установлена личность 21 жертвы, 15 или 16 из которых – иностранцы. Чешские власти пока не получили информации о том, что среди жертв нападения могут быть граждане ЧР. Глава чешского МИД Любомир Заоралек выразил соболезнования семьям жертв трагедии, которую в своем сообщении в Twitter охарактеризовал как «Ужасное начало 2017 года». Нападавший, который был, по свидетельству очевидцев, одет в костюм Санта-Клауса, скрылся. В момент нападения в клубе находилось от 700 до 800 посетителей. Турецкие власти ввели запрет на распространение информации, разрешив местным СМИ передавать лишь официальные сообщения.

Традиционная встреча Нового года на границе Чехии и Словакии привлекла рекордное число участников

Несколько тысяч чехов и словаков отметили наступление 2017 г. на горе Велка Яворжина (970 м), в Карпатских горах, на границе между Чехией и Словакией. Традиция появилась в 1992 году в знак протеста против разделения Чехословакии на два самостоятельных государства. В этот раз в новогоднем празднике, частью которого был пикник с традиционными блюдами и напитками и исполнение гимна, приняло участие около пяти тысяч человек. Мэр приграничного словацкого поселка Любина Мартин Бенятинский отметил, что «люди, которые раньше жили в одной стране, хотят встречаться». «Мы по-прежнему чувствуем, что мы вместе, рядом, и нуждаемся друг в друге», – подчеркнул он.

В Чехии отмечают 40-летие «Хартии-77»

1 января 1977 г. считается днем учреждения первой в советском блоке оппозиционной инициативы, вошедшей в историю как «Хартия-77». Эта дата стоит на документе, в котором гражданские активисты требовали от властей социалистической Чехословакии соблюдения положений Хельсинской декларации прав человека. Программный документ, составленный несколькими диссидентами, включая Вацлава Гавела, в этот день подписал, в числе прочих, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Ярослав Сейферт. 6 и 7 января текст был напечатан в ряде западных газет. Несмотря на репрессии со стороны властей, до января 1990 г. подписи под «Хартией» поставило более 1800 человек.

Гражданин Польши, угрожавший взрывом бомбы на брорту самолета, страдает психическим расстройством

Врачи пришли к выводу, что гражданин Польши, угрожавший взрывом бомбы на борту самолета «Польских авиалиний», выполнявшим рейс по маршруту Канарские острова – Варшава, страдает психическим расстройством. Заявление 68-летнего поляка заставило 30 декабря борт, на котором находилось 162 пассажиров и шесть членов экипажа, совершить экстренную посадку в Праге. В результате инцидента никто не пострадал; пассажир, заявлявший, что «слышит Глас Божий» был задержан правоохранительными органами, а затем отправлен в психиатрическую клинику.

Уборка Праги после новогодней ночи обойдется в миллион крон

Как сообщают технические службы столицы, уборка и вывоз 50 т мусора, состоящего из пустых бутылок, упаковок от петард и т.д., обойдется городу в сумму около миллиона крон (37 000 евро). По данным пражской полиции, только на Вацлавской площади приход нового года встречало около 10 000 человек. Городские власти приступили к уборке мусора в центре города, в которой задействовали 130 человек и 10 единиц техники, в 3 ч ночи. К 6 ч утра Вацлавская площадь уже была приведена в порядок.

Прогноз погоды на понедельник, 2 января

В понедельник, 2 января, синоптики обещают пасмурную облачную погоду, местами туман, на юго-востоке страны – с прояснениями. На северо-западе и юге Чехии, а также в Моравии и Силезии возможен снег. Температура воздуха – от двух градусов мороза до двух тепла. На горах – около -2 °C. Слабый юго-западный и западный ветер 3-7 м/с, на северо-западе Чехии и юге Моравии – переменных направлений, до 4 м/с.