26-12-2016 18:41 | Лорета Вашкова

Рост чешской экономики в 2017 г. будет незначительным. Уровень безработицы снизится

Согласно предположениям Министерства финансов ЧР, сделанным на основании прогноза 19 чешских институтов, как и оценки экспертов, темпы роста чешской экономики в 2017 году поднимутся незначительно – с нынешних 2,5% до 2,6%. Наряду с этим снизится и уровень безработицы, что должно сопутствовать повышению зарплат. Одновременно вырастет инфляция, приблизившись к 2%. «Развитие экономики должно остаться в следующем году благоприятным, а экономическая активность по сравнению с нынешним годом должна несколько вырасти. Основным двигателем экономики станет значительный уровень потребления домашних хозяйств вследствие ситуации на рынке труда, когда уровень фактической безработицы является одним из самых низких за последние 20 лет», – сообщил главный экономист ING Якуб Сайдлер. По мнению Сайдлера, инфляция в начале года должна превысить уровень 2%, что позволит Чешскому национальному банку (ČNB) отменить режим валютных интервенций примерно в середине 2017 года.

М. Земан предостерег перед инфильтрацией боевиков и назвал руководство ЕС виновником Brexit

Так же, как и в прошлом году, президент ЧР в своей рождественской речи высказался по поводу миграционного кризиса. В 2015 году Милош Земан подверг критике деятельность политиков, которые способствуют нарастанию числа мигрантов. В нынешнем году президент отверг необходимость добровольного принятия беженцев на территории Чехии, так как оно является предпосылкой создания пространства для деятельности террористов, и в данной взаимосвязи с миграционными волнами, по мнению Земана, сегодня уже никто не сомневается. Он отметил, что проблема международного терроризма в связи с терактами в Германии, Бельгии и Франции стала существенной особенностью уходящего года и выразил убежденность в том, что потенциальным беженцам следует помогать, прежде всего, на территории их родины, а также помочь облегчить миграционное бремя Италии и Греции. Анализируя текущее состояние дел на международной арене, Земан коснулся темы Brexit, выразив сожаление в связи с решением британцев о выходе из состава ЕС, так как оно ослабляет позиции Великобритании и Евросоюза. «Однако я не хочу сваливать вину на британцев», - подчеркнул президент. По его мнению, виновником такого исхода референдума является нынешнее руководство Евросоюза, которое М. Земан охарактеризовал как «лишенное каких-либо способностей, бюрократизированное и способствующее отчуждению граждан Европы от европейских учреждений, а также неспособное выполнить главную задачу - обеспечить охрану внешних рубежей ЕС». Возвращаясь к победе Дональда Трампа в президентских выборах, глава Чехии заявил, что она, по его мнению, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Чехией и США.

В районе Алеппо погиб сирийский сотрудник чешской гуманитарной организации

Неподалеку от Алеппо в субботу в результате авиаудара погиб сирийский сотрудник чешской гуманитарной организации «Человек в беде» (ČvT) Хасан Саид Сун вместе со своей семьей – женой, детьми и другими членами данной семьи. Он стал пятой жертвой из числа сотрудников организации в Сирии, сообщила 26 декабря в своем пресс-релизе ČvT. «Человек в беде» оказывает прямую помощь в Сирии с 2012 года. За этот период времени его сотрудники пришли на помощь более чем 2 миллионам местных жителей. Помощь предоставляется благодаря пожертвованиям чешской общественности, а также Клуба друзей данной организации посредством фонда SOS Sýrie.

Президент ЧР оценил состояние экономики и визит председателя КНР

Президент Чехии Милош Земан 26 декабря, на второй день Рождества, выступил с традиционной праздничной речью из летней резиденции в Ланах. Выступление транслировалось с 13:00 по нескольким телеканалам, радио и интернет-телевидению. Подводя итоги 2016 года, Земан выступил с оценкой состояния экономики Чехии, способствующего повышению жизненного уровня местного населения, показателем которого являются рост средней зарплаты за месяц более чем на тысячу крон, валоризация трудовых пенсий (в 2017 г. ожидается рост примерно на 300 крон) и низкий уровень безработицы, а также похвалил сбалансированный и профицитный бюджет. В прошлом году глава государства в своем выступлении также подчеркнул значение ускорения экономического роста Чехии, повышения зарплат и сокращения безработицы. Земан, тем не менее, в этот раз подверг критике низкий объем инвестиций в общественном секторе, бремя на экономику в виде дотаций на финансирование производителей энергии из возобновляемых источников и выплату некоторых социальных пособий безработным, которые отказываются от предложенной им работы.

