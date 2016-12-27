27-12-2016 15:10 | Антон Каймаков

МВД: Центр борьбы с дезинформацией не будет заниматься цензурой

Новый отдел Министерства внутренних дел, которому с 1 января 2017 года поручено заниматься борьбой с дезинформацией в киберпространстве, не будет цензурировать СМИ и Интернет. Данное заявление сделало МВД в ответ на рождественское обращение президента Чехии Милоша Земана к гражданам страны, в котором он подчеркнул отсутствие необходимости во введении цензуры и создании «идеологической полиции». Как заявила пресс-секретарь министерства Ленка Новакова, президент был своевременно и подробно информирован о результатах «Аудита национальной безопасности» и содержащихся в нем итоговых рекомендациях. По распоряжению министра внутренних дел Милана Хованеца, главе государства также будет передан подробный материал, касающийся целей работы Центра по борьбе с терроризмом и противодействию гибридным угрозам. Одно из его подразделений будет заниматься выявлением дезинформации, появляющейся в открытых источниках, а также в социальных сетях, и опровергать ее.

Министр финансов готов строить новый «правительственный район»

Министр финансов Андрей Бабиш задумался о реализации плана по строительству нового «правительственного района» в котором могло бы одновременно работать до 11 тысяч чиновников, во-первых – все 6715 сотрудников Минфина. Ранее данный план обсуждался неоднократно, но никогда не получил должной поддержки. А Андрей Бабиш считает нецелесообразным содержать 38 разных зданий в центральной части чешской столицы, которые заняты министерскими чиновниками и работниками подведомственных организаций. Переселение «под одну крышу» Андрей Бабиш считает выгодным не только с точки зрения экономии средств на эксплуатацию, но и для граждан. Им бы не пришлось бегать по всему городу, собирая документы по инстанциям.

Чешская экономика теряет доверие граждан

В конце 2016 года степень доверия граждан к отечественной экономике несколько снизилась. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Рейтинговый показатель снизился на 0,2 балла и ныне составляет 99,1 балла. Причем последних 5 месяцев рейтинг только возрастал и в ноябре был самым высоким с 2008 года.

В Чехии начались распродажи

В чешских магазинах начались распродажи. В связи с новым законодательством, обязавшим закрыться на все праздничные дни, распродажи в 2016 году начались на день позже. Самые серьезные скидки касаются сезонного товара и исчисляются десятками процентов. Наиболее выгодные условия предлагаются при продаже уже распакованного товара из категории «неудачных подарков», которые магазины принимают от клиентов обратно. Во время распродаж после Рождества магазины освобождают склады для новых партий товаров. В прошлом году самые серьезные скидки, до 80%, и самый большой объем оборота в период распродаж касался телевизоров.

В Праге празднуют Хануку

В половине шестого вечера во вторник в Праге зажглась Ханукия. Еврейский праздник света - Ханука начался уже в субботу после заката солнца. В этом году он совпадает с рождественскими праздниками, что в последний раз произошло 40 лет назад. С 1900 года начало Хануки выпадало на Сочельник 24 декабря три раза, а непосредственно на Рождество 25 декабря – четыре раза. В чешской столице празднование Хануки последние годы осуществляется под эгидой организации Chabad Prague. Впервые гигантский светильник Ханукию в честь праздника в Праге зажгли в 1998 году, с 2001 года ее устанавливают на площади Яна Палаха.

Прогноз погоды на 28 декабря

В среду в Чехии будет пасмурно. В течение дня возможен дождь со снегом. Температура воздуха от + 2 до + 6°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.