30-12-2016 14:49 | Ольга Васинкевич

Чехи и британцы создали самый мощный лазер в мире

Чешские ученые при сотрудничестве с британцами превзошли команды конкурентов из США, Японии и Франции и разработали экстра-мощный лазер. «За последние 15 лет, когда ученые по всему миру работали над аналогичной задачей, это никому не удалось, мы стали первыми»,- сообщил агентству ČTK глава лазерного центра HiLASE, расположенного в Долних Бржезанах у Праги, Томаш Моцек. Мощность 1000 Вт позволяет лазеру работать быстрее и эффективнее, то есть обрабатывать большие по размеру площади материалов. Его возможности хотят в самое ближайшее время опробовать компании из Чешской Республики и из-за рубежа, например, в области авиапромышленности. Возможности лазера нового поколения под названием Bivoj могут использовать компании во всех областях, где существует необходимость улучшить качества специального металлического материала, поскольку лазер обеспечивает значительный и мгновенный результат.

Министр сельского хозяйства М. Юречка: Чехия переживает сильнейший сельскохозяйственный кризис с 1989 года

За последние 20 месяцев Чешская Республика пережила самый сильный сельскохозяйственный кризис со времен «бархатной» революции. Такое заявление сделал в связи с падением цен на свинину и молоко министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Причиной снижения цен на свинину и молоко стал перевес предложения на рынке, вызванный, помимо прочего, российским эмбарго. Таким образом, земледельцы были вынуждены продавать свой товар по сниженной цене. Государство выделило на поддержку отрасли внеочередные дотации, а министр поблагодарил земледельцев за то, что кризисный период не сопровождался акциями протеста.

Институт по изучению тоталитарных режимов отметит основание «Хартии 77»

Зарубежной выставкой и кампанией в сети Twitter Институт по изучению тоталитарных режимов планирует отметить 40-летие с момента основания «Хартии 77». Значение этого общества, которое боролось за соблюдение прав человека, Институт по изучению тоталитарных режимов представит за рубежом при сотрудничестве с Чешскими центрами и МИД ЧР в марте, сообщил заместитель директора института Ондржей Матейка. Еще раньше, с 6 по 26 января, пройдет уличная выставка на площади Вацлава Гавела о самых известных личностях «Хартии 77», а на месте в районе Прага 6, где Вацлав Гавел и Павел Ландовский с декларацией скрывались на автомобиле от коммунистической Службы госбезопасности, будет установлен временный памятник.

Германия предостерегает перед покупкой петард из Чехии

По всей Германии 30 и 31 декабря разрешена продажа праздничной пиротехники. Тем не менее, немецкие органы призвали к осторожности при ее использовании. В особенности небезопасными считаются петарды, незаконно привезенные из Чешской Республики и из Польши. Об этом информирует сервер баварского радио Bayerischer Rundfunk. На проверенной и разрешенной к использованию пиротехнике, по сообщению полиции, должны находиться специальные обозначения с номером проверки. Такие обозначения часто отсутствуют на нелегальной пиротехнике, привезенной из Чехии. Таким образом, пользователь часто не знает, какое количество взрывчатого вещества в них содержится. Большая часть нелегально привезенной в Германию развлекательной пиротехники производится в Китае.

На Новый год в Праге можно пойти в театр, кино и покататься на пароходе

Пражане и гости столицы смогут в последний день уходящего года посетить театральные представления, сходить в кино, а также принять участие в новогодней вечеринке на борту теплохода, плавающего по Влтаве, или поужинать в ресторане. Традиционно в пражских театрах в этот день проходят дневные и вечерние представления. Во многих местах города можно будет увидеть праздничные фейерверки и световые шоу. Однако главный фейерверк страны состоится 1 января в 18 часов. Некоторые рестораны готовят праздничные программы, в частности – для детей.

В пльзеньских ресторанах туалеты для всех нуждающихся

Многие туристы сталкивались с тем, что туалеты в чешских ресторанах предназначены только для клиентов заведения. Отныне данное правило отменяет ряд ресторанов города Пльзень. С января двери этих заведений будут украшать таблички с надписью «Туалет бесплатно» («WC zdarma»). Щедрых владельцев заведений ожидает вознаграждение: администрация города сделает им скидку при оплате аренды площади перед рестораном для установки уличного кафе в летнее время, а также при оплате рекламы в городском туристическом справочнике.

Прогноз погоды на 31 декабря

В субботу, 31 декабря, в Чехии ожидается ясная, сухая погода, местами – облачно. Самые низкие температуры от -5 до -9 °C. В течение дня столбик термометра поднимется до максимальной отметки от 0 до +4 °C. Ветер слабый, переменных направлений до 4 м/с.