Президент также оценил весенний визит в Прагу председателя КНР Си Цзиньпина как значительное событие в области экономической дипломатии между государствами. «Китай является крупнейшим иностранным инвестором в Германии, и было бы глупо не воспользоваться такими возможностями», - отметил М. Земан.

Президент протестует против интернет-цензуры

Президент Чехии отверг в своем выступлении 26 декабря попытки цензуры Интернета. По всей видимости, в связи с планами основания центра, деятельность которого будет направлена также на борьбу с дезинформацией в киберпространстве, Милош Земан отметил, что он не хотел бы, чтобы Министерство внутренних дел ЧР взяло на себя роль современного Кониаша. Последний, будучи иезуитским проповедником XVIII в. и инициатором сожжения более чем 30 тысяч «блудных» книг, стал в Чехии, помимо прочего, символом церковного мракобесия. Чешская Республика, подчеркнул Милош Земан, не нуждается в цензуре и «идейной» полиции, так как к цензуре склонны прибегать исключительно те люди, которым недостает аргументов.

В речи М. Земана не было принципиально новых заявлений, полагают некоторые политики

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил радость по поводу того, что президент Милош Земан в своей праздничной речи оценил результаты работы возглавляемого им правительства в области экономики и отметил повышение зарплат и низкий уровень безработицы в текущем году. Спикера чешского парламента Яна Гамачека выступление Земана не удивило. «Озвучены были взляды Милоша Земана в концентрированном виде, известные на протяжении длительного времени», прокомментировал председатель Палаты депутатов парламента в своем «Твиттере». Евродепутату Иржи Поспишилу недоставало в выступлении главы государства оценки ценностной ориентации Чешской Республики и размышления о желаемом векторе ее дальнейшего развития.

Министр финансов и вице-премьер Андрей Бабиш нашел речь президента позитивной и объединяющей, а самого Земана назвал блестящим оратором. Глава Минфина не разделяет, однако, мнение президента о недостаточном объеме инвестиций в сфере транспорта и реорганизации полиции, однако согласен с М. Земаном в оценке Европейской комиссии, способностям которой президент дал весьма нелестную характеристику.

Oркестр Южно-Чешской филармонии отправляется в турне в Китай

Oркестр Южно-Чешской филармонии в ближайшие дни отправится на турне по Китаю, где даст в общей сложности восемь концертов; помимо прочего, 29 декабря в Пекине и 1 января в Шанхае. Коллектив, состав которого в связи с данными гастролями разросся примерно на треть, до 60 членов, будет выступать в Поднебесной впервые. В программу турне включены, прежде всего, произведения чешских композиторов.

Прогноз погоды на 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, жителей Чехии ожидает облачная погода, в отдельных районах дожди, более вероятные в горах. К вечеру сокращение осадков, погода местами прояснится. Максимальная температура днем от 7 до 11 °C, на большей части территории Чехии сильный ветер западного и северо-западного направления 5 - 10 м/с, местами до 15 - 20 м/с (до 70 км/ч), в горах порывы ветра достигнут 90 км/ч. Синоптики предупреждают, что сильный ветер может сохраниться и на протяжении вторника.

Прогноз погоды на 27 декабря

По прогнозу метеослужбы, во вторник, 27 декабря, в Чехии ожидается облачная погода с прояснениями, постепенно переходящая в пасмурную. На большей части территории дожди или дождь со снегом. В горах на севере страны возможен сильный снегопад. Максимальная температура днем от 3 до 7 °C, ночью от +3 до -1 °C. Сильный ветер западного и северо-западного направления 7 - 12 м/с с порывами до 15 - 25 м/с, в горах до 30 м/с.